Cum a respins Bolojan proiectul de tăiere a pensiilor speciale al PSD

Ilie Bolojan nu a vrut niciodată să asculte părerea PSD în coaliția de guvernare. Ministrul Muncii dezvăluie că un proiect de tăiere al pensiilor speciale gândit de PSD a fost respins de premier.

Culisele tăierii pensiilor speciale. Bolojan a respins un proiect PSD

Florin Manole dezvăluie că dacă CCR respinge tăierea pensiilor speciale, mai există o variantă pentru această măsură. Însă știrea e alta. Proiectul aflat acum în sertar la Ministerul Muncii a fost pe masa premierului Bolojan, însă șeful nu l-a luat în seamă.

„În tot procesul acesta de facere a legii care este acum pe masa CCR, am avut comunicare constantă cu Comisia Europeană. Iar faptul că există un plan B pentru a reface proiectul dacă ajungem în situația nefericită de a fi declarat neconstituțional, este un lucru important. Chiar dacă nu mai e mult timp, undeva la o lună, noi avem un draft la Ministerul Muncii. Draftul pe care l-am și pus inițial pe masa premierului.”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole pentru DC News.

Un motiv în plus pentru Ilie Bolojan să plece

Așadar, dacă ne luăm după spusele lui Florin Manole, Bolojan are un motiv bun să plece din fruntea guvernului în cazul în care CCR respinge proiectul. De altfel, ne aducem aminte că a și avertizat că în cazul în care CCR nu dă undă verde proiectului, guvernul nu mai are nicio legitimitate.

Nicușor Dan deja știe numele viitorului premier

Iar dacă Bolojan își va prezenta demisia, se pare că Nicușor Dan are deja calculele făcute. Următorul premier ar fi Alexandru Nazare, spun surse politice.