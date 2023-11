Cum se apără Vlad Voiculescu de acuzațiile DNA din dosarul vaccinurilor: „Deciziile finale nu erau la ministrul Sănătății, ci la premier”

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a respinsa în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, toate acuzațiile DNA privind implicarea sa în achiziția de vaccinuri în timpul pandemiei. Acesta a precizat că singurul responsabil pentru aceste contracte și pentru un număr mult mai mare de vaccinuri contractate este fostul premier Florin Cîțu:

„Atunci când eu mi-am preluat mandatul de ministru al Sănătății erau deja comandate vreo 37 de milioane de doze. Sigur, prima întrebare logică ar fi 37 de milioane erau multe, puține? Când a început dosarul DNA? După ce au fost cumpărate cele 37. Puteți să mă întrebați de ce sau să nu mă întrebați. Pe vaccinare în general cred că știe fiecare cetățean care a fost relativ atent în 2021 la televizor sau în presă că tot ce însemna vaccinare nu era la Ministerul Sănătății, ci era la premier. Șeful lui Valeriu Gheorghiță nu era ministrul Sănătății, nu am fost nici eu, nu a fost nici Ioana Mihăilă, șeful lui Valeriu Gheorghiță a fost premierul. Asta presupun că nu are nimeni nicio îndoială. Era o hotărâre încă din vremea guvernului Orban care a stabilit așa. Deci deciziile finale nu erau la ministrul Sănătății, ci era la premier. Toate deciziile, inclusiv decizia de achiziție a vaccinurilor. Și achiziția vaccinurilor se întâmpla așa, la nivelul Comisiei Europene erau discuții cu companiile, după care Comisia Europeană transmitea statelor membre printr-un comitet de coordonare în care reprezentantul României era un angajat al MApN, prelua informațiile și le transmitea mai departe, nu la Ministerul Sănătății. Nu era Gheorghiță, era un om de legătură angajat al MApN, respectiv al Institutului Cantacuzino. Acest domn transmitea mai departe către CNCAV, CNCAV transmitea mai departe către premier”.

Vlad Voiculescu a mai precizat că a aflat pentru prima oară despre achiziția de vaccinuri la o lună după terminarea termenului de cinci zile pentru clausa de opt-out invocată de DNA:

„În momentul în care eu am aflat despre achiziție a fost la o lună distanță de la terminarea acelui termen de cinci zile pe care România îl avea după o astfel de interacțiune pentru a face opt-out, a nu intra într-o achiziție comună de vaccinuri. Practic, lucrurile erau deja stabilite. Eu primind această solicitare de a semna una dintre comenzi, asta a fost singura mea interacțiune cu achiziția de vaccinuri, a fost această fișă de comandă care mi-a fost adusă la o lună de zile după ce lucrurile au fost tranșate. Am dus lucrurile la nivelul Guvernului pentru că mi s-a părut corect ca cei care au informația, care își asumă campania de vaccinare, premierul, ministrul Apărării, cei care erau implicați să își asume această decizie, lucru care s-a și întâmplat într-o ședință de Guvern”.

Vlad Voiculescu a spus că s-a opus pentru contractarea unui număr și mai mare de vaccinuri în martie 2021, însă premierul Cîțu a fost cel care și-a asumat politic, în ședința de Guvern acest lucru:

„Poziția mea în martie 2021, cu câteva săptămâni înainte să fiu dat afară pentru că am publicat lista cu centrele secrete în care vaccinurile se ducea la speciali decât la bătrâni, eu am mers în Guvern și am spus, oameni buni, avem deja acest număr de vaccinuri. Nu era cifra maximală pe care o înaintează acum DNA, dar era un număr semnificativ, avem deja acest număr de vaccinuri, și la bugetul Ministerului Sănătății nu sunt bani. Și domnul Alexandru Nazare a spus despre această discuție pe care am avut-o, că eu am sesizat inclusiv Ministerul de Finanțe că dacă decizia premierului este să cumpărăm vaccinuri atunci trebuie alocate și fonduri. Premierul a spus este o decizie pe care mi-o asum eu. Toate deciziile au fost asumate în ședință de Guvern, nu la colțul mesei, nu altfel, de către premierul țării. Ce ar putea să facă un ministru atunci când ai o ședință de Guvern?”