Curtea de Conturi are 70 de consilieri personali, care pot primi pensie specială. Lista lor e ținută la secret / Sindicat: Sunt angajați prin „ușa din spate”, adică fără examen

Aproape 70 de consilieri personali sunt angajați în , la cabinetul președintelui, al vicepreședinților, la și la cabinetele consilierilor de conturi, a transmis instituția, pentru

Curtea de Conturi a mai susținut că aceștia pot beneficia de în anumite condiții, dar a refuzat să publice numele lor pe motiv că „nu exercită prerogativele specifice unei funcții publice”.

Anterior, Sindicatul Naţional al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER) a atras atenția că acești consilieri sunt angajați pe „ușa din spate”, adică fără examen.

Aproape 70 de consilieri personali sunt angajați în Curtea de Conturi

Potrivit Economedia, președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc (apropiat în trecut de Liviu Dragnea), are 10 consilieri personali, vicepreședintele Ilie Sârbu (socrul lui Victor Ponta) are 6 consilier și vicepreședintele Vasile Cosmin Nicula (fost deputat și senator PSD) are 8 consilieri, dintre care 3 cu jumătate de normă.

La Autoritatea de Audit, președintele Lucian Dan Vlădescu are 4 consilieri, iar vicepreședintele Florin Tunaru (fost consilier personal al lui Liviu Dragnea) are 5 consilieri.

La cabinetele de consilieri de conturi sunt angajați în total 34 de consilieri, dintre care unul e cu jumătate de normă.

Curtea de Conturi a refuzat să transmită sursei citate numele acestor consilieri pe motiv că ei sunt „personal contractual” și „nu exercită prerogativele specifice unei funcții publice”. Instituția a invocat Decizia nr. 37/2015 a Curții Supreme, „potrivit căreia, furnizarea informațiilor de interes public se realizează prin anonimizarea informațiilor cu privire la datele cu caracter personal”.

Consilierii personali din Curtea de Conturi pot primi pensie specială

Curtea de Conturi a mai transmis pentru Economedia că acești consilieri personali pot beneficia de pensie specială, deoarece ei sunt asimilați auditorilor publici externi din instituție.

Mai precis, ei pot beneficia de pensie de serviciu dacă „au îndeplinit funcția de auditor public extern pe o durată de cel puțin 14 ani în cadrul Curții de Conturi”. De asemenea, pot primi o astfel de pensie și dacă au îndeplinit funcția de auditor public extern, din care la Curtea de Conturi minimum 4 ani.

Și consilierii juridici și IT-iștii din Curtea de Conturi pot beneficia de pensie de serviciu fiind, de asemenea, asimilați auditorilor publici externi.

Sindicat: Consilierii personali din Curtea de Conturi, angajați fără examen

Însă Sindicatul Naţional al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER) spune că acești consilieri sunt în mod nelegal asimilați auditorilor publici externi. Sindicatul susține că aceștia „nu au atribuții de control” și „nu pot îndeplini calitatea de auditor public extern, cu atât mai mult cu cât aceștia nu au pregătirea și competența necesară funcției de auditor public extern, netrecând printr-o procedură de examinare, prin care să le fi fost certificată pregătirea profesională”.

SNAPER a mai spus despre acesti consilieri personali că au fost angajați prin „ușa din spate”, adică fără examen.

De asemenea, potrivit sindicatului, consilierii personali ai președintelui Mihai Busuioc primesc salarii duble față de auditorii publici din instituție. De exemplu, un auditor extern din Curtea de Conturi câștigă între 6.000 – 8.400 lei, iar un consilieri personal – peste 12.000 de lei.