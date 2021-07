Cum sărbătorește Liviu Dragnea eliberarea din închisoare. Codrin Ștefănescu și Carmen Dan, printre invitați (FOTO, VIDEO)

Liviu Dragnea a fost eliberat condiționat din închisoare și a ajuns deja acasă, conform fotografiei postate de avocata sa, Flavia Teodosiu.

Liviu Dragnea sărbătorește eliberarea din închisoare alături de Codrin Ștefănescu și Carmen Dan

În poza postată de Flavia Teodosiu, fostul lider PSD este alături și de iubita sa, Irina Tănase, dar și de doi social-democrați care au dispărut treptat din prim-plan după condamnarea lui Liviu Dragnea, Codrin Ștefănescu, fost secretar general al partidului, și Carmen Dan, fost ministru de Interne și cea care deținea portofoliul la momentul 10 august 2018.

„Momentul mult așteptat!!! Doamne ajută!!! Liviu Dragnea este acasă!! Fericire maximă!!!”, a scris Flavia Teodosiu, în descrierea care însoțește fotografia.

Codrin Ștefănescu a mers ceva mai departe și a postat un videoclip cu același moment.

Proaspăt ieșit din închisoare, Liviu Dragnea nu a exclus revenirea în politică și a criticat PSD, afirmând că formațiunea „a devenit un partid de operetă, condus de lași”.

„Eu mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat, mi s-a cerut insistent în ultimele luni la instanță când se va judeca eliberarea să îmi recunosc vinovăția, ceea ce n-am acceptat, pentru că se dorea să se valideze acest dosar politic. Din păcate, nu există opoziție (politică, n.r.). PSD a devenit un partid de operetă, condus de oameni lași. (…) În ceea ce privește reintrarea sau nu în politică și cu asta închei, vreau să vă spun că o să tot vorbesc de aici înainte. În politică voi intra dacă o să găsesc răspunsul la două întrebări – dacă mai am cu cine și dacă mai am pentru cine”, a spus fostul lider PSD, la ieșirea din închisoare.