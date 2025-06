Sebastian Burduja, despre creșterea facturilor la energie electrică: „Primul lucru pe care orice român ar trebuie să-l facă este să vadă la ce furnizor este și dacă există alți furnizori cu oferte mai bune”(VIDEO)

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a explicat ce se va întâmpla cu facturile la energia electrică de la 1 iulie, după ce va expira măsura de compensare / plafonare.

Ministrul Energiei a declarat că, la acest moment, ofertele de preț la , din piața liberă, variază între 1 leu pe kw/h și 1,4 – 1,5 lei pe kw/h. Într-o intervenție în emisiunea Politica Zilei difuzată de B1 TV, moderată de Ioana Constantin, ministrul Burduja le-a recomandat românilor să consulte ofertele de pe piață și, în funcție de acestea, să aleagă un furnizor cu mai mici

„La 1 iunie expiră compensarea/plafonarea pentru pentru energie electrică. La gaze avem în vigoare până a 1 aprilie anul viitor, deci trecem iarna cu prețul plafonat la gaze și al patrulea cel mai mic din UE pe datele Eurostat. La energie electrică avem oferte care variază între 1 leu, oferta Hidroelectrica și 1,5, 1,4 lei, alți furnizori. Primul lucru pe care orice român ar trebuie să-l facă este să vadă la ce furnizor este și dacă există alți furnizori cu oferte mai bune. În ciuda a ceea ce se spune, să schimbi furnizorii este un proces simplu, online, rapid și oricine poate să-l facă oricând”, a arătat Sebastian Burduja.

Potrivit spuselor sale, statul va susține persoanele din categoriile de vulnerabilitate și va compensa prețul facturilor pentru acestea. El a dat exemple de persoane care vor primi astfel de compensații. Sebastian Burduja a mai spus că Ministerul Muncii va trebui să prezinte cadrul legislativ și situația celor care vor primi ajuor la factură.

„Apoi, sigur că statul a prevăzut un mecanism de sprijin pentru cei vulnerabili. Dacă în actuala schema de compensare / plafonare toți românii beneficiau de același sprijin și era bazat pe nivelul de consum, fie că erai familie cu trei copii, în Ferentari și nu aveai pur și simplu un venit suficient sau că erai un multimilionar cu apartament gol în Primăverii, aveai același prag de 0,68 lei pe Kw/h la un consum de sub 100 kw/h pe lună. Lucru acesta se schimbă. Sprijinul va fi direcționat doar spre românii cu venituri mici de tipul până în salariul minim pe economie, pensii mici, persoane cu aparate medicale, care depind de un aparat acasă și au un consum mai mare sau familii monoparentale sau persoane cu dizabilități, adică anumite categorii de vulnerabilitate socio-economică. Ministerul Muncii are prin lege atributul de a veni cu acest model. L-am gândit și noi la Ministerul Energiei, iar din luna august când încep să vină facturile pe luna iulie, românii cu venituri mici să aibă această sumă lunară din partea statului”, a precizat Sebastian Burduja.

Burduja, despre valoarea facturilor necompensate

În acest context, a arătat că pentru cei care aveau o factură bazată pe un tarif de 0,68 lei pentru un kw/h creșterea, după eliminarea măsurii de compensare/plafonare, vor plăti cu aproximativ 20 de lei, în medie, mai mult.

„Poate că prețurile actuale din piață, de la 0,68 la un leu, procentual pare a fi o creștere mare. Dar cei care plăteau acest plafon de 0,68 lei pe kw/oră, gândiți-vă că aveau o factură medie de 30 de lei pe lună. Și atunci înseamnă un 20 de lei în plus. Dacă ești un român pentru care 20 de lei este o povară, statul îți va trimite o sumă de bani ca să te ajute. Dacă ești un român care îți permiți acei 20 de lei, acesta este din piață. Prețul nu-l stabilește nici ministrul, nici alte instituții. Este vorba despre ofertă plus cerere. Că am și intervenția antevorbitorului și, într-adevăr, nu statul trebuie să facă lucrurile astea. Suntem într-o economie de piață și asta înseamnă că prețul este dat de oferta și cererea de energie”, a mai spus ministrul Energiei.

În acest context, Sebastian Burduja a explicat care a fost raționamentul propunerii pe care a făcut-o pentru reducerea TVA la energie. El a arătat că este o inițiativă care a apărut la nivelul UE pentru a reduce prețul energiei electrice astfel încât să poată face față concurenței cu energia vândută în SUA și China.

„TVA, pe facture de energie, îl vede orice român acasă este 19%. Acum în toată Europa se merge pe reducerea taxării asupra energiei. După raportul Draghi care a arătat că energia europeană este de 3 – 5 ori mai scumpă decât energia din SUA sau cea din China și clar nu poți să fii competitiv, nu poți să ai bunăstare cu asemenea prețuri, linia CE, foarte explicită este că statele membre trebuie să reducă taxarea la energie. Am făcut niște modelări care arată că în scenariul actual cu un preț plafonat, mai mic, versus 9% dintr-un preț neplafonat dar aplicat la o bază mai mare, impactul bugetar ar fi absolut mic la bugetul României. Discutăm de vreo 5 milioane de euro pe lună, comparând cele două scenarii. La bugetul Românei este insignifiant dar cred că pentru români această reducere de aproximativ 9 – 10 % pe factură ar fi un lucru foarte bun. De aceea mi-am permis să spun acest lucru public. Dar sigur că propunerea face obiectul negocierilor din coaliția viitoare de guvernare”, a concluzionat Sebastian Burduja.