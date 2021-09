Dan Vîlceanu: Mai bine guvern minoritar decât o coaliție în care să nu fac absolut nimic / Cum vede ministrul funcționarea unui astfel de guvern fără a fi „ținut în brațe” de PSD (VIDEO)

Dan Vîlceanu, ministru al Finanțelor și un apropiat al premierului Florin Cîțu, prospăt ales președinte al PNL, a declarat sâmbătă seară, pentru B1 TV, că el ar prefera un guvern minoritar în locul unui guvern cu majoritate parlamentară, dar compus din partide care nu se înțeleg între ele. Vîlceanu a încercat să explice cum ar funcționa un guvern minoritar, fără să fie „ținut în brațe” de PSD.

Anterior, europarlamentarul Rareș Bogdan, un alt apropiat al lui Cîțu, declarase exact contrariul: „Pentru noi, opțiunea numărul 1 e USR PLUS. (…) Nu cred că un guvern minoritar poate rezolva toate problemele pe care le are România”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Argumentele lui Dan Vîlceanu pentru un guvern minoritar

„Noi am fost la guvernare într-o coaliție până acum și ne-am autoblocat. Se căutau tot felul de motive pentru a bloca unul pe celălalt, or în acest condiții mai bine nu ai o coaliție și încerci să guvernezi minoritar. Știu că nu sunt toți de acord cu acest punct de vedere, dar decât să stau într-o coaliție în care să nu fac absolut nimic, pentru că nu găsești măcar 2 – 3 puncte comune pe problemele mari, mai bine încerci să guvernezi minoritar și să faci ceva”, a declarat ministrul Dan Vîlceanu, pentru B1 TV.

Ion M. Ioniță: Guvernul minoritar înseamnă că nu aveți majoritate, picați la prima moțiune de cenzură. Vă ține PSD în brațe?

Dan Vîlceanu: Cum am guvernat anul trecut, când nu aveam nici măcar UDMR alături de noi.

Ioana Ene Dogioiu: Anul trecut aveați susținerea USR…

Dan Vîlceanu: Am avut susținerea USR doar la moțiuni de cenzură, atât. Și eram minoritari cu USR

Ion M. Ioniță: Sunteți ministru de Finanțe și calculele sunt calcule. Vreți să guvernați cu PSD? Că altă soluție nu aveți ca minoritate…

Dan Vîlceanu: Vrem să guvernăm pe proiecte. Un exemplu: cât am fost cu USR PLUS în coaliție nu am putut veni cu un proiect acceptat de toate partidele pentru desființarea SIIJ și e, până la urmă, o chestiune cu prinsă în programul de guvernare

Ioana Ene Dogioiu, izbucnind în râs: Și o să vă susțină PSD la desființarea SIIJ???

Dan Vîlceanu: Dacă noi venim cu acest proiect pentru desființarea SIIJ în Parlament, USR va vota împotrivă?

Emilia Șercan: Dar PSD va vota PENTRU??

Dan Vîlceanu: Nu mă interesează. Dacă votează USR, trece

Ioana Ene Dogioiu: Dar aveți o problemă cu UDMR. Nu știu dacă UDMR va vota acel proiect, zic să nu intrați în zona asta… Aveți nostalgii din tinerețea TSD (Tinereul Social-democrat)? Vă gândiți cu drag la PSD?

Dan Vîlceanu: Mă atrage ideea unei guvernări eficiente, cu majoritate în Parlament pe proiecte, nu mă atrage ideea unei guvernări cu PSD și nici nu se va întâmpla asta. Pot să cred că un proiect ca ”Anghel Saligny” PSD va vota și va trece și USR va vota desființarea SIIJ și va trece și acela.