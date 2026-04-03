Fostul premier Dacian Cioloș revine în prim-planul politicii românești. Cioloș a fost desemnat consilier prezidențial și va prelua funcția începând de pe 6 aprilie. Decizia a fost semnată vineri de Nicușor Dan, potrivit unui anunț oficial transmis de .

Când își începe Dacian Cioloș mandatul la Cotroceni

Potrivit comunicatului oficial, Cioloș va prelua funcția începând de luni, 6 aprilie.

Numirea marchează o nouă etapă în cariera sa politică, după ce a ocupat anterior mai multe poziții importante atât la nivel național, cât și european.

Ce altă propunere a făcut Nicușor Dan pentru Dacian Cioloș

În paralel cu această numire, l-a propus pe Cioloș pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, potrivit .

Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei.

Ce experiență are Dacian Cioloș în funcții publice

Dacian Cioloș are experiență în administrația publică și în instituțiile europene. Acesta a ocupat funcția de ministru al Agriculturii în 2007, iar ulterior a fost numit comisar european pentru Agricultură, în 2009.

În 2015, după demisia premierului Victor Ponta, pe fondul tragediei de la Colectiv, Cioloș a fost desemnat prim-ministru al României.

Ce alte funcții a mai ocupat, recent

Nu este pentru prima dată când Cioloș ajunge în echipa prezidențială.

Acesta a mai fost consilier prezidențial și în perioada în care Ilie Bolojan a asigurat interimatul la conducerea statului, după demisia fostului președinte Klaus Iohannis.