Curtea Constituțională a amânat pentru a cincea oară pronunțarea pe legea privind . Decizia, care pune sub semnul întrebării îndeplinirea jalonului , va fi pronunțată pe 18 februarie.

Curtea Constituțională așteptată să ia o decizie

Judecătorul Gheorghe Stan (Giani), care și-a luat concediu paternal, s-a prezentat, miercuri, la şedinţa programată. Curtea Constituțională a discutat despre proiectul privind pensiile magistraților în formulă completă. Magistratul a ajuns la sediul instituţiei şi a intrat în sala unde la ora 10.00, când a început şedinţa.

a decis, miercuri, să amâne cu încă o săptămână decizia pe pensiile magistraților, următorul termen fiind 18 februarie. Anunțul a fost făcut de Biroul de presă al CCR. Este cea de-a cincea amânare de până acum, pe legea pensiilor magistraţilor. Acesta este un subiect a cărui clarificare este așteptată de toată lumea.

Judecătorii constituționali analizează sesizarea de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Zilele acestea, a solicitat ca CCR să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pe acest subiect. Potrivit Instanței Supreme, legea mult discutată ar trata „discriminatoriu” magistraţii în raport cu alţi beneficiari de pensii de serviciu.

„Este o cerere venită acum, deci trebuie analizată. Nu putem vota până când nu ne lămurim cu toate documentelePe 18 februarie ori decidem să trimitem la CJUE, ori admitem ori respingem sesizarea, eu așa sper”, spun surse citat de Hotnews.