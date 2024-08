Cum a fost ucis Ismail Haniyeh, liderul Hamas. Bomba fusese ascunsă cu circa două luni înainte

Ismail Haniyeh, lider de top al Hamas, a fost asasinat miercuri cu ajutorul unui dispozitiv exploziv care fusese introdus pe ascuns în pensiunea din Teheran în care stătea, au declarat șapte oficiali din Orientul Mijlociu, inclusiv doi iranieni, și un oficial american pentru .

Cum a fost ucis liderul Hamas

Bomba a fost ascunsă în pensiune în urmă cu aproximativ două luni, spun cinci oficiali din Orientul Mijlociu. Proprietarea respectivă este administrată și protejată de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice și face parte dintr-un complex mai mare, cunoscut sub numele de „Neshat”, într-un cartier de lux din nordul Teheranului.

Ismail Haniyeh era în capitala Iranului pentru ceremonia de învestire a noului președinte.

Bomba a fost detonată de la distanță, mai susțin cei cinci oficiali, odată ce s-a confirmat că liderul Hamas este în cameră. Explozia l-a ucis și pe bodyguard.

Explozia a făcut clădirea să se cutremure, geamurile s-au spart, iar un perete exterior s-a prăbușit parțial, au precizat doi oficiali iranieni, membri ai Gărzilor Revoluționare informați în legătură cu incidentul.

Ismail Haniyeh stătuse de mai multe ori în pensiune

Haniyeh, care conducea biroul politic al Hamas în Qatar, a stat în pensiunea respectivă cu ocazia mai multor vizite efectuate la Teheran, spun oficialii din Orientul Mijlociu.

Iran și Hamas susțin că Ismail Haniyeh , o concluzie la care au ajuns și câțiva oficiali americani care au vorbit pentru The New York Times sub condiția anonimatului. Lichidarea liderului Hamas amenință să dezlănțuie un nou val de violențe în Orientul Mijlociu și să arunce în aer negocierile pentru încheierea războiului din Gaza. Haniyeh era unul dintre principalii negociatori din discuțiile pentru perfectarea unui acord de încetare a focului.

Israel nu a revendicat public atacul, dar oficialii sectorului israelian de informații au informat SUA și alte guverne occidentale cu privire la detaliile operațiunii după încheierea ei, mai susțin cei cinci oficiali din Orientul Mijlociu care au vorbit pentru The New York Times.