Cristian Tudor Popescu a declarat că noile ale președintelui Nicușor Dan, din Le Monde, privind motivele pentru care n-am doborât drona rusească ce a survolat spațiul aerian al României pe 25 noiembrie nasc mai multe întrebări decât răspunsuri. Gazetarul a punctat că dacă motivul e să nu provocăm Rusia, atunci e un motiv eronat. Vladimir Putin deja a spus că vrea să ajungă la Gurile Dunării, deci despre ce provocare mai poate fi vorba?

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

CTP, analiza explicațiilor lui Nicușor Dan privind drona care n-a fost doborâtă

„Întrebarea reporterului Le Monde e foarte precisă: de ce nu a fost doborâtă drona care a survolat România mai multe ore, pe 25 noiembrie? Dl Nicușor Dan răspunde așa: suntem pregătiți pentru drone care vin din zona Odesei, dar aceasta a intrat mai la vest, după ce a survolat R. Moldova, ceea ce a fost o situație nouă. Ce înțelegeți dvs de aici? Deci suntem pregătiți să doborâm, să zicem, dronele care vin dinspre Odesa, dar dacă ele vin câteva zeci de km mai la stânga, tot pe granița de est, e o situație nouă și n-avem ce să le facem.

Deci o parte a graniței e asigurată aerian, dar altă parte nu. Ar trebui, mă gândesc, să punem niște indicatoare vizibile din cer pe care să scriem ”numai drone dinspre Odesa!”, ca să se știe că pentru alte drone nu suntem pregătiți. Cum să nu fii pregătit? E vorba de apărarea întregii granițe de est, granița spre război a României sau nu? Apărăm doar zona Delta Dunării – Tulcea – Galați?

”Nu aveam multe mijloace de apărare terestră în acel loc”. Păi, dacă nu aveam, aducem, că de aia avem avioane NATO ultrarapide. Ele pot ajunge imediat unde e nevoie. Drona a fost detectată, avioanele au încadrat-o, așa cum ministrul Moșteanu înainte să ne părăsească (…)

Mai departe – aici începe să îmi fileze ușor o lampă sau chiar mai multe – avioanele zboară mult mai repede decât dronele, ceea ce face mult mai dificilă interceptarea. În primul rând, ziaristul francez a zis clar: ”de ce nu ați doborât drona?”, nu interceptat.

Dacă avionul zboară repede, el nu poate să distrugă un obiect zburător care zboară încet? (…) Deci dacă rușii trimit către noi niste drone-melc care abia se mișcă, ele sunt o armă imparabilă, că nu pot fi date jos de avioanele noastre, care zboară prea repede? Sau să ne apucăm să încetinim avioanele atunci, să zboare mai încet ca să dea drona jos…”, a afirmat gazetarul

CTP, despre ambițiile lui Vladimir Putin ce ne vizează direct

„Singurul motiv pentru care nu dai jos o dronă rusească pătrunsă pe teritoriu poate fi să nu provoci Rusia, să nu dăm motiv Rusiei să reacționeze. Păi ce să mai reacționeze Rusia, cât de mai agresivă să fie decât a fost Putin, care a spus că are de gând să ocupe Novorossia, adică Odesa până la Gurile Dunării, să ajungă la granița cu România. A spus limpede acest lucru. Atunci ce să mai provoci?

E clar că de îndată ce va putea, Rusia va încerca să se facă stăpână pe Neptun Deep, pe zăcământul de gaze din zona platoului continental, unde am disputat zăcământul cu Ucraina. (…) O să spună că nu mai e valabil acest tratat. Ce se mai provoci la Rusia?

Dimpotrivă, nedând jos drona, dai semn de slăbiciune!”, a mai susținut gazetarul Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.