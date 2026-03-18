Cum se mai plictisesc parlamentarii noștri. După ce s-au certat pe ajutoarele sociale în Parlament, își transmit mesaje pe Facebook. Pe banii de pâine ne dau circ (FOTO/VIDEO)

A fost scandal mare în Parlament între PSD, pe de o parte, și PNL și USR, de cealaltă parte, pe tema ajutoarelor sociale pe care social-democrații vor neapărat să le dea. Iar dacă nu ne-au convins cu circul din Parlament că muncesc, aleșii noștri s-au apucat să își transmită mesaje și pe Facebook.

PSD, atacuri coordonate pe Facebook

Circul pe rețelele sociale l-a început . Social-democrații s-au tăvălit pe Facebook de grija bătrânilor și familiilor cu probleme. Am putea chiar să îi credem.

„USR, PNL și AUR au blocat amendamentele la Buget, depuse de PSD, pentru persoanele din categoriile vulnerabile!

Pentru cele trei partide au contat mai mult mizele lor politice, fără să le pese de oamenii care se zbat în sărăcie!

USR și PNL au votat împotrivă, AUR nu a avut curajul să voteze, dar a asigurat prezența necesară pentru blocarea amendamentelor PSD. Pe fond, și unii, și ceilalți s-au opus!

În realitate însă, USR, PNL și AUR nu au acționat împotriva PSD, ci împotriva cetățenilor români care au nevoie de sprijin într-un moment economic dificil! Au acționat: • Împotriva copiilor din familiile sărace, • Împotriva copiilor cu dizabilități, • Împotriva părinților și bunicilor noștri cu venituri sub 3.000 de lei, • Împotriva mamelor care își cresc copiii, • Împotriva veteranilor și foștilor deținuți politici.

Noi, PSD, vom duce lupta în continuare la votul final din Plenul Parlamentului!

Parlamentarii care se vor opune mâine vor trebui să le explice cetățenilor români de ce au acționat împotriva lor!”, este mesajul distribuit de mai mulți PSD-iști.

La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole a pus un clip scurt în care spune aproximativ același lucru.

„Nu vorbim despre politică. Vorbim despre oameni. Despre pensionarii care abia se descurcă, despre mame și despre copiii care au nevoie de sprijin real. Am susținut aceste amendamente pentru ei. 23 au votat pentru. 19 împotrivă. Și totuși, au fost respinse. Astăzi nu a mai contat votul, ci cum a fost interpretat. Cei care au blocat aceste măsuri trebuie să explice de ce au ales împotriva celor vulnerabili.”, scrie și Natalia Intotero.

Liberalii au și ei oamenii lor

De partea cealaltă, Robert Sighiartău, care a avut un schimb de replici cu Florin Manole în Parlament, a continuat și el tot pe Facebook.

„Să nu furați domnule ministru Manole. Să nu furați șansele copiilor acestei țări. Într-o Românie care plătește anual aproape 60 de miliarde de lei doar pe dobânzi, fiecare decizie iresponsabilă devine o povară pe umerii generațiilor viitoare. Și totuși, în loc de reforme reale, continuați risipa. Deși, vi s-au alocat 17,18 miliarde de lei pentru serviciile sociale, dintr-un populism pesedist va doriti sǎ aruncați în aer iarași deficitul bugetar al tării. Mai grav ați tolerat și încurajat un sistem profund nedrept: zeci de mii de persoane cu certificate de handicap obținute fraudulos, care iau banii celor care au cu adevărat nevoie. Asta nu este protecție socială.Este furt din solidaritate. Ne amintiți de drama Meșterului Manole. Doar că astăzi zidiți viitorul generațiilor în pereții unui sistem greșit, construit pe dependență și lipsă de merit. Politicile de tip on-off, făcute pentru câștig electoral, nu scot oamenii din sărăcie , ci o adâncesc. Creează dependență, nu oportunitate. Ați creat, intenționat, categorii sociale dependente de stat, în loc să le oferiți șansa unei vieți demne prin muncă și educație.”, scrie Sighiartău.

Și apare și USR

Ca să nu pară că ei nu muncesc, cei de la USR au luat și ei cu asalt rețelele sociale.

„PSD știe că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul țării. USR cere partidelor să se întoarcă în comisiile de buget și să voteze bugetul cât mai repede în forma trimisă de Guvern.”, transmit USR-iștii.

Concluzia: „panem et circenses” (pâine şi circ) funcționează chiar și după 2.000 de ani.