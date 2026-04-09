Cristian Tudor Popescu a afirmat că lista cu noii procurori-șefi e o „listă beton”, „aprobată de ministrul Justiției, care este PSD-ist sârguincios”. Gazetarul a explicat faptul că n-au fost mulți procurori care să candideze la șefia Parchetelor tocmai pentru că Nicușor Dan, care a acceptat propunerile ministrului PSD-ist, n-a făcut nimic pentru Justiție de aproape un an de când e președinte și n-a dat niciun semnal de încredere către oamenii de bună-credință din sistemul judiciar.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

De ce nu s-au înscris mai mulți procurori în cursa pentru șefia Parchetelor

„Procurorii, altă năsărâmbă sinistră… Domnule, dacă s-a prezentat la postul de adjunct la Parchetul General doar Voineag, asta e! Avem unul, pe ăsta-l punem. Care a mai fost șef și atunci era incompetent, nu-i plăcea deloc domnului Nicușor Dan. Acu-i place. să dea un răspuns rațional la întrebările legate de Voineag și Florența. A fost un clovn. Pur și simplu un clovn fără haz, chinuindu-se din răsputeri să găsească un răspuns la ce nu se poate răspunde dacă ai puțin bun simț.

Deci… Of… Domnul… Așa, deci ce procuror să se prezinte? El a spus că a venit singur Voineag. Păi cum să vină procurorii, când din toată basmagoria aia jalnică a domnului Nicușor Dan cu referendumul între magistrați, cu CSM-ul care va pleca urgent acasă s-a mai ales ceva? Mai zice cineva ceva? Cine să vină, procurorii care se ascundeau prin benzinării să fie luați să fie duși la Cotroceni? Cei care au spus limpede: ”ne e frică, ne execută”. Cine? Savonea, caracatița, știu toți.

Și atunci, întrucât domnul Nicușor Dan nu a făcut nimic din ce a zis în raport cu reforma în justiție, a amânat până și numirea asta a șefilor de Parchete luni și luni și luni de zile, fără nicio justificare. Și acum… Cine să vină? Cine să vină când se știe foarte bine, lista asta este aprobată de ministrul Justiției, care este PSD-ist sârguincios, care execută întocmai și la timp și execută fidel, pentru că e plagiator. Plagiatorii trebuie să fie foarte exacți când plagiază acolo, că altfel nu se știe, că ei nu controlează textul. Și atunci trebuie să ia xerox. Deci el execută ordinele partidului Xerox”, a explicat gazetarul.

Cum arată sistemul de Justiție de când e Nicușor Dan președinte

„Și vine această listă beton, despre care s-a antepronunță domnul Nicușor Dan în fața propriilor suporteri că ”e din capul meu, eu m-am gândit, eu am făcut, eu am dres, aveți încredere în mine, sunt în dezacord total cu opinia dumneavoastră”. În condițiile în care, în vremea ce noi discutăm despre numirile astea, a fost ridicat controlul judiciar asupra lui Dumnezeilă (Călin Georgescu – n.r.), el e liber acum ca pasărea cerului , eventual la Viena, ca să ori mai ia niște instrucțiuni, ori rămâne acolo, că acolo e cuibul lui de 10 ani.

De asemenea, acum, în aceeași idee a fost ridicată așa, la 280 de milioane, cât au ăia de la Marș TV datorie la stat, a fost ridicată – de cine? de Curtea de Apel, adică Arsene, adică tot Savonea – suspendarea postului respectiv și , indiferent ce cercetează acum procurorii DNA și ce ar vrea ei să trimită în judecată.

Asta este situația Justiției după un an de mandat cu domnul Nicușor Dan. Și atunci cine să se prezinte?”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu.