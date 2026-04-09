Traian Avarvarei
09 apr. 2026, 21:13
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Cristian Tudor Popescu / Facebook
Cuprins
  1. De ce nu s-au înscris mai mulți procurori în cursa pentru șefia Parchetelor
  2. Cum arată sistemul de Justiție de când e Nicușor Dan președinte

Cristian Tudor Popescu a afirmat că lista cu noii procurori-șefi e o „listă beton”, „aprobată de ministrul Justiției, care este PSD-ist sârguincios”. Gazetarul a explicat faptul că n-au fost mulți procurori care să candideze la șefia Parchetelor tocmai pentru că Nicușor Dan, care a acceptat propunerile ministrului PSD-ist, n-a făcut nimic pentru Justiție de aproape un an de când e președinte și n-a dat niciun semnal de încredere către oamenii de bună-credință din sistemul judiciar.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

De ce nu s-au înscris mai mulți procurori în cursa pentru șefia Parchetelor

„Procurorii, altă năsărâmbă sinistră… Domnule, dacă s-a prezentat la postul de adjunct la Parchetul General doar Voineag, asta e! Avem unul, pe ăsta-l punem. Care a mai fost șef și atunci era incompetent, nu-i plăcea deloc domnului Nicușor Dan. Acu-i place. N-a fost capabil să dea un răspuns rațional la întrebările legate de Voineag și Florența. A fost un clovn. Pur și simplu un clovn fără haz, chinuindu-se din răsputeri să găsească un răspuns la ce nu se poate răspunde dacă ai puțin bun simț.

Deci… Of… Domnul… Așa, deci ce procuror să se prezinte? El a spus că a venit singur Voineag. Păi cum să vină procurorii, când din toată basmagoria aia jalnică a domnului Nicușor Dan cu referendumul între magistrați, cu CSM-ul care va pleca urgent acasă s-a mai ales ceva? Mai zice cineva ceva? Cine să vină, procurorii care se ascundeau prin benzinării să fie luați să fie duși la Cotroceni? Cei care au spus limpede: ”ne e frică, ne execută”. Cine? Savonea, caracatița, știu toți.

Și atunci, întrucât domnul Nicușor Dan nu a făcut nimic din ce a zis în raport cu reforma în justiție, a amânat până și numirea asta a șefilor de Parchete luni și luni și luni de zile, fără nicio justificare. Și acum… Cine să vină? Cine să vină când se știe foarte bine, lista asta este aprobată de ministrul Justiției, care este PSD-ist sârguincios, care execută întocmai și la timp și execută fidel, pentru că e plagiator. Plagiatorii trebuie să fie foarte exacți când plagiază acolo, că altfel nu se știe, că ei nu controlează textul. Și atunci trebuie să ia xerox. Deci el execută ordinele partidului Xerox”, a explicat gazetarul.

Cum arată sistemul de Justiție de când e Nicușor Dan președinte

„Și vine această listă beton, despre care s-a antepronunță domnul Nicușor Dan în fața propriilor suporteri că ”e din capul meu, eu m-am gândit, eu am făcut, eu am dres, aveți încredere în mine, sunt în dezacord total cu opinia dumneavoastră”. În condițiile în care, în vremea ce noi discutăm despre numirile astea, a fost ridicat controlul judiciar asupra lui Dumnezeilă (Călin Georgescu – n.r.), el e liber acum ca pasărea cerului să se ducă unde vrea, eventual la Viena, ca să ori mai ia niște instrucțiuni, ori rămâne acolo, că acolo e cuibul lui de 10 ani.

De asemenea, acum, în aceeași idee a fost ridicată așa, la 280 de milioane, cât au ăia de la Marș TV datorie la stat, a fost ridicată – de cine? de Curtea de Apel, adică Arsene, adică tot Savonea – suspendarea postului respectiv și e liber pe ecrane din nou, indiferent ce cercetează acum procurorii DNA și ce ar vrea ei să trimită în judecată.

Asta este situația Justiției după un an de mandat cu domnul Nicușor Dan. Și atunci cine să se prezinte?”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu.

