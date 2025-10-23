B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cum stau candidații pentru Primăria Capitalei. Se fac primele pariuri (FOTO)

Cum stau candidații pentru Primăria Capitalei. Se fac primele pariuri (FOTO)

Adrian A
23 oct. 2025, 15:38
Cum stau candidații pentru Primăria Capitalei. Se fac primele pariuri (FOTO)
+ 3 poze | Vezi galeria
Primăria Municipiului București Sursa foto: Facebook

Abia s-a anunțat oficial data alegerilor pentru Primăria Capitalei și deja apar primele predicții pentru cel care se va aseza pe fotoliul municipalității.

Cotele de piață ale principalilor candidați la Primăria Capitalei

Potrivit Polymarket, cea mai mare platformă de predicții, în frunte este actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Acesta conduce cu 33% în preferințele utilizatorilor pentru alegerile din București. Pe locul al doilea se află Cătălin Drulă, cu 29% din șanse, în timp ce Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, se află pe locul trei, cu 22%.

Distanță mare față de ceilalți candidați pentru Primăria Capitalei

Iar după Daniel Băluță, clasamentul se rupe. La distanță mare se află actualul primar interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, cu 5% și Vlad Gheorghe, tot cu 5%. Gabriela Firea, care se află într-o bătălie internă cu Daniel Băluță, deși nu recunoaște, are doar 4% în clasamentul Polymarket.

Alți candidați care apar pe piețele de pariuri, cu șanse mai reduse, sunt Ana-Maria Ciceală cu 2%, și Anca Alexandrescu cu 1%. Alexandrescu este la egalitate cu Makaveli, pe numele său real Virgil Alexandru Zidaru, care are tot undeva la un procent. La fel are și Cristian Popescu Piedone.

Când au loc alegerile din București

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie, iar până acum singurul care și-a anunțat candidatura cu surle și trâmbițe este Cătălin Drulă. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu spun că așteaptă deciziile partidelor din care fac parte, iar Gabriela Firea ar vrea să fie ea candidatat PSD, însă nu a zis nimic oficial în acest sens.

De asemenea, Anca Alexandrescu face vâlvă la televiziunea unde este moderatoare și tot amenință că va candida și va câștiga la distanță față de ceilalți. Din perorațiile Ancăi Alexandrescu nu lipsesc nici amenințările cu privire la contracandidați, despre care „știe ea lucruri”.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de studii pentru a pune punct speculațiilor. „Eu am urmat forma de 3 ani”. Cu ce note a terminat
Politică
Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de studii pentru a pune punct speculațiilor. „Eu am urmat forma de 3 ani”. Cu ce note a terminat
Diana Șoșoacă, show în aeroport, după ce s-a întors de la Moscova: „Acolo este o curățenie de lingi pe jos. Duceți-vă, nu vă omoară nimeni” / Un consilier al lui Nicușor Dan a numit-o instrumentul Rusiei (VIDEO)
Politică
Diana Șoșoacă, show în aeroport, după ce s-a întors de la Moscova: „Acolo este o curățenie de lingi pe jos. Duceți-vă, nu vă omoară nimeni” / Un consilier al lui Nicușor Dan a numit-o instrumentul Rusiei (VIDEO)
Surse: Se pregătește o modificare legislativă! Această OUG ar putea fi schimbată în regim de urgență
Politică
Surse: Se pregătește o modificare legislativă! Această OUG ar putea fi schimbată în regim de urgență
Dominic Fritz: „Nu văd spațiul bugetar necesar pentru creșterea salariului minim în 2026”. În ce condiții crede președintele USR că ar fi existat această posibilitate
Politică
Dominic Fritz: „Nu văd spațiul bugetar necesar pentru creșterea salariului minim în 2026”. În ce condiții crede președintele USR că ar fi existat această posibilitate
S-a bătut în cuie data alegerilor locale parțiale. Când începe campania electorală (VIDEO)
Politică
S-a bătut în cuie data alegerilor locale parțiale. Când începe campania electorală (VIDEO)
Ce se întâmplă cu Ilie Bolojan? Până și PNL-ul îl critică (VIDEO)
Politică
Ce se întâmplă cu Ilie Bolojan? Până și PNL-ul îl critică (VIDEO)
Aventurile Dianei Șoșoacă în Rusia. Imagini inedite din Moscova (VIDEO)
Politică
Aventurile Dianei Șoșoacă în Rusia. Imagini inedite din Moscova (VIDEO)
Grindeanu: „PSD va propune o lege care va trece și de CCR și de toate controalele de constituționalitate și va readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale din România ale magistraților”
Politică
Grindeanu: „PSD va propune o lege care va trece și de CCR și de toate controalele de constituționalitate și va readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale din România ale magistraților”
Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului European. Primele declarații de la Bruxelles (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului European. Primele declarații de la Bruxelles (VIDEO)
Rogobete schimbă procedura de autorizare a unităților medicale. Ministrul acționează la nivelul direcțiilor de sănătate publică (VIDEO)
Politică
Rogobete schimbă procedura de autorizare a unităților medicale. Ministrul acționează la nivelul direcțiilor de sănătate publică (VIDEO)
Ultima oră
17:32 - Divorțul de Olivia Steer pare că i-a priit. Ce spun fanii despre noua imagine a lui Andi Moisescu
17:10 - Sfântul Iacob, ruda Domnului și primul episcop al Ierusalimului, este prăznuit pe 23 octombrie
17:03 - Prima reacție a trupei Partizan, după incidentul în care a fost implicat Artan: „Credem că situaţia creată are legătură cu posibile probleme de sănătate”
16:54 - Excursiile de lux aduc probleme penale în familia lui Grindeanu. Nici șeful PSD nu a fost departe
16:50 - Ministerul Educației modifică regulile de organizare a competiţiilor şcolare. Principalele schimbări
16:38 - Un moment emoționant a fost surprins în București. Ce a făcut un câine pentru stăpânul său i-a lăsat pe toți fără cuvinte (VIDEO)
16:28 - Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de studii pentru a pune punct speculațiilor. „Eu am urmat forma de 3 ani”. Cu ce note a terminat
16:07 - Situație bizară în Bistrița: O femeie și-a bătut fostul iubit și pe mama acestuia. Anterior, tot ea obţinuse ordin de protecţie împotriva bărbatului
16:06 - Newsweek: Trump sancționează dur Lukoil, care în România face profit 100.000.000$ și are afaceri de 2 miliarde
15:59 - Un trend simplu a cucerit internetul. Corpul tău îți va mulțumi!