Acasa » Politică » Au apărute STENOGRAMELE: Ce au spus Nicușor Dan și Ilie Bolojan la negocierile eșuate privind pensiile speciale și cu ce propuneri au venit șefii magistraților

Ana Maria
13 nov. 2025, 18:52
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Negocieri eșuate, pe tema pensiilor speciale. Ce propuneri au fost făcute și de ce au fost respinse
  2. Negocieri eșuate, pe tema pensiilor speciale. Ce au spus oficialii despre stadiul negocierilor
  3. Ce înseamnă acest eșec pentru reforma pensiilor speciale

Negocieri eșuate, pe tema pensiilor speciale. Miercuri seară, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan i-a adus față în față pe liderii coaliției de guvernare și pe șefii instanțelor supreme, ICCJ și CSM — pentru a încerca să găsească o soluție privind reforma pensiilor speciale.

Însă, discuțiile s-au încheiat fără vreun acord, iar stenogramele obținute de Antena 3 CNN arată că magistrații insistă în continuare să obțină pensii mai mari decât salariile.

Potrivit unor surse din interiorul negocierilor, întâlnirea a început cu un schimb de replici dure. Magistrații au acuzat Guvernul de responsabilitatea pentru criticile publice care li se aduc celor din Justiție. În plus, ei și-au menținut poziția fermă față de proiectul de lege propus pentru reforma pensiilor. Au propus ca perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare să fie extinsă până în 2045.

Negocieri eșuate, pe tema pensiilor speciale. Ce propuneri au fost făcute și de ce au fost respinse

În cadrul negocierilor, Ilie Bolojan a venit cu o propunere de compromis. A sugerat o tranziție de 15 ani, mai scurtă decât cea cerută de magistrați. Totuși, șefii Justiției nu au fost de acord. Sursele citate arată că liderii Coaliției ar putea accepta o perioadă maximă de 17 ani, dar resping cererea ca pensia să fie calculată la 65% din salariul brut.

Nicușor Dan a ridicat o întrebare esențială în discuție: „De ce 70% este neconstituțional, dar 80% este?”

Ca argument, magistrații au spus: „80% ar duce pensia aproape de ultimul salariu în plată. Magistrații au propus 18 ani în loc de 11, perioada de tranziție pentru pensionare.”

Ilie Bolojan a declarat: „Cel mult putem accepta 15 ani în loc de 11. (către CSM) Veți da aviz?”

Consiliul Superior al Magistraturii a răspuns: „Trimiteți proiectul și vom analiza.”

Negocieri eșuate, pe tema pensiilor speciale. Ce au spus oficialii despre stadiul negocierilor

Premierul Ilie Bolojan nu a făcut declarații publice după întâlnirea de la Cotroceni. Însă, președintele PSD a explicat, într-un interviu la ProTV, că „Deja intrăm într-o zonă în care nu doar coaliția trebuie să-și dorească această lege, ci și cei asupra cărora se aplică. Asta am vrut eu să evit acum 3 săptămâni, când am propus formarea unui grup de lucru, să venim rapid cu o lege și ca 21 de zile în care s-a stat efectiv să fie folosite și să nu ajungă coaliția, Guvernul la mâna sau să depindă inclusiv de CSM, ci să vină cu propunere, unde CSM-ul poate să spună da sau nu prin avizul respectiv, dar să existe un aviz. Ca să existe un aviz, poate să dea aviz. CSM-ul poate să dea aviz în 30 de zile.”

Ce înseamnă acest eșec pentru reforma pensiilor speciale

Deocamdată, magistrații nu renunță la solicitarea ca pensiile lor să fie mai mari decât salariile. Ei au cerut ca pensia să fie calculată la 65% din salariul brut și o perioadă de tranziție de 20 de ani pentru creșterea vârstei de pensionare. Coaliția consideră aceste cereri ca fiind exagerate.

„65% din brut înseamnă mai mult decât salariul net pe care îl au în plata”, spun sursele din Coaliție.

Pe lângă neînțelegerile privind cuantumul pensiei, liderii coaliției și magistrații au rămas în dezacord și asupra duratei perioadei de tranziție.

