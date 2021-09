Dacian Cioloș: Cred că am fost la o spirală la mare odată / Nu le-am pus niciodată în opoziție, cum am văzut că unii le pun, spunând că dacă fac yoga nu mai pot să fiu creștin

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a recunoscut că a participat la o spirală yoga la mare organizată la începutul anilor 90 de MISA.

Acesta a precizat la emisuinea 40 de întrebări cu Denise Rifai, de la Kanal D, că a fost unul dintre zecile de mii de cursanți o perioadă de câțiva ani. Pe de altă parte, liderul PLUS a mai spus că în prezent nu mai are timp de meditații.

”Cred că am fost, da, la o spirală la mare odată, pentru că erau tabere organizate. Erau, cred că, la vremea aceea, între 10-20 de mii de cursanți în toată țara pentru că erau cursuri organizate în diferite orașe din țară. Și unde era un instructor. Te înscriai ca la orice curs, se ținea la Casa Studenților Cluj și învățam diferite posturi. Învățam diferite tehnici de meditație. Eram interesat de lucrul acesta.

Citeam, era exact aceeași perioadă în care am fost și membru în Junimea Vatra Românească. Aveam acces la biblioteca universitară, la tot felul de cărți care erau interzise înainte. Și eram doritor să învăț foarte multe, să asimilez foarte multe, să învăț ce se întâmplă cu lumea din jurul meu. În acest context am participat”, a spus Cioloș.

Amintim faptul că Gregorian Bivolaru, unul dintre fondatorii școlii de yoga ”Mișcărea pentru Integrare Spirituală în Absolut (MISA) în România, a fost condamnat în 2013 la șase ani de închisoare pentru relații sexuale cu un minor.

Pe de altă parte, Dacian Cioloș a ținut să precizeze că nu a avut nicio legătură cu faptele pentru care a fost condamnat Gregoria Bivolaru:

“Toate aberațiile, tot ce am auzit mai apoi și ce s-a întâmplat cu Gregorian Bivolaru… Asta a fost mult mai târziu, n-am avut nici o legătură cu asta. Am fost unul dintre zecile de mii de cursanți o perioadă de câțiva ani. Chiar nu îmi pare rău că am participat, pentru că am învățat lucruri, care, la fel nu au nimic de-a face cu creștinismul sau cu anticreștinismul. Nu le-am pus niciodată în opoziție, cum am văzut că unii le pun, spunând că dacă fac yoga nu mai pot fi creștin.

Eu văd că acum, deja de câțiva ani de zile, văd o grămadă de lume, de vedete care vorbesc de yoga, de cursuri de yoga, de posturi. În Occident lucrurile astea se întâmplă de zeci de ani, de 30-40 de ani“, a spus Cioloș.