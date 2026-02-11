PNL se laudă cu reușitele lui Ilie Bolojan. Bilanțul premierului după șase luni de mandat. Ce nu spun liberalii

PNL a publicat un bilanț al primelor șase luni de mandat ale premierului Ilie Bolojan. Liberalii afirmă că, sub conducerea lui Bolojan, Guvernul a reușit să treacă România de momente extrem de grele.

Ce scrie PNL în bilanțul lui Bolojan

PNL susține că Guvernul Bolojan a reușit să reducă , în contextul presiunilor venite din partea Comisiei Europene privind respectarea angajamentelor fiscale asumate de România.

De asemenea, potrivit PNL, absorbția fondurilor europene ar fi crescut de aproape opt ori în ultimele șase luni, un salt pe care partidul îl consideră decisiv pentru susținerea investițiilor publice și a proiectelor de infrastructură.

În bilanțul prezentat, liberalii mai arată că România și-a menținut ratingul de țară, evitând retrogradarea care ar fi putut duce la creșterea costurilor de finanțare. Totodată, partidul susține că dobânzile la creditele în lei și euro au început să scadă, pe fondul stabilizării percepției investitorilor asupra economiei românești.

PNL afirmă că ar fi recâștigat încrederea partenerilor internaționali, un element considerat esențial pentru finanțarea deficitului și continuarea investițiilor strategice.

„Fără aceste realizări, România s-ar fi aflat într-o situație imposibilă, care sigur ar fi dus la recesiune economică, oprirea investițiilor și creșterea necontrolată a prețurilor.”, scrie PNL pe Facebook.

Ce nu spun liberalii

PNL uită însă să menționeze că românii au taxe și impozite mai mari, că inflația e aproape de 10%, că facturile au explodat. Mai uită liberalii să spună că, pensiile speciale sunt tot în vigoare, că mult-promisa reformă în instituțiile statului a rămas tot pe hârtie, că Ilie Bolojan și-a pus toți primarii în cap după ce a anunțat că mai ia din banii din teritoriu pentru a-i aduce la bugetul de stat.

Și nu în ultimul rând, cu toate creșterile de taxe și impozite, tot nu se strâng mai mulți bani la buget. Iar datoria externă a României este foarte aproape de 230 de miliarde de euro. Iar cea mai mare parte a majorării provine din împrumuturile administrației publice, a cărei datorie externă a urcat la 125,6 miliarde de euro.