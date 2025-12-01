Diana Șoșoacă, la Alba Iulia, de Ziua Națională. Europarlamentara a organizat, pe 1 Decembrie 2025, un marș prin Cetatea Alba Carolina, însoțită de simpatizanții săi. Pe tot parcursul paradei, ea a ținut o cruce în brațe, semn simbolic pentru mesajul pe care dorește să-l transmită.

După acest marș, Șoșoacă va susține o conferință națională la Alba Iulia, în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor, potrivit . Evenimentul este programat să înceapă după terminarea paradei militare, pentru a atrage o atenție sporită din partea publicului prezent.

Diana Șoșoacă, la Alba Iulia. Cine a mai fost prezent la Alba Iulia, de 1 Decembrie

Ziua de 1 Decembrie la Alba Iulia a fost marcată de prezența unor importante figuri din mișcarea suveranistă. Pe lângă Diana Șoșoacă, au fost prezenți liderul AUR, George Simion, și Călin Georgescu, fiecare având propriile manifestări în diferite zone ale orașului.

În timp ce , Georgescu a susținut un discurs în fața simpatizanților săi. Astfel, Alba Iulia a fost „acoperită” de un „sos suveranist” pe tot parcursul zilei, subliniind importanța orașului în contextul Unirii.

De ce organizează Diana Șoșoacă o conferință națională după paradă

Conferința organizată de Diana Șoșoacă la Casa de Cultură a Sindicatelor este o extensie a marșului și urmărește să mobilizeze susținătorii și să aducă în discuție temele de interes ale mișcării suveraniste. Aleasă strategic după terminarea paradei militare, conferința va beneficia astfel de un public mai numeros și atent.

Așa cum a declarat Șoșoacă în cadrul evenimentului, prezența ei cu crucea în marș a avut un puternic mesaj simbolic pentru susținătorii săi.

Ce discurs a ținut Călin Georgescu, la Alba Iulia

Redăm, mai jos, discursul integral rostit de Georgescu:

„România trebuie să devină din nou o istorie nouă.

Astăzi, 1 decembrie 2025, nu simt bucurie, ci durere. Sunt cutremurat să văd că oamenii așteaptă doar să bifeze o anumită zi, când fiecare zi ar trebui să fie Ziua Națională.