Dan Vîlceanu: Aș vrea să îi mulțumesc premierului Florin Cîțu pentru susținere, sunt voncins că vom face o echipă bună. Ministerul de Finanțe, unul dintre ministerele importante (VIDEO)

Dan Vîlceanu, președintele PNL Gorj, a fost validat de Biroul Politic Național al Liberalilor pentru funcția de ministru al Finanțelor, iar la capătul ședinței i-a mulțumit premierului pentru susținere și s-a arătat încrezător că el și Florin Cîțu vor face „o echipă bună”.

Ce a declarat Dan Vîlceanu după ce a fost validat de PNL pentru postul de ministru al Finanțelor

„În primul rând, aș vrea să îi mulțumesc premierului pentru susținere. În al doilea rând, este onorant pentru mine că astăzi am primit votul colegilor, este o încredere pe care mi-o acordă și o încredere pentru care mă simt obligat. De asemenea, vreau să vă spun că Ministerul de Finanțe este unul dintre ministerele foarte importante în Guvernul României și nu am niciun fel de dubiu că voi face o echipă bună cu prim-ministrul, am lucrat împreună și în comisia de buget-finanțe, sunt cred că 4-5 bugete pe care le-am dezbătut împreună în comisia de buget-finanțe, în comisiile reunite. De asemenea, îmi doresc ca această preluare a ministerului să se întâmple cât mai repede, astfel încât să putem să începem gestionarea unor probleme care sunt convins că așteaptă să fie rezolvate”, a declarat candidatul pentru postul de ministru al Finanțelor.