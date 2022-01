Dan Vîlceanu: România și-a îndeplinit obiectivele din PNRR până în prezent. Suntem, probabil, singurul stat care are implementat un sistem IT pentru monitorizarea Planului (VIDEO)

Dan Vîlceanu (PNL), ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat, joi, că a avut loc o primă reuniune a Comitetului interinstituțional privind PNRR. Vîlceanu a susținut că România a reușit să închidă toate jaloanele aferente finalului de an 2021 și că e una dintre puținele state, poate singurul, care are un sistem IT pentru monitorizarea implementării acestui Plan.

Sunt însă și ceva probleme, a precizat ministrul, una fiind legală de implementarea strategiei privind calitatea aerului. La Ministerul Mediului au fost două – trei încercări de a face o licitație, dar nu s-a prezentat nimeni.

Vîlceanu, despre organismele ce se ocupă de PNRR

„Azi a avut loc prima reuniune a Comitetului interinstituțional privind PNRR. E un comitet care va coordona implementarea PNRR și va lua măsurile necesare dacă se observă întârzieri. E un comitet al cărui președinte e premierul și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene e vicepreședinte.

Mai există un comitet de monitorizare în cadrul PNRR, care-și va desfășura activitatea la MIPE, din care fac parte structurile asociative, ONG-uri și alte instituții relevante. E un organism care veghează la monitorizarea PNRR.

Sunt și alte comisii și comitete înființate de persoane politice sau partide, deci toată lumea e cu ochii pe PNRR, ceea ce e un lucru bun. Dacă asta va rezulta la o mai bună implementare a PNRR, suntem convinși că orice mână de ajutor e binevenită”, a declarat Dan Vîlceanu.

Cum stă România la implementarea PNRR față de alte state

„România și-a îndeplinit obiectivele din PNRR până în prezent. Cinci state încă n-au semnat PNRR-ul: Bulgaria, Ungaria, Polonia, Suedia și Olanda.

Faptul că am reușit să închidem jaloanele la finele anului trecut a arătat seriozitate și faptul că vom implementa PNRR e un feedback pozitiv din partea Comisie Europene.

Suntem unul din statele care a reușit să aibă un sistem IT pentru monitorizarea PNRR. E acel sistem de la MIPE prin care comunicăm și cu Comisia, acolo sunt încărcate datele ca toți partenerii din PNRR să poată avea acces la informații și să poată încărca date. Cele mai multe state nu au reușit să aibă acest sistem IT. România e unul din statele… probabil singurul acum care are acest sistem IT implementat. Așteptăm ca autoritatea de audit să facă auditul asupra sistemului și practic putem încărca în el date. El e în testare, l-am testat cu Comisia, totul e bine. La nivelul fiecărei instituții coordonatoare de reformă din PNRR va exista o altă componentă IT care va face legătura cu acest sistem de la MIPE”, a continuat Vîlceanu.

Probleme cu implementarea strategiei privind calitatea aerului

„Sunt și câteva reforme sau acte normative care necesită o atenție sporită, suntem conștienți de asta, ne referim la strategia privind calitatea aerului, care are ca instituție de refomă Ministerului Mediului.

Acolo au fost deja 2 – 3 încercări de a face o licitație și nu s-a prezentat nimeni. Am discutat cu ministrului Mediului pentru a avea consultanță de la Banca Mondială, BEIsau alta instituție care ne poate oferi consultanță într-un timp mult mai scurt. Am apelat la această avriantă și câdn vorbeam de legea pensiilor”, a mai declarat șeful de la MIPE.