Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, și-a petrecut weekendul printre bucureșteni, în Sectorul 2. Imaginile surprinse în timpul discuțiilor cu cetățenii au fost postate pe pagina de Facebook a edilului.

Ce a realizat Daniel Băluță petrecându-și timpul printre oamenii din Sectorul 2

Daniel Băluță a făcut publice discuțiile cu , printr-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook. Înregistrarea a debutat cu un moment simpatic, în care un bărbat în vârstă își sună degrabă soția pentru a vorbi și ea cu primarul Sectorului 4.

„Mioara, uite, salutări de la domnul Băluță. Sunt chiar cu dânsul la telefon”, se aude bărbatul spunând. Ulterior, teelfonul îi este pasat edilului, care are o scurtă discuție cu femeia ce pare entuziasmată să-l audă.

„Am fost în Piața Obor și am stat de vorbă cu oamenii. Își doresc o schimbare. Mulți mi-au spus că vor ca și celelalte sectoare să arate așa cum arată . Un lucru comun pe care l-am observat este că toți își doresc un București fără conflicte și ură. Mi-au confirmat încă o dată că această campanie trebuie să se concentreze pe idei, soluții și realizări. E timpul să arătăm că întreaga Capitală poate fi despre fapte, nu vorbe!”, este descrierea postării făcute de Daniel Băluță pe Facebook.

Ce le-a promis Daniel Băluță bucureștenilor

Mulți dintre cei cu care Daniel Băluță s-a întâlnit în Sectorul 2 al Capitalei au simțit să-și exprime susținerea pentru candidatul la Primăria Capitalei și aprecierile pentru lucrurile pe care le-a realizat în sectorul în care este primar. În schimb, Băluță le-a promis cetățenilor dedicare, atenție la nevoile lor și îmbunătățiri la nivelul întregului București, așa cum a făcut în Sectorul 4.

„Sectorul 4 e un sector bine aranjat. Domnul Băluță a făcut treabă multă”,

„Prin dumneavoastră o să facem tot”

„Eu zic că domnul Băluță este un om cumsecade, un om cu inițiative, un om la locul dânsului și să facă ce promite”, au fost o parte din reacțiile celor cu care s-a întâlnit candidatul la Primăria Capitalei.