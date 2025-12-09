Cristian Tudor Popescu a remarcat faptul că serviciile de informații n-au fost nici până acum luate la întrebări cu privire la dezastrul anulării alegerilor de anul trecut. Iar președintele Nicușor Dan nici până acum n-a schimbat șefii acestor servicii. Gazetarul are o posibilă explicație pentru aceste lucruri, explicație pe care o consideră valabilă și în raport cu Armata Română și declarațiile președintelui despre dronele care nu sunt doborâte.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cum explică CTP faptul că Nicușor Dan nu numește șefi noi la servicii

Președintele Nicușor Dan „ne-a mai zis ceva, aproape glumeț: în 2- 3 luni, vin cu un raport și acolo o să se vadă legăturile și tot ce a fost cu alegerile (anulate) de anul trecut. O ziaristă a pus o întrebare foarte bună azi: cum puteți să cereți încredere, dle președinte, în instituțiile statului și în Președinție, când de un an nu avem nicio explicație coerentă a serviciilor de informații despre anularea alegerilor? Anulare pe care președintele o validează, spune ”foarte bine că s-au anulat, a procedat bine CCR”. Acum, aproape glumeț, spune ”peste 2 -3 luni o să vin cu un raport”.

Cum e privită asta de partenerii francezi, care au fost foarte prompți în a ne servi niște informații în perioada aceea dificilă de anul trecut? E un discurs serios? Că vine cu un raport în 2 – 3 luni, după ce ne-a tot amânat și ne-a mai spus în această toamnă că vine raportul, vine săptămâna viitoare, acum s-au făcut 2 – 3 luni. A mai spus că vine în ianuarie, acum s-a dus mai încolo.

Încerc să vin cu o interpretare: nu a atins cu nimic, nici cu o pană, serviciile dl Nicușor Dan. Nu l-a schimbat pe Formula 1 (Gabriel Vlase – n.r.) de la SIE, nu a numit șef la SRI. Aceste servicii n-au fost pieptănate de nimeni, anchetate, întrebate în legătură cu responsabilitățile lor în catastrofa din noiembrie anul trecut. Sunt absolut neatinse.

De ce cred că face asta dl Nicușor Dan? În felul ăsta le are la mână și, avându-le la mână, poate să se folosească de ele pentru că, menținându-le așa nereformate, ele se știu cu musca pe căciulă. Președintele le are la mână și încearcă o performanță pe care n-a reușit-o nici măcar Traian Băsescu, anume să le folosească prin acest, nu-i spun șantaj, spun ”le are la mână””, a explicat gazetarul.

CTP: Zicerile președintelui își propun să nu atingă Armata nici cu un fulg

„Încerc să dau aceeași explicație, că ceva rațional trebuie să găsesc și pentru aceste în legătură cu dronele ale dlui președinte, care vor să nu atingă armata nici cu un fulg, să nu fie făcută armata responsabilă de faptul că n-a doborât nicio dronă. Deci vrea să fie armata nederanjată ca să poată… nu știu ce-o să facă cu ea. Altă interpretare nu am, nu mă duce capul”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.