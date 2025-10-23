Cum stau candidații pentru Primăria Capitalei. Se fac primele pariuri (FOTO)

Abia s-a anunțat oficial data alegerilor pentru Primăria Capitalei și deja apar primele predicții pentru cel care se va aseza pe fotoliul municipalității.

Cotele de piață ale principalilor candidați la Primăria Capitalei

Potrivit , cea mai mare platformă de predicții, în frunte este actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Acesta conduce cu 33% în preferințele utilizatorilor pentru alegerile din București. Pe locul al doilea se află Cătălin Drulă, cu 29% din șanse, în timp ce Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, se află pe locul trei, cu 22%.

Distanță mare față de ceilalți candidați pentru Primăria Capitalei

Iar după Daniel Băluță, clasamentul se rupe. La distanță mare se află actualul primar interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, cu 5% și Vlad Gheorghe, tot cu 5%. Gabriela Firea, care se află într-o bătălie internă cu Daniel Băluță, deși nu recunoaște, are doar 4% în clasamentul Polymarket.

Alți candidați care apar pe piețele de pariuri, cu șanse mai reduse, sunt Ana-Maria Ciceală cu 2%, și Anca Alexandrescu cu 1%. Alexandrescu este la egalitate cu Makaveli, pe numele său real Virgil Alexandru Zidaru, care are tot undeva la un procent. La fel are și Cristian Popescu Piedone.

Când au loc alegerile din București

Alegerile pentru vor avea loc pe 7 decembrie, iar până acum singurul care și-a anunțat candidatura cu surle și trâmbițe este Cătălin Drulă. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu spun că așteaptă deciziile partidelor din care fac parte, iar Gabriela Firea ar vrea să fie ea candidatat PSD, însă nu a zis nimic oficial în acest sens.

De asemenea, Anca Alexandrescu face vâlvă la televiziunea unde este moderatoare și tot amenință că va candida și va câștiga la distanță față de ceilalți. Din perorațiile Ancăi Alexandrescu nu lipsesc nici amenințările cu privire la contracandidați, despre care „știe ea lucruri”.