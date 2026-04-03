Dacian Cioloș, numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Ce rol va avea la Cotroceni

Ana Maria
03 apr. 2026, 19:59
Dacian Cioloș, numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Ce rol va avea la Cotroceni
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Când își începe Dacian Cioloș mandatul la Cotroceni
  2. Ce altă propunere a făcut Nicușor Dan pentru Dacian Cioloș
  3. Ce experiență are Dacian Cioloș în funcții publice
  4. Ce alte funcții a mai ocupat, recent

Fostul premier Dacian Cioloș revine în prim-planul politicii românești. Cioloș a fost desemnat consilier prezidențial și va prelua funcția începând de pe 6 aprilie. Decizia a fost semnată vineri de Nicușor Dan, potrivit unui anunț oficial transmis de Administrația Prezidențială.

Când își începe Dacian Cioloș mandatul la Cotroceni

Potrivit comunicatului oficial, Cioloș va prelua funcția începând de luni, 6 aprilie.

Numirea marchează o nouă etapă în cariera sa politică, după ce a ocupat anterior mai multe poziții importante atât la nivel național, cât și european.

Ce altă propunere a făcut Nicușor Dan pentru Dacian Cioloș

În paralel cu această numire, Nicușor Dan l-a propus pe Cioloș pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, potrivit G4Media.

Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei.

Ce experiență are Dacian Cioloș în funcții publice

Dacian Cioloș are experiență în administrația publică și în instituțiile europene. Acesta a ocupat funcția de ministru al Agriculturii în 2007, iar ulterior a fost numit comisar european pentru Agricultură, în 2009.

În 2015, după demisia premierului Victor Ponta, pe fondul tragediei de la Colectiv, Cioloș a fost desemnat prim-ministru al României.

Ce alte funcții a mai ocupat, recent

Nu este pentru prima dată când Cioloș ajunge în echipa prezidențială.

Acesta a mai fost consilier prezidențial și în perioada în care Ilie Bolojan a asigurat interimatul la conducerea statului, după demisia fostului președinte Klaus Iohannis.

Decizia vine și în contextul în care administrația prezidențială încearcă să își consolideze echipa cu persoane cu experiență în instituțiile europene și în gestionarea politicilor publice complexe. Numirea lui Dacian Cioloș ar putea indica o orientare mai accentuată spre expertiză tehnocrată în procesul decizional. În același timp, această mutare ar putea influența și dinamica scenei politice interne, în condițiile în care fostul premier rămâne o figură cunoscută și activă în spațiul public.

Citește și...
Paleologu nu l-a uitat și l-a torpilat direct: „Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea că furtul coifului ’a fost prețul integrării noastre în Schengen’? E în continuare…”. Despre cine e vorba
Politică
Paleologu nu l-a uitat și l-a torpilat direct: „Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea că furtul coifului ’a fost prețul integrării noastre în Schengen’? E în continuare…”. Despre cine e vorba
Surse: Scenarii pentru schimbarea Guvernului Bolojan. Care sunt variantele discutate în culise
Politică
Surse: Scenarii pentru schimbarea Guvernului Bolojan. Care sunt variantele discutate în culise
Veste excelentă pentru Călin Georgescu. Poate pleca din România oricând. Ce a decis instanța
Politică
Veste excelentă pentru Călin Georgescu. Poate pleca din România oricând. Ce a decis instanța
Primar PSD, reținut după ce ar fi furat curent
Politică
Primar PSD, reținut după ce ar fi furat curent
Ministerul Sănătății propune un scenariu alternativ pentru plata vaccinurilor Pfizer. Ce opțiuni are România
Politică
Ministerul Sănătății propune un scenariu alternativ pentru plata vaccinurilor Pfizer. Ce opțiuni are România
Cum explică Alexandru Rafila dezastrul vaccinurilor, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer: „Eu, cu siguranță, nu aș fi semnat acel contract” (VIDEO)
Politică
Cum explică Alexandru Rafila dezastrul vaccinurilor, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer: „Eu, cu siguranță, nu aș fi semnat acel contract” (VIDEO)
Replica ironică lui Ilie Bolojan, întrebat ce ține în cutiile de pantofi
Politică
Replica ironică lui Ilie Bolojan, întrebat ce ține în cutiile de pantofi
Ilie Bolojan a făcut patru anunțuri cruciale, care pot reseta scena politică din România
Politică
Ilie Bolojan a făcut patru anunțuri cruciale, care pot reseta scena politică din România
Bolojan nu ia în calcul să plece din funcție. Cum răspunde ultimatului PSD de a demisiona în 72 de ore: „Problemele nu vor fi rezolvate prin schimbarea unor persoane”
Politică
Bolojan nu ia în calcul să plece din funcție. Cum răspunde ultimatului PSD de a demisiona în 72 de ore: „Problemele nu vor fi rezolvate prin schimbarea unor persoane”
Prima reacție a lui Bolojan, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer: „Trebuie să plătim aproape 3,5 miliarde, la care se adaugă penalități zilnice”. Ce soluții propune
Politică
Prima reacție a lui Bolojan, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer: „Trebuie să plătim aproape 3,5 miliarde, la care se adaugă penalități zilnice”. Ce soluții propune
