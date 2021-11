Dacian Cioloș (USR): PNL are discuții intese cu PSD, au început deja să discute împărțirea de ministere / Nici pentru noi nu era confortabil să mergem cu un guvern minoritar în Parlament (VIDEO)

Dacian Cioloș, președintele USR, susține că refacerea coaliției ar fi fost posibilă în intervalul constituțional de 10 zile pe care îl are la dispoziție premierul desemnat pentru a depune lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament, dacă și PNL ar fi dorit acest lucru.

„Spun că n-au mandat să negocieze cu noi, dar sunt discuții intense cu PSD, din câte înțeleg, la mai multe niveluri, au început deja să discute împărțirea de ministere”, a declarat fostul premier, marți seară, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Dacian Cioloș (USR), pe B1 TV: „Nici pentru noi nu era confortabil să mergem cu un guvern minoritar, dar am spus, dacă e într-adevăr o urgență, încercăm și asta”

„Vi se pare că e așa de mare suspansul? Adică de câteva zile văd tot mai clar, ei (PNL, n.r.) spun că n-au mandat să negocieze cu noi, dar sunt discuții intense cu PSD, din câte înțeleg, la mai multe niveluri, au început deja să discute împărțirea de ministere. Nu știu cum o să facă cu pretențiile PSD legate de programul de guvernare, cu un impact bugetar masiv, și aici Florin Cîțu știe foarte bine cum stăm cu bugetul, ce angajamente ne-am luat pentru a corecta un pic tirul, inclusiv prin aplicarea PNRR. Mă rog, probabil că sunt alte subtilități pe care nu le înțelegem care împing PNL în direcția asta”, a declarat președintele USR.

Întrebat dacă există totuși semnale că liberalii tatonează terenul și în ceea ce privește USR, el a adăugat: „Tatonări de două-trei săptămâni tot există, noi cerem mai mult decât tatonări. Noi am cerut un mandat ca să putem începe discuții concrete, discuții consistente de refacere a coaliției, dacă PNL își dorește lucrul acesta.

„După ce eu și USR am încercat cu un guvern minoritar pentru că n-am reușit să constituim coaliția, am testat și ideea aceasta a unui guvern minoritar, era destul de clar că în Parlament nu va exista această susținere. Nici pentru noi nu era confortabil să mergem cu un guvern minoritar, dar am spus, dacă e într-adevăr o urgență, încercăm și asta. Eh, după ce această variantă a căzut, noi ne așteptam ca premierul desemnat Ciucă să vină cu un mandat de negociere a unei majorități. Noi ne-am arătat disponibilitatea încă de atunci, deci dacă de atunci ar fi avut un astfel de mandat și într-adevăr ar fi vrut să refacem coaliția, lucrul acesta se putea face în spațiul acesta de 10 zile pe care premierul desemnat Ciucă l-a avut la dispoziție”, a mai spus președintele USR pe B1 TV.