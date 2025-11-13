B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » CTP, după consultările eșuate de la Cotroceni pe tema pensiilor speciale: "Magistrații negociază ca Putin. Ori facem cum vreau eu ori facem cum vreau eu. Au cărți în mână de jucat. Eu nu văd nicio rezolvare" (VIDEO)

CTP, după consultările eșuate de la Cotroceni pe tema pensiilor speciale: “Magistrații negociază ca Putin. Ori facem cum vreau eu ori facem cum vreau eu. Au cărți în mână de jucat. Eu nu văd nicio rezolvare” (VIDEO)

Ana Maria
13 nov. 2025, 21:12
CTP, după consultările eșuate de la Cotroceni pe tema pensiilor speciale: “Magistrații negociază ca Putin. Ori facem cum vreau eu ori facem cum vreau eu. Au cărți în mână de jucat. Eu nu văd nicio rezolvare” (VIDEO)
Foto: Cristian Tudor Popescu / Facebook
Cuprins
  1. CTP, despre pensiile speciale ale magistraților. Cu cine i-a comparat
  2. Ce reproșează CTP sistemului judiciar
  3. CTP, despre pensiile speciale ale magistraților. De ce consideră că sunt o „mită anticorupție”
  4. Pot fi sancționați magistrații în România?

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, eșecul consultărilor de la Cotroceni privind pensiile speciale ale magistraților și riscul pierderii fondurilor din PNRR, subliniind poziția intransigentă a sistemului judiciar.

CTP, despre pensiile speciale ale magistraților. Cu cine i-a comparat

CTP a comparat stilul de negociere al magistraților cu cel al lui Vladimir Putin, caracterizându-l drept inflexibil și a descris situația ca fiind un conflict între „magistrați versus poporul român”.

Întrebat dacă discuția cu magistrații este una care nu duce nicăieri, jurnalistul a răspuns:

„Bineînțeles că nu duce nicăieri. Magistrații negociază ca Putin. Ori facem cum vreau eu ori facem cum vreau eu. Ăsta e mecanismul, da? Nu dau un milimetru înapoi, se simt forte în poziții. Au cărți, cum zice Trump. Au cărți în mână de jucat. Ce vedem, ar putea fi numit un proces, că suntem în justiție, magistrații versus poporul român. Nici mai mult, nici mai puțin”.

Gazetarul a susținut că problema depășește nivelul politic și devine una morală.

„Aici nu mai e vorba de Bolojan, de Nicuşor Dan, de Guvern. Nu există nicio persoană de bun-simt și de bună conștiință în țara asta care să fie de acord cu comportamentul magistraților. Nu există! Refuz să cred așa ceva.

Și, totuși, iată că magistrații luptă cu întreg poporul român. Am înțeles că sunt și niște proteste acum împotriva lor, împotriva doamnei aceleia de la CSM, care i-a făcut plângere doamnei Oana Gheorghiu și pe care continui să o numesc viespea radioactivă, în ciuda analizelor pe care le-au făcut domnii Răzvan Zamfir și Buzăianu mai devreme.

Apoi, mă uimește faptul că domnul Nicuşor Dan nu a spus și acest lucru: pe lângă că vreți banii ăia mulți și nu vreți să pierdeți niciun cent, pe lângă asta, ați mai văzut în ultimii ani vreun magistrat anchetat? Nu, n-ați mai văzut. Vă amintiți de deciziile înspăimântătoare pe care le-au luat diverși judecători, în ultimii ani, punând în libertate hoți, delapidatori, chiar și criminali, lăsând pe toată lumea buimacă cu astfel de decizii.”, a mai adăugat gazetarul.

Ce reproșează CTP sistemului judiciar

CTP a amintit și cazul unei judecătoare de la Constanța, precum și decizii controversate luate de magistrați în ultimii ani.

„Vă mai amintiți de judecătoarea aia de la Constanța care îl striga pe copilul mort, pe Sebastian, în sala de judecată, crezând că e parte în proces? Credeți că a pățit ceva? Nu! E bine mersi!

Toți sunt bine mersi! Asta este problema. Nu îi cercetează nimeni, nu îi anchetează nimeni, Inspecția Judiciară am uitat că există și domnul Nicuşor Dan nu le spune asta și nu spune public acest lucru cât se poate de clar.”, a mai menționat CTP.

CTP, despre pensiile speciale ale magistraților. De ce consideră că sunt o „mită anticorupție”

Jurnalistul a criticat modul în care magistrații justifică menținerea pensiilor speciale, pe care le-a descris ca o „mita anticorupție” oferită de stat.

„Apoi, ce vor ei? Hai să interpretăm atent și logic ce spun magistrații. Ei spun așa, de fapt: noi suntem foarte sensibiloși la mită. Adică dacă se vine cu mită la noi, la judecători, la procurori, noi s-ar putea să sărim să o luăm. Avem, așa, o tendință în direcția asta să luăm mita. Și atunci, ca să nu o luăm, trebuie să ne dați o mită anticorupție de la stat. Pentru că asta reprezintă pensiile cât salariul și pensionarea la 48 de ani – o mită anticorupție. Dați-ne voi bani mulți, ca să nu luăm mită de la alții.

Nu se ia în considerare în niciun moment că poți să refuzi mita pe bază de etică profesională, pe bază de cinste, de moralitate. Astea nu intră în discuție, doar pe bani cinstea și corectitudinea sunt pe bani la domnii aceștia judecători.”, a mai spus gazetarul.

Pot fi sancționați magistrații în România?

În final, CTP a subliniat că, spre deosebire de politicieni, magistrații nu pot fi sancționați prin vot, deoarece se numesc singuri. El a concluzionat că, în forma actuală, nu vede o rezolvare la conflictul dintre Guvern și sistemul judiciar:

“Nu vor ceda, nu știu la ce se va ajunge, încă ceva. Politicienii, măcar, sunt sancționați, la intervale de timp, prin vot. Dacă fac niște nefăcute, există posibilitatea poporului să-i sancționeze prin vot.

Pe magistrați nu poți să-i sancționezi. Magistrații sunt numiți ei între ei. Se numesc ei între ei. Judecătorii de la Curtea Constituțională sunt numiți. Nu pot fi sancționați în niciun fel.

Asta este, în acest moment, situația. Eu nu văd nicio rezolvare. Nu cred, cum spunea la un moment dat președintele Dan, că ne apropiem de o soluție.”, a încheiat Cristian Tudor Popescu.

