Cum au fost relațiile dintre premierul Florin Cîțu și miniștrii USR PLUS. Dezvăluirile lui Cătălin Drulă (VIDEO)

Cătălin Drulă (USR PLUS), fost ministru al Transporturilor, a vorbit miercuri, pentru B1 TV, despre cât de greu le-a fost miniștrilor USR PLUS să lucreze cu premierul Florin Cîțu. Drulă a susținut că prim-ministrul a demonstrat că se comportă și gândește exact ca un politician vechi. Fostul ministru a mai afirmat că Florin Cîțu nu este un lider adevărat și, asemenea vechilor politicieni, lucrează prin amenințări și încearcă să cumpere susținere cu bani publici. Cătălin Drulă a mai afirmat că Florin Cîțu a încercat în permanență să saboteze activitatea miniștrilor USR PLUS, iar aceștia au dat dovadă de o răbdare incredibilă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Cătălin Drulă, despre Florin Cîțu

„Eu nu spun că PNL a uneltit împotriva noastră, sunt mulți oameni în PNL care ne înțeleg foarte bine, cu are avem compatibilitate de viziune chiar maximă. Nu le spun numele, că ar putea dăuna în cursa internă.

Aici e vorba de de premierul Cîtu și camarila sa în această luptă internă. Că a înșelat așteptările… e vorba de așteptările românilor. Eu m-am dus să fac treabă la un Minister. Dacă pierd enorm de multă energie pe lucruri ce ar putea fi făcute în 5 minute și de care premierul trage de timp sau le refuză, că ministrul e de la USR, asta e dăunător pentru România.

Da, ne-am înșelat. Părea și pentru dvs poate un tânăr cu o altă vizune, dar s-a dovedit atât în partea de visiune de politici publice perfect învechit – cum e redistribuirea de resurse sau cumpărarea de oameni cu bani etc. – cât și în partea de leadership. Când ești liderul unei echipe, trebuie să ai niște calități, să fii egal față de toți, să ai generozitate, răbdare, să încerci să convingi prin alte metode decât amenințările.

Stilul ăsta de mic satrap care amenință ”că-ți trimit Corpul de control, las că-ți fac eu dosare penale” etc nu…”, a declarat Cătălin Drulă, făcând referire în ultima parte la situația prin care a trecut Vlad Voiculescu (USR PLUS).

Drulă a vorbit apoi despre răbdarea de care au dat dovadă cei din USR PLUS în relația cu Florin Cîțu: „Astea opt luni sunt proba maturității noastre. Am trecut cu răbdarea…în felul în care am fost tratați și la comprotaentul premierului, am trecut cu răbdarea de orice limită. Mai ales Dan Barna e un monument de răbdare și tact în relațiile inclusiv cele mărunte, zilnice în care premierul spunea că se întâmplă lucruri azi și nu se întâmplau nici peste o lună”.

„Am convinerea că e un om care, din pozitia pe care o are și depășit fiind, face rău României, or votul pe care l-am primit și responsabilitatea mă obligă să acționez. Mi se pare că România a văzut foarte bine fața adevărată a lui Florin Cîțu. Dacă vă uitați în sondaje, zona de favorabilitate e undeva la 10%, e absolut dezastruos”, a mai declarat fostul ministru Cătălin Drulă.