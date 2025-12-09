B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cum își explică CTP atitudinea lui Nicușor Dan față de servicii și armată: „Încerc să vin cu o interpretare” (VIDEO)

Cum își explică CTP atitudinea lui Nicușor Dan față de servicii și armată: „Încerc să vin cu o interpretare” (VIDEO)

Traian Avarvarei
09 dec. 2025, 23:50
Cum își explică CTP atitudinea lui Nicușor Dan față de servicii și armată: „Încerc să vin cu o interpretare” (VIDEO)
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Captură video - Vorbitorincii / YouTube
Cuprins
  1. Cum explică CTP faptul că Nicușor Dan nu numește șefi noi la servicii
  2. CTP: Zicerile președintelui își propun să nu atingă Armata nici cu un fulg

Cristian Tudor Popescu a remarcat faptul că serviciile de informații n-au fost nici până acum luate la întrebări cu privire la dezastrul anulării alegerilor de anul trecut. Iar președintele Nicușor Dan nici până acum n-a schimbat șefii acestor servicii. Gazetarul are o posibilă explicație pentru aceste lucruri, explicație pe care o consideră valabilă și în raport cu Armata Română și declarațiile președintelui despre dronele care nu sunt doborâte.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cum explică CTP faptul că Nicușor Dan nu numește șefi noi la servicii

Președintele Nicușor Dan „ne-a mai zis ceva, aproape glumeț: în 2- 3 luni, vin cu un raport și acolo o să se vadă legăturile și tot ce a fost cu alegerile (anulate) de anul trecut. O ziaristă a pus o întrebare foarte bună azi: cum puteți să cereți încredere, dle președinte, în instituțiile statului și în Președinție, când de un an nu avem nicio explicație coerentă a serviciilor de informații despre anularea alegerilor? Anulare pe care președintele o validează, spune ”foarte bine că s-au anulat, a procedat bine CCR”. Acum, aproape glumeț, spune ”peste 2 -3 luni o să vin cu un raport”.

Cum e privită asta de partenerii francezi, care au fost foarte prompți în a ne servi niște informații în perioada aceea dificilă de anul trecut? E un discurs serios? Că vine cu un raport în 2 – 3 luni, după ce ne-a tot amânat și ne-a mai spus în această toamnă că vine raportul, vine săptămâna viitoare, acum s-au făcut 2 – 3 luni. A mai spus că vine în ianuarie, acum s-a dus mai încolo.

Încerc să vin cu o interpretare: nu a atins cu nimic, nici cu o pană, serviciile dl Nicușor Dan. Nu l-a schimbat pe Formula 1 (Gabriel Vlase – n.r.) de la SIE, nu a numit șef la SRI. Aceste servicii n-au fost pieptănate de nimeni, anchetate, întrebate în legătură cu responsabilitățile lor în catastrofa din noiembrie anul trecut. Sunt absolut neatinse.

De ce cred că face asta dl Nicușor Dan? În felul ăsta le are la mână și, avându-le la mână, poate să se folosească de ele pentru că, menținându-le așa nereformate, ele se știu cu musca pe căciulă. Președintele le are la mână și încearcă o performanță pe care n-a reușit-o nici măcar Traian Băsescu, anume să le folosească prin acest, nu-i spun șantaj, spun ”le are la mână””, a explicat gazetarul.

