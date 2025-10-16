B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » PSD-iștii se dezic de „progresismul” din statut și mimează lupta cu austeritatea. CTP: Grotesc comic și beznă absolută a minții (VIDEO)

PSD-iștii se dezic de „progresismul” din statut și mimează lupta cu austeritatea. CTP: Grotesc comic și beznă absolută a minții (VIDEO)

Traian Avarvarei
16 oct. 2025, 23:14
PSD-iștii se dezic de „progresismul” din statut și mimează lupta cu austeritatea. CTP: Grotesc comic și beznă absolută a minții (VIDEO)
Cristian Tudor Popescu a analizat critic noile strategii de comunicare ale celor de la PSD. Sursa foto: Captură Video - Recorder / Youtube
Cuprins
  1. De ce consideră CTP că noua strategie a PSD e grotesc-comică
  2. De ce e o minciună zicerea că UE ne obligă la austeritate
  3. Cât de săraci suntem, de fapt, dacă aruncăm milioane de tone de mâncare pe an?

Cristian Tudor Popescu a remarcat ridicolul situației în care Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, participă zilele acestea la Congresul Socialiștilor Europeni, organizat sub deviza „mobilizare progresistă”, deși PSD-iștii tocmai s-au lăudat că-și scot sintagma „partid progresist” din statutul partidului. Gazetarul a amintit și cum mint PSD-iștii că UE ne obligă la austeritate, când nici vorbă de așa ceva.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

De ce consideră CTP că noua strategie a PSD e grotesc-comică

„Ce fac ei acum? Cu disperare la scorul pe care-l au în sondaje, o să-și tragă niște cădelnițe, niște lumânări, o să se afișeze din ce în ce mai mult cu popii, o să participe pe la diverse întruniri religioase și așa mai departe și, în același timp, – asta e uluitor – să se ducă la Amsterdam, la socialiști, la stânga care-i progresistă în Europa și să le spună: ”știți? noi ne-am atașat valorilor religioase tradiționale”. Astea nu sunt ale voastre! Dacă faceți asta, atunci ieșiți din grupul ăla! Dar, mă rog, ăsta e iar un grotesc comic…”, a afirmat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

De ce e o minciună zicerea că UE ne obligă la austeritate

„În schimb, ce spune dl Grindeanu e: ”România n-are nevoie de austeritate, am fost și le-am zis-o de la obraz!”. Din nou, bezna absolută a minții! Ce treabă are UE cu austeritatea? UE nu spune să faci austeritate, UE spune: ”deficitul e atât, dacă vrei să mai primești PNRR, trebuie să scazi deficitul la atât”.

Dacă, așa cum spune distinsul senator și doctor PSD, profesorul universitar Streinu Cercel, ”mă doare în cot de deficit” – e o deosebire de organul genital al lui Ciolacu, alt PSD-ist de frunte – atunci treaba dumitale, nu-ți mai dăm nimic din PNRR și să-ți dea cin’ ți-a mai dat!.

E foarte simplu. Nu te obligă nimeni să faci austeritate. S-a dus să se bată cu cărămida în piept dl Grindeanu. E absurd, pentru că nu are nicio soluție. Asta e așa, ca să vină ca Tarzan aici să spună: ”uite ce am apărat eu România, să nu fie austeritate!”, a continuat gazetarul.

Cât de săraci suntem, de fapt, dacă aruncăm milioane de tone de mâncare pe an?

Acesta a remarcat pe final câtă mâncare se aruncă, totuși, în România și câți bani se vor irosi pe luminițele și târgurile de Crăciun.

„Gândindu-mă la austeritate, totuși, nu pot să nu amintesc că România aruncă 3,4 milioane de tone de alimente în fiecare an, mai mult decât Spania. Și apoi plânge toată lumea că sunt prețurile mari, inflație, nu ne mai ajungem să luăm să mâncăm. Dar aruncăm 3,4 milioane de tone de alimente.

