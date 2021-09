Dan Barna: Președintele Klaus Iohannis nu și-a exercitat până astăzi rolul de mediator. Florin Cîțu trebuie să meargă acasă, coaliția poate să meargă mai departe cu un alt premier (VIDEO)

Dan Barna a declarat luni seară, când a anunțat oficial retragerea USR PLUS din Guvernul Cîțu, că președintele Klaus Iohannis încă nu și-a exercitat rolul de mediator și că „are în continuare acest atribut pe care poate să îl folosească”. Copreședintele USR PLUS va avea o rundă de consultări cu șeful statului, marți, la Palatul Cotroceni.

Întrebat dacă USR PLUS mai are încredere în președintele Klaus Iohannis, Dan Barna a afirmat: „Președintele Klaus Iohannis nu și-a exercitat până astăzi rolul de mediator. Au trecut multe zile în care ar fi avut ocazia să o facă, a decis să nu o facă, are în continuare acest atribut pe care poate să îl folosească – și chiar și în întâlnirea de mâine, și în varianta unei noi propuneri de premier, putem avea și poate să arate României într-adevăr că este Președintele pe care ni-l dorim cu toții, poate să arate că putem depăși criza în termen de două-trei zile”.

Întrebat dacă este de părere că șeful statului s-ar afla în spatele acțiunilor întreprinse de Florin Cîțu, inclusiv în ceea ce privește remanierea lui Stelian Ion de la Ministerul Justiției, copreședintele USR PLUS a continuat: „Eu vreau să cred că oamenii care conduc această țara au responsabilitatea gesturilor lor și a cuvintelor lor. Premierul Florin Cîțu a decis – asta ne-a comunicat, și îl cred, că a decis să îl remanieze pe colegul meu Stelian Ion în ciuda acordului de coaliție, în ciuda precedentului Vlad Voiculescu, în care lucrurile au fost foarte clare, și ne-a spus că își asumă acest lucru. Suntem într-o situație în care Florin Cîțu și-a asumat împingerea afară din coaliție a USR PLUS, și-a asumat distrugerea susținerii cabinetului său, dar eu cred și noi credem în continuare că această coaliție, USR PLUS – PNL – UDMR, are șanse să meargă mai departe cu un premier responsabil și competent. Atât de simplu este”.

„Eu vreau să cred că această coaliție poate să meargă mai departe cu un nou premier. Noi, astăzi, acum, exprimăm acte și manifestări politice. În rest, debate-ul (dezbatere, n.r.) acesta de păreri putem să facem oricând. Astăzi, USR PLUS spune foarte clar, Florin Cîțu trebuie să meargă acasă, coaliția poate să meargă mai departe cu un alt premier”, a adăugat Dan Barna.