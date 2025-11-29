B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul nu mai poate trăi la noroc". Ce soluții propune candidatul la Primăria Capitalei pentru consolidarea eficientă a clădirilor cu risc de prăbușire

Ciprian Ciucu: „Bucureștiul nu mai poate trăi la noroc”. Ce soluții propune candidatul la Primăria Capitalei pentru consolidarea eficientă a clădirilor cu risc de prăbușire

29 nov. 2025, 09:29
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul nu mai poate trăi la noroc”. Ce soluții propune candidatul la Primăria Capitalei pentru consolidarea eficientă a clădirilor cu risc de prăbușire
Cuprins
  1. Ce soluții propune Ciprian Ciucu pentru consolidarea eficientă a clădirilor cu risc seismic
  2. Ce clădiri ar avea prioritate în programul de consolidare propus de Ciprian Ciucu
  3. Din ce bani ar uma să fie realizat proiectul
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei, a făcut recent o postare pe Facebook în care și-a expus planul pentru consolidarea clădirilor cu risc de prăbușire din București. 

Ce soluții propune Ciprian Ciucu pentru consolidarea eficientă a clădirilor cu risc seismic

Unele dintre aspectele cărora Ciprian Ciucu promite să le acorde atenție când vine vorba de consolidarea clădirilor din București este un mecanism de relocare temporară a locuitorilor imobilelor cu risc de prăbușire. De asemenea, candidatul la Primăria Capitalei propune crearea unui fond special de expropriere, pentru cazurile în care costul de reabilitare a unei clădiri îl depășește pe cel de reconstrucție.

„Bucureștiul nu mai poate trăi la noroc!
Trebuie să începem, cu responsabilitate, cel mai important program de siguranță urbană din ultimele decenii.
Suntem capitala europeană cu cel mai mare risc seismic.
În ultimele două decenii, s-au consolidat doar câteva clădiri cu risc ridicat. Această situație trebuie schimbată fără întârziere.
Vin cu soluții, direcții rapide de acțiune:
  • Crearea unui fond de expropriere și valorificare pentru cauze de utilitate publică, acolo unde consolidarea este imposibilă sau mai scumpă decât reconstrucția (cu excepția clădirilor de patrimoniu);
  • Crearea unui mecanism clar pentru relocarea temporară a locatarilor și reîntoarcerea lor în locuințe, după finalizarea lucrărilor”, sunt o parte dintre soluțiile propuse de primarul Sectorului 6.

Ce clădiri ar avea prioritate în programul de consolidare propus de Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu subliniază importanța unei programări și a unei împărțiri bugetare realiste. Primarul Sectorului 6 ar începe proiectul princ consolidarea clădirilor publice cu risc de prăbușire – spitale, școli, sedii administrative – și ar continua cu clădirile de locuințe.

„Programarea și bugetarea multianuală a consolidării – realist și etapizat

Nu există soluții magice în doi ani. Dar există soluții realiste:
Faza 1 (primii 4 ani): prioritizarea consolidării tuturor clădirilor publice esențiale – școli, spitale, sedii administrative, plus un pachet anual de clădiri rezidențiale prioritare.
Faza 2 (anii 4–12): extinderea accelerată la clădirile rezidențiale cu risc I și II, pe baza listelor deja existente.
Faza 3: finalizarea intervențiilor și transformarea zonelor consolidate în nuclee de regenerare urbană, care la rândul lor să atragă capital din mediul privat”, a continuat Ciprian Ciucu.

Din ce bani ar uma să fie realizat proiectul

Ciprian Ciucu își propune, de asemenea, crearea unui fond special, alimentat din mai multe surse distincte. Candidatul la Primăria Capitalei promite un proces clar și transparent și, nu în ultimul rând, reducerea riscului seismic pentru o viață sigură și confortabilă în orașul pe care milioane de români îl numesc „acasă”.

„Crearea unui «Fond de Siguranță Seismică», dedicat exclusiv Bucureștiului – finanțare sustenabilă.
Pentru ca acest program să nu rămână doar pe hârtie, propun crearea unui fond dedicat, alimentat din:
  • bugetul local (cu alocare anuală minimă garantată prin hotărâre);
  • fonduri guvernamentale dedicate consolidărilor;
  • finanțări europene și BEI/BERD pentru proiecte de siguranță urbană;
  • parteneriate cu mediul privat în zonele unde consolidarea aduce plus-valoare urbană.
[…] Implementarea va fi gestionată de Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.
Capacitate de lucru va fi îmbunătățită cu ingineri cu experiență reală, proceduri clare și transparente, standarde de calitate obligatorii și un ritm anual de intervenții predictibil.
Reducerea riscului seismic este prioritatea zero pentru protejarea vieții!”