CTP: Zicerile președintelui își propun să nu atingă Armata nici cu un fulg

„Încerc să dau aceeași explicație, că ceva rațional trebuie să găsesc și pentru aceste ziceri fantasmagorice în legătură cu dronele ale dlui președinte, care vor să nu atingă armata nici cu un fulg, să nu fie făcută armata responsabilă de faptul că n-a doborât nicio dronă. Deci vrea să fie armata nederanjată ca să poată… nu știu ce-o să facă cu ea. Altă interpretare nu am, nu mă duce capul”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
Buzoianu: PSD blochează reformele. Îmi cere demisia, dar nu i-a cerut-o lui Fechet într-o situație similară. Miza pentru PSD sunt sinecurile / Operatorul ESZ Prahova n-a avut bani de o țeavă, dar a avut 10 milioane să-și cumpere hotel (VIDEO)
Politică
Buzoianu: PSD blochează reformele. Îmi cere demisia, dar nu i-a cerut-o lui Fechet într-o situație similară. Miza pentru PSD sunt sinecurile / Operatorul ESZ Prahova n-a avut bani de o țeavă, dar a avut 10 milioane să-și cumpere hotel (VIDEO)
CTP, după ce Nicușor Dan a explicat cum arată portretul alegătorului AUR: “Practic, e o invitație de intrare la guvernare pentru AUR” (VIDEO)
Politică
CTP, după ce Nicușor Dan a explicat cum arată portretul alegătorului AUR: “Practic, e o invitație de intrare la guvernare pentru AUR” (VIDEO)
Reacția lui CTP la interviul lui Nicușor Dan pentru Le Monde: „Începe să-mi fileze ușor o lampă sau chiar mai multe”. Ce anume i-a atras atenția gazetarului (VIDEO)
Politică
Reacția lui CTP la interviul lui Nicușor Dan pentru Le Monde: „Începe să-mi fileze ușor o lampă sau chiar mai multe”. Ce anume i-a atras atenția gazetarului (VIDEO)
I-a cerut Ilie Bolojan demisia Dianei Buzoianu? Răspunsul categoric dat de ministra Mediului: „Nu voi fi intimidată sub nicio formă”
Politică
I-a cerut Ilie Bolojan demisia Dianei Buzoianu? Răspunsul categoric dat de ministra Mediului: „Nu voi fi intimidată sub nicio formă”
Telenovelă cu iz de trădare la alegerile din Caraș-Severin. Cum și-a recâștigat funcția un primar PSD
Politică
Telenovelă cu iz de trădare la alegerile din Caraș-Severin. Cum și-a recâștigat funcția un primar PSD
Nicușor Dan a explicat cum arată portretul alegătorului AUR: “Asta este realitatea!” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a explicat cum arată portretul alegătorului AUR: “Asta este realitatea!” (VIDEO)
Nicușor Dan, după ce Ciucu a spus că el a votat cu Ciceală: „Când deschizi gura, trebuie să te bazezi pe ce vorbești” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, după ce Ciucu a spus că el a votat cu Ciceală: „Când deschizi gura, trebuie să te bazezi pe ce vorbești” (VIDEO)
Cum scăpăm de drone. Speranța lui Nicușor Dan moare ultima. Ce spune șeful statului (VIDEO)
Politică
Cum scăpăm de drone. Speranța lui Nicușor Dan moare ultima. Ce spune șeful statului (VIDEO)
Nicușor Dan, întrebat despre conflictul PSD – Buzoianu (USR): „Nu văd vreun motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, întrebat despre conflictul PSD – Buzoianu (USR): „Nu văd vreun motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece” (VIDEO)
Nicușor Dan și Anne Hidalgo l-au celebrat pe Nicolae Titulescu în inima Parisului
Politică
Nicușor Dan și Anne Hidalgo l-au celebrat pe Nicolae Titulescu în inima Parisului
Ultima oră
23:59 - Prăjitura cu piersică, desertul rapid, ideal pentru masa de Crăciun. De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta care a făcut furori pe TikTok
23:45 - Andreea Esca, postare controversată în mediul online. Ce i-au reproșat internauții: „De 30 de ani cititoare de promptere”
23:35 - Cu ce își vor surprinde companiile angajații, în acest an, de Crăciun? Beneficiul râvnit de cei mai mulți români
23:08 - Ucraina, scandalizată după anunțul că doi artiști ruși vor concerta la Cluj: „Arta nu poate fi folosită ca paravan pentru crimele Rusiei”
22:57 - Buzoianu: PSD blochează reformele. Îmi cere demisia, dar nu i-a cerut-o lui Fechet într-o situație similară. Miza pentru PSD sunt sinecurile / Operatorul ESZ Prahova n-a avut bani de o țeavă, dar a avut 10 milioane să-și cumpere hotel (VIDEO)
22:03 - CTP, după ce Nicușor Dan a explicat cum arată portretul alegătorului AUR: “Practic, e o invitație de intrare la guvernare pentru AUR” (VIDEO)
21:53 - Reacția lui CTP la interviul lui Nicușor Dan pentru Le Monde: „Începe să-mi fileze ușor o lampă sau chiar mai multe”. Ce anume i-a atras atenția gazetarului (VIDEO)
21:51 - Andreea Esca, jignită de internauți după o postare din vacanță: „Cititoare de promptere” / Cum a răspuns prezentatoarea criticilor
21:16 - Un vlogger străin celebru laudă România. Ce mit a încercat să demonteze după vizita în țara noastră: „Mergi înainte să judeci!”
21:10 - I-a cerut Ilie Bolojan demisia Dianei Buzoianu? Răspunsul categoric dat de ministra Mediului: „Nu voi fi intimidată sub nicio formă”