B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Adrian A
18 mart. 2026, 12:07
Coaliția de guvernare s-a destrămat la dezbaterile pe buget din Parlament. Ajutoarele sociale i-au învrăjbit pe parteneri. AUR schimbă tabăra și pare să se apropie de PNL
Cuprins
Avem de-a face cu evoluții nebănuite pe scena politică. Coaliția de guvernare a intrat în colaps din cauza ajutoarelor sociale cerute de PSD. Ajutoarele au fost respinse de PNL, iar lângă PSD au votat extremiștii de la SOS și PACE. AUR s-a abținut și pare să se apropie de liberali.

Coaliția se destramă în Parlament, se formează noi tabere

A fost scandal monstru pe ajutoarele sociale pe care PSD vrea neapărat să le împartă. Așa cum era de așteptat PNL și USR s-au opus. Nicio surpriză până aici. Dar abia acum începe circul. Dacă la partenerii din coaliția de guvernare ne așteptam să se despartă pe tema banilor pentru ceea ce PSD numește persoane vulnerabile, surpiza a venit din opoziție. Unde SOS și PACE au votat lângă PSD și UDMR, dar AUR s-a abținut.

Până la urmă amendamentul a trecut de comisiile de buget-finanțe cu 23 de voturi pentru de la PSD-UDMR-SOS-PACE și 19 voturi contra de la USR-PNL. AUR, partidul care a ajutat PSD în ultimele două zile să treacă mai multe amendamente, nu a votat, însă, și pentru modificările propuse la bugetul ministerului Muncii.

Ceartă pe un miliard de lei

Amendamentul ar fi majorat bugetul ministerului Muncii cu 1.100.000 de lei și a fost cauza principală a contrelor din coaliție în ultimele luni.

Ministrul Finanțelor a explicat că sumele pentru asistență socială au crescut foarte mult în ultimii ani.

„Este clar că aceste sume au crescut si ca presiunea pe buget a devenit din ce in ce mai mare. Am asigurat 1.7 milioane pentru aceste plăti deja. Înțelegem nevoia și am acoperit din suma cerută 1.7 miliarde. În momentul în care extragem această sumă, de 1.1 ,miliarde, din buget, trebuie să punem banii la loc. Se adaugă la deficit. Ca atare, nu susținem amendamentul.”, a explicat Alexandru Nazare.

La rândul lui, senatorul PSD Daniel Zamfir a spus că aceste ajutoare nu ar trebui să fie privite ca fiind „pomană”.

„Oamenii nu sunt cifre, au nevoie de sprijin și Guvernul este obligat să îl dea.”, a adăugat Zamfir.

Însă, brusc, lângă PNL, a apărut AUR care a criticat amendamentul PSD-ului.

„Să ieșim din haina politizată a apartenențelor de partid. Avem opțiunea de a crea o țară occidentală în care pensionarii primesc pensii sau de a crea o țară de Ev Mediu în care pensionarii primesc câțiva galbeni în funcție de cum vrea puterea.

Ce e aia că 2,8 milioane de pensionari trebuie să primească ajutoare? Să primească indexarea. Haideți să revenim la principii. Nu participăm la votul unui amendament care deformează total principiile statului de drept.”, a afirmat deputatul AUR, Petrișor Peiu.

Iar după tot scandalul, în comisiile de buget-finanțe parlamentarii se ceartă pe reluarea votului.

Tags:
Citește și...
Circ în Parlament. Matematica le-a dat mari bătăi de cap. A trecut sau nu amendamentul PSD: „Lăsați-mă să mă clarific. 5 minute, da?”
Politică
Circ în Parlament. Matematica le-a dat mari bătăi de cap. A trecut sau nu amendamentul PSD: „Lăsați-mă să mă clarific. 5 minute, da?”
Victor Ponta: USR-iștii sunt niște antihriști
Politică
Victor Ponta: USR-iștii sunt niște antihriști
România, vizată de Iran? Reacția ministrului Oanei Țoiu la amenințările Teheranului
Politică
România, vizată de Iran? Reacția ministrului Oanei Țoiu la amenințările Teheranului
Un nou scandal în Parlament. Ministrul Muncii cere bani pentru ajutoarele propuse de PSD. Ce replică i-a dat ministrul Nazare
Politică
Un nou scandal în Parlament. Ministrul Muncii cere bani pentru ajutoarele propuse de PSD. Ce replică i-a dat ministrul Nazare
Adrian Câciu și-a cerut scuze pentru derapajul din Parlament. PNL a cerut PSD să-l sancționeze
Politică
Adrian Câciu și-a cerut scuze pentru derapajul din Parlament. PNL a cerut PSD să-l sancționeze
Se pregătește măsura așteptată de milioane de pensionari. Anunțul ministrului Muncii
Politică
Se pregătește măsura așteptată de milioane de pensionari. Anunțul ministrului Muncii
Nicușor Dan se va întâlni cu șeful NATO, după ce Iran a amenințat România. La ce reuniuni va mai participa, joi, șeful statului
Politică
Nicușor Dan se va întâlni cu șeful NATO, după ce Iran a amenințat România. La ce reuniuni va mai participa, joi, șeful statului
Conflictul dintre Victor Ponta și Oana Țoiu escaladează. Ce a anunțat fostul premier: „Uite, dom’le, toate documentele”
Politică
Conflictul dintre Victor Ponta și Oana Țoiu escaladează. Ce a anunțat fostul premier: „Uite, dom’le, toate documentele”
PNL strică tovărășia cu PSD din cauza lui Adrian Câciu. Peneliștii cer sancțiuni după derapajul din comisia de buget
Politică
PNL strică tovărășia cu PSD din cauza lui Adrian Câciu. Peneliștii cer sancțiuni după derapajul din comisia de buget
EXCLUSIV: Nu suntem în stare să ne implicăm într-un război. Avertismentul dur al lui Traian Băsescu. „Stăm între două războaie, dar nu suntem în stare să facem nimic.” (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Nu suntem în stare să ne implicăm într-un război. Avertismentul dur al lui Traian Băsescu. „Stăm între două războaie, dar nu suntem în stare să facem nimic.” (VIDEO)
Ultima oră
14:09 - Iulia Albu, după ce a fost numită „toxică” de Andreea Bălan: „Nu este prima și nici ultima persoană care emite păreri fără să le susțină”
14:01 - Instagram renunță la o funcție, începând din luna mai 2026: Cine va putea avea acces la conversații
13:58 - Război pe păcănele în Sectorul 3. Loteria Română cere statut special. Vrea să-și păstreze păcănelele (VIDEO)
13:45 - Caransebeş: Un medic şi-a ţinut tatăl internat doi ani în spital, pe banii statului
13:32 - Circ în Parlament. Matematica le-a dat mari bătăi de cap. A trecut sau nu amendamentul PSD: „Lăsați-mă să mă clarific. 5 minute, da?”
13:32 - Sfântul Chiril, prăznuit pe 18 martie. Viața plină de încercări a unui mare ierarh
13:25 - O femeie speriată de un robot umanoid a ajuns la spital: „N-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?”
13:16 - Îngrijirea dentară în timpul sarcinii: când este sigur să mergi la dentist și ce proceduri sunt permise
13:06 - Victor Ponta: USR-iștii sunt niște antihriști
13:04 - CCIR și Camera de Comerț și Industrie a Letoniei au semnat un Memorandum de Înțelegere