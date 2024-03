Cum a ajuns bugetul Capitalei să fie blocat de PNL. Nicușor Dan: Consecințele imediate sunt că pe 11 martie oamenii se așteaptă să primească salarii și vor primi 25% / Nu avem salarii pentru toată lumea (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a explicat joi, pentru B1 TV, de ce e blocat bugetul Bucureștiului pe anul acesta.

Amintim că proiectul de buget după consilierii generali ai PSD au votat împotrivă, iar cei ai PNL au ieșit din sală.

Nicușor Dan explică de ce PNL n-a vrut să mai voteze bugetul Capitalei

Întrebat de ce e blocat bugetul Bucureștiului pe anul acesta, Nicușor Dan a explicat: „Noi am fost într-o alianță cu USR, PNL, PMP și în 2021, 2022 și 2023 am făcut împreună un buget, adică înainte de a-l pune în dezbatere ne-am înțeles pe liniile mari și apoi eu cu aparatul l-am făcut. Anul ăsta am propus același lucru, PNL a spus să-l fac doar cu USR și PMP, ceea ce am făcut. Se face o lună de când e în dezbatere și apoi am avut dezbateri publice și discuții”.

„Mi se reproșează că pe execuție, adică ce am plătit efectiv anul trecut pe cele două subvenții, transport public și termie, am plătit 3 miliarde de lei anul trecut și că anul ăsta am pus în buget numai 2 miliarde de lei. Același lucru s-a întâmplat și în 2021, și în 2022, și în 2023 cu subvenția, adică sunt niște sume de bani care vin la Primărie de-a lungul anului – nu-i corect, dar așa se întâmplă – inclusiv cotele din impozitele bucureștenilor și pe care nu poți să le pui în buget de la început. Dar pe măsură ce Ministerul îți spune că o să-ți dea mai mulți bani, îl pui în buget prin rectificări de-a lungul timpului, cum am făcut în 2021, 2022 și 2023.

Agenția de rating Fitch a spus că avem o gestiune foarte bună a bugetului.

Acum, deodată, consilierii de la PNL au venit cu amendamentul să punem direct 3 miliarde în buget pentru subvenții. Eu le-am spus: oameni buni, știți bine că o să primim 1,8 miliarde pe care nu-i putem pune acum în buget, ci mai târziu și ar fi absurd să luăm bani de la investiții, să-i blocăm în niște subvenții pentru a le plăti în octombrie, noiembrie, decembrie, când e mai bine să-i punem acum la investiții, să facem investițiile și să nu-i blocăm acolo”, a explicat primarul general.

El a insistat apoi că în anii trecuți nu s-au opus PNL-iștii la acest mod de a face bugetul Capitalei.

Dan a mai spus că i-a întrebat pe PNL-iști cum de dar n-a primit niciun răspuns. Primarul a afirmat apoi că nu vrea să facă speculații deoarece datoria lui e să negocieze cu consilierii generali pentru a trece bugetul Capitalei.

Consecințele faptului că bugetul Bucureștiului e blocat

„Consecințele imediate sunt că pe 11 martie oamenii se așteaptă să primescă salarii și vor primi 25%. Deocamdată toți banii pe care i-am mai găsit în Primărie i-am împărțit la salarii, ca oamenii să primească ceva, dar nu avem salarii pentru toată lumea. Iar pest câteva zile o să urmeze la STB, la Compania de Termoficare, că ei primesc cu 2 – 3 zile mai târziu”, a mai declarat Nicușor Dan.

Primarul general a mai spus că după ce vor fi plătite aceste salarii, orice factură va veni – iluminat public, semafoare, mentenanță, chletuieli în spitale – nu vor mai fi achitate că efectiv nu vor mai fi bani.

Dan a propus o întâlnire cu consilierii generali, vineri, pentru a ajunge la un acord.

„Noi am făcut în 3 ani mai mult decât au făcut ei în 12, asta e realitatea”, a mai spus Nicușor Dan, despre PSD-iști.

Cât despre relația cu PNL în actualul context, el a precizat: „Suntem într-o situație critică acum (ca adminiustrație), dar vreau să spun că am colaborat foarte bine în anii ăștia, până acum o lună-două”.

Amintim că totul se petrece în contextul alegerilor locale. PNL, care în ultimii 3 ani l-a susținut pe Nicușor Dan, chiar l-a sprijinit să câștige actualul mandat de primar, acum s-a sucit și chiar e luată în calcul varianta ca care să-l înfrunte pe Dan la scrutinul din 9 iunie.