Kelemen Hunor, președintele , a oferit o reacție în urma gestului lui Sorin Grindeanu (PSD) de a părăsi sala, atunci când, la Congresul organizat la Jucu Herghelie s-a intonat imnul secuiesc.

La eveniment au participat mau mulți politicieni, printre care și premierul Ilie Bolojan și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Cum a reacționat Kelemen Hunor

Liderul UDMR a menționat că nu a văzut acel moment, în care Grindeanu să fi plecat, însă a specificat că a auzit despre gestul său din presă. În primă fază, Hunor a comentat situația într-o notă amuzantă, spunând că poate „nu cunoștea versurile imnului secuiesc”. Ulterior, a explicat că o să îl întrebe pe social-democrat care a fost motivul pentru care a procedat în acel mod.

„Eu n-am văzut, dacă a ieșit sau n-a ieșit. Am auzit și eu sau mi-au arătat în presă. N-am discutat cu domnul Grindeanu, nu știu, deși eu n-am observat. Trebuie să-l întreb ce s-a întâmplat, dar, mai în glumă, vreau să răspund. Poate nu cunoștea versurile imnului secuiesc. Dacă vorbesc la modul serios, nu știu de ce a ieșit. O să-l întreb când ne vedem, că nu am observat eu”, a spus Kelemen Hunor, conform digi 24.

Ce a declarat Kelemen Hunor la Congresul UDMR

Liderul UDMR a spus , susținut la Congresul UDMR, faptul că urmează o nouă etapă în care se va discuta despre schimbările și sarcinile care „ne stau în față”.

„Astăzi deschidem un nou capitol, să vorbim despre viitor, despre comunitatea noastră, despre schimbările care ne stau în față și sarcinile pe care le avem. Este o onoare că sunt prezenți premierii ambelor state la congresul nostru. UDMR și-a asumat, timp de 35 de ani, sarcina să fie o punte, un pod între România și Ungaria, care leagă nu doar politicul, ci leagă popoare, cele două națiuni, comunitățile. Acest lucru este un mesaj important pentru întreaga comunitate maghiară din Transilvania”, a spus Kelemen Hunor, conform agerpres.