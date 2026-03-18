Coaliția de guvernare s-a destrămat la dezbaterile pe buget din Parlament. Ajutoarele sociale i-au învrăjbit pe parteneri. AUR schimbă tabăra și pare să se apropie de PNL

Avem de-a face cu evoluții nebănuite pe scena politică. Coaliția de guvernare a intrat în colaps din cauza ajutoarelor sociale cerute de PSD. Ajutoarele au fost respinse de PNL, iar lângă PSD au votat extremiștii de la SOS și PACE. AUR s-a abținut și pare să se apropie de liberali.

Coaliția se destramă în Parlament, se formează noi tabere

A fost scandal monstru pe ajutoarele sociale pe care PSD vrea neapărat să le împartă. Așa cum era de așteptat PNL și USR s-au opus. Nicio surpriză până aici. Dar abia acum începe circul. Dacă la partenerii din coaliția de guvernare ne așteptam să se despartă pe tema banilor pentru ceea ce PSD numește persoane vulnerabile, surpiza a venit din opoziție. Unde SOS și PACE au votat lângă PSD și UDMR, dar AUR s-a abținut.

Până la urmă amendamentul a trecut de comisiile de buget-finanțe cu 23 de voturi pentru de la PSD-UDMR-SOS-PACE și 19 voturi contra de la USR-PNL. AUR, partidul care a ajutat PSD în ultimele două zile să treacă mai multe amendamente, nu a votat, însă, și pentru modificările propuse la bugetul ministerului Muncii.

Ceartă pe un miliard de lei

Amendamentul ar fi majorat bugetul cu 1.100.000 de lei și a fost cauza principală a contrelor din coaliție în ultimele luni.

Ministrul Finanțelor a explicat că sumele pentru asistență socială au crescut foarte mult în ultimii ani.

„Este clar că aceste sume au crescut si ca presiunea pe buget a devenit din ce in ce mai mare. Am asigurat 1.7 milioane pentru aceste plăti deja. Înțelegem nevoia și am acoperit din suma cerută 1.7 miliarde. În momentul în care extragem această sumă, de 1.1 ,miliarde, din buget, trebuie să punem banii la loc. Se adaugă la deficit. Ca atare, nu susținem amendamentul.”, a explicat Alexandru Nazare.

La rândul lui, senatorul PSD Daniel Zamfir a spus că aceste ajutoare nu ar trebui să fie privite ca fiind „pomană”.

„Oamenii nu sunt cifre, au nevoie de sprijin și Guvernul este obligat să îl dea.”, a adăugat Zamfir.

Însă, brusc, lângă PNL, a apărut care a criticat amendamentul PSD-ului.

„Să ieșim din haina politizată a apartenențelor de partid. Avem opțiunea de a crea o țară occidentală în care pensionarii primesc pensii sau de a crea o țară de Ev Mediu în care pensionarii primesc câțiva galbeni în funcție de cum vrea puterea.

Ce e aia că 2,8 milioane de pensionari trebuie să primească ajutoare? Să primească indexarea. Haideți să revenim la principii. Nu participăm la votul unui amendament care deformează total principiile statului de drept.”, a afirmat deputatul AUR, Petrișor Peiu.

Iar după tot scandalul, în comisiile de buget-finanțe parlamentarii se ceartă pe reluarea votului.