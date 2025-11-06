B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Daniel Băluță, apel la fair-play în campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Cred că este cazul să avem mai mult respect” (VIDEO)

Daniel Băluță, apel la fair-play în campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Cred că este cazul să avem mai mult respect” (VIDEO)

Ana Beatrice
06 nov. 2025, 10:16
Daniel Băluță, apel la fair-play în campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Cred că este cazul să avem mai mult respect” (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook - Daniel Băluță
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Daniel Băluță contracandidaților
  2. Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București

Daniel Băluță, apel la fair-play în campania electorală! Candidatul PSD la Primăria București a publicat pe Facebook un clip video prin care solicită o campanie decentă. El le cere tuturor contracandidaților să manifeste respect și bun-simț pe durata campaniei electorale.

Ce mesaj a transmis Daniel Băluță contracandidaților

„Fac un apel către toți candidații. Vă rog din tot sufletul ca această campanie să fie însoțită de fair-play, de bun-simț, de respect. Toate certurile inutile, toate discuțiile sterile, toate polemicile fără niciun sens nu duc absolut nicăieri”, a declarat Daniel Băluță.

Social-democratul a subliniat că adevărata competiție electorală ar trebui să se concentreze pe proiecte concrete și pe rezultatele obținute în sprijinul comunităților locale.

„Această competiție este despre proiecte, despre realizările pe care fiecare dintre noi le-am făcut pentru comunități, despre ceea ce facem în acest moment și despre ceea ce avem de gând să facem pentru bucureșteni. Cred că este cazul să avem în această competiție mult mai mult respect”, a mai primarul Sectorului 4 al Capitalei.

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București

Daniel Băluță, în vârstă de 48 de ani, este actualul primar al Sectorului 4 și candidatul PSD la Capitală. El a fost desemnat recent președinte al PSD București și vicepreședinte al partidului condus de Sorin Grindeanu.

„Aș vrea să încep cu o lecție personală pe care am învățat-o din meseria mea, aceea de medic. Când un om ajunge la tine bolnav, nu poți să te apuci să îi faci planuri de viitor, întâi tratezi ceea ce doare, stabilizezi starea generală și-i redai sănătatea. Abia atunci poți să clădești mai departe. Abia atunci te gândești la ceea ce urmează. La fel este și un oraș. Bucureștiul are nevoie să intre într-un proces de depanare, are nevoie să fie pus pe picioare, să funcționeze zi de zi și să nu mai fie un șantier continuu. Și apoi putem construi împreună viitorul lui. Bucureștiul nu este doar locul în care trăim, este casa noastră. A celor peste două milioane de oameni care trăiesc, muncesc și depind de Capitală. Orașul copiilor noștri, alpărinților noștri, al tinerilor și al celor în vârstă, al celor care o duc bine și al celor care se zbat pentru a supraviețui”, a declarat Băluță după validare.

Acesta s-a născut în București, a absolvit Liceul „Ion Creangă” și apoi Facultatea de Stomatologie la UMF „Carol Davila”. Conduce Primăria Sectorului 4 din anul 2016, fiind reales în 2020 și 2024, ajungând astfel la al treilea mandat.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan, la Forumul NATO: „Reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic și pentru propria sa securitate” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, la Forumul NATO: „Reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic și pentru propria sa securitate” (VIDEO)
Daniel David: „Evaluarea Națională e prea îngustă și prea punctuală”. Ce reformă pregătește ministrul
Politică
Daniel David: „Evaluarea Națională e prea îngustă și prea punctuală”. Ce reformă pregătește ministrul
România are nevoie de o armată profesionistă și solidă. Mesajul consilierului prezidențial Radu Burnete înainte de NATO Industry Forum
Politică
România are nevoie de o armată profesionistă și solidă. Mesajul consilierului prezidențial Radu Burnete înainte de NATO Industry Forum
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce au apărut ultimele stenograme. Ce spune despre „angajarea fictivă” în Austria: „Nu voi accepta!”
Politică
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce au apărut ultimele stenograme. Ce spune despre „angajarea fictivă” în Austria: „Nu voi accepta!”
Ministrul Educației vrea schimbări majore în sistemul de învățământ. Ce plan are Daniel David pentru vacanțele elevilor
Politică
Ministrul Educației vrea schimbări majore în sistemul de învățământ. Ce plan are Daniel David pentru vacanțele elevilor
STENOGRAME: Planul secret al rezerviștilor SRI și SIE, dezvăluit. Cum au încercat să-l scoată pe Călin Georgescu din țară, deși se află sub control judiciar
Politică
STENOGRAME: Planul secret al rezerviștilor SRI și SIE, dezvăluit. Cum au încercat să-l scoată pe Călin Georgescu din țară, deși se află sub control judiciar
Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului (STENOGRAME)
Politică
Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului (STENOGRAME)
Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
Politică
Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
Mark Rutte dă asigurări că România va fi protejată de NATO în caz de agresiune. Ce spune despre retragerea trupelor americane
Politică
Mark Rutte dă asigurări că România va fi protejată de NATO în caz de agresiune. Ce spune despre retragerea trupelor americane
Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
Politică
Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
Ultima oră
10:43 - Europa, în alertă din cauza gripei aviare. Mii de focare confirmate și milioane de păsări izolate de teama infectării
10:42 - Câți bani a strâns Bolojan de la mamele aflate în concediu maternal. Guvernul s-a făcut de râs
10:26 - Avertismentul lui Mark Rutte, la București: „Amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume” (VIDEO)
09:50 - Nicușor Dan, la Forumul NATO: „Reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic și pentru propria sa securitate” (VIDEO)
09:18 - Sfântul Pavel Mărturisitorul este prăznuit pe 6 noiembrie. O zi de sărbătoare și rugăciune pentru credincioși
09:08 - Percheziții la un mare furnizor de energie. E suspectat că ar fi umflat prețurile pentru a încasa milioane de la statul român. Despre cine este vorba
09:00 - Cristi Chivu s-a declarat nemulțumit după succesul cu Kairat Almaty: „Ne-a lipsit calitatea și claritatea”
08:35 - Vești uriașe pentru seniori. Ce pensionari primesc 3.000 de lei în plus la pensie, în luna noiembrie, și din ce motiv
08:31 - Pericol în farfurie! Șunca și baconul sunt mai periculoase decât credeai. Iată ce au descoperit specialiștii
07:59 - Meghan Markle se pregătește pentru un nou început în lumea filmului, după o pauză de opt ani