Gazetarul Cristian Tudor Popescu a făcut un bilanț al celor nouă luni de când Nicușor Dan e președinte și a spus ce atitudine ar trebui să aibă acesta, în loc la prima reuniune a Consiliului de Pace condus de președintele american Donald Trump.

CTP, critici pentru Nicușor Dan

Întâi, gazetarul a făcut bilanțul președintelui Nicușor Dan la nouă luni de mandat: „Îmi vine în minte titlul unei comedii cu Louis de Funés: Le Petit Baigneur – Micul Scăldător. Asta a făcut dl Dan, a scăldat-o. Nu a luat nicio decizie, cu excepția dării afară după o lună a consilierului Ludovic Orban, un antipesedist experimentat. A încercat să-și impună forțajul electoral că nu se va mări TVA, n-a reușit. Încăpățânarea cu care s-a străduit să oprească Legea împotriva legionarismului și antisemitismului a fost degeaba. N-a izbutit, nici nu cred că a vrut, să pună frână atacurilor zilnice ale PSD în cap cu Grindeau-Știucă, de un patetism populist grețos, asupra premierului Bolojan și tuturor măsurilor acestuia. Prostiile de felul „referendum cu magistrații la început de ianuarie” și „CSM va pleca urgent acasă” le-a făcut pur și simplu uitate. Șefi la SRI și SIE, ioc. La evenimente internaționale de vârf s-a dus din 3 în 3, și când s-a dus n-am auzit de niciun discurs al d-sale care să fi reținut atenția cuiva. Adică n-a umblat teleleu, cum zice consilierul său șef, Barbălată sau cum îl cheamă”.

Cum Nicușor Dan n-a făcut practic nimic până acum, CTP n-are așteptări pentru viitor.

„Și atunci, ce probabilitate ar fi să întreprindă ceva, să obțină ceva la Clubul Trump? Răspuns – aproximativ 0.00. A, da, uitam, o să stabilească prețioase legături personale privilegiate cu liderii Belarus, Ungaria, Bulgaria, Kosovo sau Albania… Și să se intersecteze cu Trump pe un hol (ca Iliescu cu Bush în `91) care să îi arunce din vârful buzelor „Romeinia iz fentestic!”.

Cu ce obiectiv declară dl Dan – pe fbk, nu într-o conferință de presă – că pleacă la Washington? Unul generos, „Să susținem pacea”. Care pace? SUA-Iran? Sau în Gaza, unde, potrivit legendei securiste, am avea relații și influențe asupra țărilor arabe și Israelului, ca pe vremea lui Ceaușescu? Politica „de pace” a lui Trump în Gaza este să-i amenințe bombastic pe Hamas cu pedepse nemaivăzute dacă nu depun armele (și nu le depun) și să-l laude gros pe Netanyahu cerând chiar grațierea lui de către președintele Israelului, căci „O fi corupt, da e băiat bun”. Credeți că o să fie solicitat Nicușor ca moderator?”, a continuat Cristian Tudor Popescu.

Acesta a scris apoi că, în perioada critică pe care o traversăm, indicat ar fi ca Nicușor Dan să aibă o poziție fermă și să declare ca inadmisibilă intenția SUA de a finanța partidele național-extremiste populiste din Europa. Numai că pentru asta e nevoie ca politica externă a Româniri să fie făcută de oameni de valoare, care să nu aibă în spate o țară blocată de PSD.

„Europa traversează o perioadă critică, cum nu apare decât o dată la câteva decenii. În astfel de momente, o țară ca România poate câștiga respect și prețuire prin atitudini și acțiuni ferme și curajoase. De pildă, președintele Dan să declare ca inadmisibilă, amestec grosolan în politica internă a țărilor UE, intenția SUA de a finanța partidele național-extremiste populiste din Europa. Pentru asta însă, politica externă trebuie făcută de oameni de valoare, bine conturați, care să nu aibă în spate o țară blocată de PSD”, a mai scris Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

Nicușor Dan merge la prima reuniune a Consiliului lui Trump

Amintim că, duminică, președintele Nicușor Dan a anunțat că va merge la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, for condus de omologul american Donald Trump, în calitate de observator. Reuniunea va avea loc joi, 19 februarie. România nu a decis încă dacă va deveni membru al acestui Consiliu, ”taxa de intrare” fiind de un miliard. Tot acum, și Italia a anunțat că va participa la reuniune, tot ca observator. Numai că Italia a transmis deja că nu va fi membru în acest Consiliu deoarece nu-i permite Constituția.

„Voi participa sǎptǎmâna viitoare (săptămâna aceasta, joi – n.r.) la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza.

Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii.

România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ”, a transmis președintele Nicușor Dan, duminică, pe Facebook.