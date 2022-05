Daniel Fenechiu: E normal să accepte și PNL anumite măsuri propuse de PSD, măsuri care sunt de stânga și față de care eu și alți colegi avem niște rezerve (VIDEO)

Un guvern de coaliție este un guvern de compromis între stânga și dreapta, a punctat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, marți, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, în contextul dezbaterilor dintre liberali și social-democrați pe diverse subiecte.

E normal să accepte și PNL anumite măsuri propuse de PSD, spune liberalul Daniel Fenechiu

Întrebat despre amendamentele care cresc salariile pentru diverse categorii de bugetari, liderul senatorilor PNL a afirmat: „Eu am spus-o în repetate rânduri. Eu, ca liberal, sunt pus deseori să explic deciziile Guvernului, care e un guvern de coaliție. Un guvern de coaliție este un guvern de compromis între stânga și dreapta. Personal nu sunt de acord cu toate deciziile Guvernului și am spus-o, și am spus-o onest, și i-am spus-o președintelui partidului, dar pe de altă parte sunt de acord că dacă s-a stabilit să existe un guvern de coaliție, ca să asigure stabilitatea României, este normal ca și noi să acceptăm anumite măsuri care vin propuse de către social-democrați, niște măsuri care sunt, evident, de stânga și niște măsuri față de care eu și alți mulți colegi de-ai mei avem niște rezerve”.

„Din punctul acesta de vedere, este o reîntregire a unor drepturi salariale cu un sfert, nu este o majorare a salariilor. Informația corectă este că, din niște restanțe, o parte este dată salariaților”, a explicat el.

PNL, spune el, s-a tot opus, dar majoritatea parlamentară cuprinde și alte partide.

„Noi ne-am tot opus, dar Guvernul nu are doar susținerea Partidului Național Liberal. Noi suntem puși deseori în zeci de situații în care trebuie să explicăm – introduceți impozitul progresiv, introduceți taxa de solidaritate, rezolvați nu știu mai ce, impozitați pensiile speciale? Oameni buni, sunt niște discuții care sunt firești într-un guvern de coaliție. A spus-o și Ciucă, a spus-o și Iohannis, au spus-o și alți lideri ai partidului. Partidul Național Liberal susține cota unică. Ciucă a spus, anul acesta nu se modifică nimic, a spus-o și Iohannis aseară, nu se modifică nimic. Nu pot eu să le interzic lui Ciolacu sau lui Kelemen Hunor să discute despre lucrurile care îi preocupă pe ei”, a adăugat Daniel Fenechiu.

Liberalul a vorbit despre efectele pe care le-a adus introducerea cotei unice.

„Eu am trăit epoca în care, în timpul lui Năstase, plăteam dintr-un leu încasat ca avocat 79 de bani și îi rog pe cei care au trăit să mă contrazică. Plăteam 19% TVA, plăteam 40% impozit, plăteam 7% sănătate, plus contribuția la pensii. Dintr-un leu rămâneam cu 21 de bani. Când a venit cota unică, am ajuns practic să încasez jumătate din suma pe care o facturam. În momentul acela a dispărut evaziunea fiscală, contractele au revenit la vedere și statul a început să încaseze bani. Bun, nu cred că din punctul acesta de vedere sunt foarte multe lucruri de discutat, dar nu pot eu să le iau dreptul domnului Ciolacu, domnului Grindeanu, domnului Câciu, ca opțiunile lor pentru a cârpi bugetul, a aduce mai mulți bani la buget pentru a da ajutoare… nu pot să le iau dreptul să își susțină punctul de vedere”, a continuat el.