Citește și...
Ministrul Finanțelor pregătește schimbări importante pentru industria culturală. Nazare: „Claritate şi predictibilitate pentru artişti”
Politică
Ministrul Finanțelor pregătește schimbări importante pentru industria culturală. Nazare: „Claritate şi predictibilitate pentru artişti”
CTP: „Nicușor Dan nu face nicio mișcare fără a se înțelege cu PSD-ul”. Ce spune despre relația președintelui cu premierul Bolojan (VIDEO)
Politică
CTP: „Nicușor Dan nu face nicio mișcare fără a se înțelege cu PSD-ul”. Ce spune despre relația președintelui cu premierul Bolojan (VIDEO)
Ministrul Transporturilor anunță contracte noi pentru vehicule electrice în instituțiile statului. Ce presupun noile investiții
Politică
Ministrul Transporturilor anunță contracte noi pentru vehicule electrice în instituțiile statului. Ce presupun noile investiții
CTP: Nicușor Dan s-a adresat unei mase de pitecantropi și a pus cea mai antidemocratică și cretină întrebare pe care am auzit-o vreodată (VIDEO)
Politică
CTP: Nicușor Dan s-a adresat unei mase de pitecantropi și a pus cea mai antidemocratică și cretină întrebare pe care am auzit-o vreodată (VIDEO)
Ciolacu: Dacă era un premier PSD cu motorina peste 11 lei, era scos cu furci și topoare din Guvern. Bolojan este, însă, cel mai competent
Politică
Ciolacu: Dacă era un premier PSD cu motorina peste 11 lei, era scos cu furci și topoare din Guvern. Bolojan este, însă, cel mai competent
Primește România banii din PNRR aferenți reformei pensiilor speciale? Ministrul Pîslaru: „Am un optimism rezervat” (VIDEO)
Politică
Primește România banii din PNRR aferenți reformei pensiilor speciale? Ministrul Pîslaru: „Am un optimism rezervat” (VIDEO)
Marinescu anunță noi reforme: În perioada următoare, vom ieși cu noi inițiative să eficientizăm justiția (VIDEO)
Politică
Marinescu anunță noi reforme: În perioada următoare, vom ieși cu noi inițiative să eficientizăm justiția (VIDEO)
Cum răspunde ministrul Justiției criticilor privind noii procurori-șefi. Marinescu: Am susținut aceste propuneri pe baza unor motive, argumentat (VIDEO)
Politică
Cum răspunde ministrul Justiției criticilor privind noii procurori-șefi. Marinescu: Am susținut aceste propuneri pe baza unor motive, argumentat (VIDEO)
Mitică Dragomir la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Mesajul profund transmis de fostul șef al LPF
Politică
Mitică Dragomir la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Mesajul profund transmis de fostul șef al LPF
După ce l-a crucificat pe Nicușor Dan în atâtea rânduri, Crin Antonescu întoarce armele și îi pune la zid pe cei care critică numirile șefilor de Parchete
Politică
După ce l-a crucificat pe Nicușor Dan în atâtea rânduri, Crin Antonescu întoarce armele și îi pune la zid pe cei care critică numirile șefilor de Parchete
Ultima oră
22:59 - WhatsApp introduce username-uri pentru utilizatori după ani de așteptare. Ce reguli trebuie respectate pentru numele de utilizator
22:51 - Cât a ajuns să coste un sejur All Inclusive în Egipt
22:49 - Dănuț Lupu, critici dure pentru români: Turcii l-au aplaudat pe Mircea Lucescu, iar noi l-am făcut senil, bătrân. În general, noi ne respectăm oamenii după ce mor (VIDEO)
22:27 - S-au pus în vânzare biletele pentru Jocurile Olimpice 2028. Peste un milion de locuri sunt sub 30 de euro
22:23 - Vagon infestat cu ploșnițe retras de CFR Călători. Ruta pe care circula trenul (VIDEO)
22:19 - Cum explică CTP victoria rapidă, în primă instanță, a postului Realitatea Plus: Este caracatița Savonea, care face asta pentru că știe că nu va păți nimic cu Nicușor Dan la Cotroceni (VIDEO)
21:56 - Ministrul Finanțelor pregătește schimbări importante pentru industria culturală. Nazare: „Claritate şi predictibilitate pentru artişti”
21:48 - Restricții de circulație în București pentru funeraliile lui Mircea Lucescu
21:48 - CTP: „Nicușor Dan nu face nicio mișcare fără a se înțelege cu PSD-ul”. Ce spune despre relația președintelui cu premierul Bolojan (VIDEO)
21:22 - Un hoț din Londra a fost condamnat după ce a furat un ou Fabergé de milioane de euro