Daniel Ghiță, scandal monstru în Parlament / Fostul kickboxer a fost la un pas să se ia la bătaie cu mai mulți parlamentari UDMR (FOTO, VIDEO)

Daniel Ghiță, fostul kickboxer și deputat PSD de Ilfov, a fost dat afară marți din plenul Parlamentului după ce a avut o altercație cu mai mulți parlamentari la dezbaterile generale pe bugetul pe 2024.

Deputatul USR Ionuț Moșteanu a explicat într-o intervenție pentru emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, că încăierarea nu a avut legătură cu bugetul pe 2024 care se dezbătea în plen. Daniel Ghiță și Dan Tănasă a intrat într-un conflict cu parlamentarii UDMR:

„Acolo a fost o șarjă a unor colegi de Parlament care sunt xenofobi notorii și Giță, și Dan Tănasă și s-au dus spre cei de la UDMR. I-am calmat cu vorbă bună, mai greu, nervii erau întinși…A început totul după ce au luat cuvântul pe timpii UDMR de la dezbaterea bugetului de stat.

Au tot strigat la ei în timp ce vorbeau. Tănasă tot timpul strigă la UDMR-iști, are ceva de împărțit. Și Ghiță, ei au mereu meciul lor cu UDMR-ul și cu maghiarii din România. Dezaprob total ce fac și această atitudine xenofobă. Am încercat să îi calmez, au început să se certe. S-au încins spiritele de ambeșe părți, s-au calmat până la urmă și am putut continua lucrările ședinței”.