Dacă aș fi premier acum și le-aș spune concetățenilor că nu mai facem luminația asta uriașă de sărbători prin toate orașele, care costă imens, și tot ce se cheltuiește pentru sărbători – ce să sărbătorim? că suntem înglodați în datorii până în gât? – aș fi luat cu pietre dacă aș spune asta, că sunt un monstru, nu?”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem de prune. Dacă așa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm și conservele bunicii”
Politică
Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem de prune. Dacă așa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm și conservele bunicii”
Boris Johnson, fascinat de ChatGPT: „Îl iubesc.” Cum folosește fostul premier britanic inteligența artificială (VIDEO)
Politică
Boris Johnson, fascinat de ChatGPT: „Îl iubesc.” Cum folosește fostul premier britanic inteligența artificială (VIDEO)
Părinții pot primi zile libere plătite dacă școlile se închid. Cine beneficiază de această măsură
Politică
Părinții pot primi zile libere plătite dacă școlile se închid. Cine beneficiază de această măsură
Dezastrul de la mobilizare. PSD cere demisia lui Moșteanu
Politică
Dezastrul de la mobilizare. PSD cere demisia lui Moșteanu
Cum a ajuns Bănicioiu să fie comparat cu Aleksei Navalnîi. Judecători fără limite
Politică
Cum a ajuns Bănicioiu să fie comparat cu Aleksei Navalnîi. Judecători fără limite
Daniel David: Sindicatele de aceea există, să facă proteste / Măsurile de austeritate ne-au ajutat să avem salarii și burse până la sfârșitul anului
Politică
Daniel David: Sindicatele de aceea există, să facă proteste / Măsurile de austeritate ne-au ajutat să avem salarii și burse până la sfârșitul anului
Câciu, lecții pentru Fisc. Cum nu se plătește impozit
Politică
Câciu, lecții pentru Fisc. Cum nu se plătește impozit
Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie, în 2026. Anunțul făcut de purtătoarea de cuvânt a Guvernului
Politică
Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie, în 2026. Anunțul făcut de purtătoarea de cuvânt a Guvernului
PSD îl amenință pe Ilie Bolojan că îl dă afară. Ce face premierul
Politică
PSD îl amenință pe Ilie Bolojan că îl dă afară. Ce face premierul
CTP, atac la Ionuț Moșteanu: Și-a băgat baioneta-n c…
Politică
CTP, atac la Ionuț Moșteanu: Și-a băgat baioneta-n c…
Ultima oră
23:59 - Andreea Ibacka, schimb de replici savuros cu fiul ei: „Nu poate să doarmă de grija omuleților”. Ce i-a reproșat Tiago vedetei
23:59 - Timișoara: Un tânăr și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce a jucat la păcănele banii pentru tratamentul soției bolnave (VIDEO)
23:55 - Schimbare majoră în sistemul medical. Cum va funcționa codul unic de sănătate al fiecărui pacient
23:27 - Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă: „E foarte greu”. Cine a ajutat-o în această nouă etapă
22:59 - Guvernul oferă ajutoare de urgență angajaților de la Salina Praid. Cum vor fi sprijinite familiile rămase fără venituri
22:43 - Regulile de circulație din România, o bătaie de cap pentru livratorii străini: „A fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu”
22:26 - CTP: Principala vulnerabilitate strategică a României e corupția din Armată. Zeci de ani, Armata a beneficiat de un acord tacit – „nu vă atingeți de noi, că dăm lovitură de stat militară” / Convocarea rezerviștilor, o aflare în treabă grotesc-comică (VIDEO)
22:01 - Obținerea primului job, o adevărată provocare pentru tineri. Cu cât a scăzut numărul posturilor „entry-level” de la începutul anului
21:59 - Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem de prune. Dacă așa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm și conservele bunicii”
21:56 - Boris Johnson, fascinat de ChatGPT: „Îl iubesc.” Cum folosește fostul premier britanic inteligența artificială (VIDEO)