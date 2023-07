Cum era să fim îngropați în betoane. Nicușor Dan a explicat cum au încercat „rechinii imobiliari”, prin intermediul PSD, să schimbe legislația care protejează spațiile verzi private (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a explicat luni, pentru B1 TV, cum am fost pe punctul de

Din 2007, există o prevedere conform căreia pe spațiul verde nu ai dreptul să construiești. Numai că unii dezvoltatori imobiliari intenționat au cumpărat astfel de terenuri să poată construi pe ele, iar recent, prin intermediul PSD, susținut de PNL, au forțat modificarea legislației.

Întâi, PSD a forțat modificarea legislației prin Totul, pe repede-înainte, căci se termina sesiunea parlamentară. A ieșit mare scandal, așa că au amânat discuțiile pe Cod pentru toamnă, dar nu s-au lăsat și au impus aceleași modificări în Legea spațiilor verzi, care zăcea prin sertarele Parlamentului de câțiva ani.

Apoi, tot pe repede-înainte, parlamentarii PSD, și cu sprijinul PNL-iștilor, au fost brusc interesați de această lege și, în Comisia de mediu, au votat-o cu tot cu amendamentele nocive. Iar a ieșit scandal, așa că : legea n-a mai ajuns la vot în plen, așa cum fusese anunțat inițial.

Dar la toamnă trebuie să fim vigilenți, a spus Nicușor Dan.

Cum era să rămânem fără spațiile verzi private

„Au fost mai multe lucruri suspecte. În primul rând, modul în care a avut loc dezbaterea, pentru că, în fine… proiectele au trecut prin Senat, care nu era cameră decizională, prin aprobare tacită, au ajuns la Camera Deputaților și mai era o săptămână de sesiune și un act normatuiv de 560 de pagini care reunește toată legislația în urbanism, construcții, acte secundare, calitate în construcții, deodată am aflat duminică seară (vineri, a corectat apoi – n.r.) că se dezbate marți și miercuri. Marți într-o singură comisie și miercuri în plen.

Am avut un moment de uluială, am făcut și o conferință de presă pe subiectul ăsta duminică și marți dimineață am aflat că se amână până la toamnă. Am discutat cu câțiva oameni influenți din Putere, care mi-au dat dreptate și au promis că încearcă să rezolve și s-a rezolvat. Asta s-a întâmplat marți dimineață.

Deci mai era sesiune marți și miercuri. Și marți după-amiază am primit la 3 telefon că se discută în Comisia de mediu Legea spațiilor verzi urbane, care era în sertare de prin 2018, în Camera Deputaților.

M-am dus acolo repede și se discutau, erau mult amendamente. (…)

Mai mult decât că s-a pus în dezbatere de pe o oră pe alta a fost că s-au depus niște amendamente care practic goleau de conținut toate spațiile verzi private”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a confirmat apoi că, practic, ce nu s-a mai adoptat în Codul urbanismului a fost mutat în respectivele amendamente, depuse de PSD, la Legea spațiilor verzi.

„Amendamente, multe nocive, s-au votat atunci pe loc, în Comisia de mediu și, în urma care s-a iscat și la care o parte din media a avut o contribuție foarte importantă, nu s-a mai discutat așa cum era planul a doua zi în plen”, a continuat primarul.

Nicușor Dan: Niște amendamente nocive depuse de PSD erau să ne lase fără spațiile verzi

„Deci din 2007, apărată cu dinții de societatea civilă, există această prevedre – unde e spațiu verde nu construiești. Și acum investitorii au propusm și politicienii au preluatm și Comisia de mediu a votat, din fericire nu și plenul, că poți să construiești pe spațiul verde cu condiția ca în aceeași localitate să faci un spațiu verde echivalent.

Adică Modrogan 1A, în curtea PNL, unde un dezvoltator, după ce a obținut de la RAAPPS, a construit în grădina vilei istorice 3 blocuri și instanța a spus că e nelegal, ăia 5000 metri poate să-i cumpere undeva în Prelungirea Ferentari și s-a rezolvat, pui acolo.

Asta înseamnă că nu va mai fi spațiu verde în centru, că va fi o afacere să cumpere spațiu vrede în centru, să construiești acolo și să muți spațiul verde la periferie”, a mai explicat Nicușor Dan.

Acesta a mai precizat că unii dezvoltatori imobiliari intenționat au cumpărat spațiu verde, sperând să poată construi pe el, iar municipalitatea, ca să exproprieze acele terenuri trebuie să plătească proprietarilor sume imense pe care nu le are.