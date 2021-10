Dan Barna acuză SUA că „și-a luat mâna în mod formal de pe estul Europei”. Vicepreședintele USR, propus să preia MAE, declarație controversată la audierile din comisii (VIDEO)

Dan Barna, propus pentru Ministerul Afacerilor Externe în guvernul USR-Cioloș, a făcut o declarație controversată în timpul audierii din comisia de specialitate a Parlamentului, unde a acuzat SUA că și-ar fi luat mâna în mod formal de pe Europa de Est.

Dan Barna, declarație controversată despre SUA, la audierile din comisii

Într-o serie de precizări despre partea de afaceri externe din programul de guvernare propus de USR, Dan Barna a afirmat: „Vreau să iau câteva elemente punctuale. Relația cu Statele Unite – da, relația cu Statele Unite este unul din cei trei piloni, exact cu asta am început. Pentru că, dincolo de așezarea în pagină a programului, și în așezarea mea direcțiile strategice principale se regăsesc în ceea ce am spus deja, dar oportunitatea pe care noi o avem ca țară vine tocmai în contextul în care Statele Unite și-au luat mâna în mod formal de pe toate zonele și de pe estul Europei, mutându-și într-adevăr prioritățile în zona Pacifică, or în acest context oportunitatea pe care o avem vine tocmai din acest lucru în care americanii spun `fi-ți parteneri cu noi fiecare în zona voastră`, or aceasta este o poziționare firească pe care trebuie să o avem”.

Miniștrii propuși de USR sunt audiați marți în comisiile de specialitate, unde primesc, după caz, avize pozitive sau negative. Primele două propuneri Tudor Pop (Sport) și Iulia Popovici (Cultură) au fost avizate negativ.

Votul de învestitură este programat pentru miercuri. Pentru a ajunge la Palatul Victoria, cabinetul Cioloș are nevoie de 234 de voturi în plenul Parlamentului, lucru ce pare prea puțin probabil în contextul în care PSD, PNL și AUR au anunțat deja că nu îl susțin.