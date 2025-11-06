Daniel Băluță, apel la fair-play în campania electorală! Candidatul PSD la Primăria București a publicat pe un clip video prin care solicită o campanie decentă. El le cere tuturor contracandidaților să manifeste respect și bun-simț pe durata campaniei electorale.

Ce mesaj a transmis Daniel Băluță contracandidaților

„Fac un apel către toți candidații. Vă rog din tot sufletul ca această campanie să fie însoțită de fair-play, de bun-simț, de respect. Toate certurile inutile, toate discuțiile sterile, toate polemicile fără niciun sens nu duc absolut nicăieri”, a declarat Daniel Băluță.

Social-democratul a subliniat că adevărata competiție electorală ar trebui să se concentreze pe proiecte concrete și pe rezultatele obținute în sprijinul comunităților locale.

„Această competiție este despre proiecte, despre realizările pe care fiecare dintre noi le-am făcut pentru comunități, despre ceea ce facem în acest moment și despre ceea ce avem de gând să facem pentru bucureșteni. Cred că este cazul să avem în această competiție mult mai mult respect”, a mai primarul Sectorului 4 al Capitalei.

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București

Daniel Băluță, în vârstă de 48 de ani, este actualul primar al Sectorului 4 și candidatul PSD la Capitală. El a fost desemnat recent și vicepreședinte al partidului condus de Sorin Grindeanu.

„Aș vrea să încep cu o lecție personală pe care am învățat-o din meseria mea, aceea de medic. Când un om ajunge la tine bolnav, nu poți să te apuci să îi faci planuri de viitor, întâi tratezi ceea ce doare, stabilizezi starea generală și-i redai sănătatea. Abia atunci poți să clădești mai departe. Abia atunci te gândești la ceea ce urmează. La fel este și un oraș. Bucureștiul are nevoie să intre într-un proces de depanare, are nevoie să fie pus pe picioare, să funcționeze zi de zi și să nu mai fie un șantier continuu. Și apoi putem construi împreună viitorul lui. Bucureștiul nu este doar locul în care trăim, este casa noastră. A celor peste două milioane de oameni care trăiesc, muncesc și depind de Capitală. Orașul copiilor noștri, alpărinților noștri, al tinerilor și al celor în vârstă, al celor care o duc bine și al celor care se zbat pentru a supraviețui”, a declarat Băluță după validare.

Acesta s-a născut în București, a absolvit Liceul „Ion Creangă” și apoi Facultatea de Stomatologie la UMF „Carol Davila”. Conduce Primăria Sectorului 4 din anul 2016, fiind reales în 2020 și 2024, ajungând astfel la al treilea mandat.