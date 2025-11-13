Daniel Băluță, ales oficial șef la PSD București: De acum vom avea grijă, vom asculta, vom construi (VIDEO)

Daniel Băluță a fost ales oficial președinte al PSD București în locul Gabrielei Firea. Candidatul PSD la Primăria Capitalei a fost ales cu 411 voturi.

Daniel Băluță a preluat PSD București

Daniel Băluță a fost ales fără nicio emoție președinte al organizației PSD București. A avut doar un vot împotrivă și o abținere.

„Credeam că va fi ca la mine la cabinet, oamenii vin îți spun ce-i doare și îi ajuți. Dar în politică, pacientul e tot orașul, și toată lumea zice că o doare în același timp. Însă, asta înseamnă administrația. Să ai grijă de oameni, să fii acolo, să îi asculți, să le vezi nevoile și să cauți soluțiile. Să fii acolo, constant dar discret, pentru cei care au nevoie de sprijin și siguranță.

Asta trebuie să dovedească și PSD București. Că e un partid care știe că puterea nu este despre privilegii, ci despre responsabilitate iar azi e ziua în care spunem cu toții că avem nevoie de mai multă organizare, energie și unitate. Bucureștiul e cea mai mare provocare politică din România și aici, în Capitală, se dă tonul. De aici pornește încrederea sau neîncrederea în ce face PSD.

Succesul nostru de aici nu e doar local. Când Capitala funcționează, întreaga țară prinde curajul că Romania se poate mișca mai repede. Tot ceea ce vom face, va fi de fiecare dată cu gândul la români. PSD București nu e o simplă structură de partid, este un organism esențial, un sistem viu. Suntem centrul de greutate al partidului. De aici vine coerența direcția și disciplina.”, a declarat .