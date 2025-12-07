B1 Inregistrari!
Nicușor Dan, întrebat de ce partenera sa nu a votat: „Nu vă îngrijorați". Motivul pentru care Mirabela Grădinaru nu a pus ștampila la aceeași secție de vot

Nicușor Dan, întrebat de ce partenera sa nu a votat: „Nu vă îngrijorați”. Motivul pentru care Mirabela Grădinaru nu a pus ștampila la aceeași secție de vot

Ana Maria
07 dec. 2025, 11:43
Nicușor Dan, întrebat de ce partenera sa nu a votat: „Nu vă îngrijorați”. Motivul pentru care Mirabela Grădinaru nu a pus ștampila la aceeași secție de vot
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce Mirabela Grădinaru nu a votat la aceeași secție de vot
  2. Unde a votat Mirabela Grădinaru
  3. Ce spune Nicușor Dan despre experiența de a vota ca simplu cetățean
  4. Câte persoane sunt așteptate la urne în București

Președintele Nicușor Dan a mers astăzi, 7 decembrie, la secția de vot din București, însoțit de Mirabela Grădinaru. Cu toate acestea, partenera sa nu a votat la aceeași secție de vot unde a votat Nicușor Dan. Imaginile surprinse de camerele TV arătau că Mirabela a rămas în interiorul sălii de clasă, aproape de ușă, însă nu și-a exprimat votul acolo.

De ce Mirabela Grădinaru nu a votat la aceeași secție de vot

La ieșirea din secție, președintele a răspuns întrebărilor jurnaliștilor și a fost întrebat de ce partenera sa nu a votat în aceeași secție.

Nicușor Dan a declarat: „Nu vă îngrijorați” și a adăugat că va oferi un răspuns mai clar cu altă ocazie. Totodată, când a fost întrebat din nou, a răspuns zâmbind că „rămân datori cu un răspuns”, subliniind că totul este în regulă între ei și ”nu există probleme în familia noastră”.

Unde a votat Mirabela Grădinaru

Conform G4Media, Mirabela Grădinaru a votat la o altă secție decât Nicușor Dan, mai exact la Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti. Aceasta indică faptul că partenera președintelui are o adresă de domiciliu diferită în cartea sa de identitate, motiv pentru care a votat separat.

Ce spune Nicușor Dan despre experiența de a vota ca simplu cetățean

Întrebat cum e să voteze în calitate de simplu cetățan și că votează la aceeași secție de votare ca până acum, chiar dacă a devenit președinte, Nicușor Dan a răspuns râzând:

“De mult n-am mai votat pentru altcineva în afară de mine, asta veți să mă întrebați”.

Câte persoane sunt așteptate la urne în București

Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați să se prezinte la urne astăzi, până la ora 21:00, când se vor închide secțiile de votare. Pe buletinul de vot se regăsesc 17 candidați pentru Primăria Capitalei, deși doi dintre aceștia s-au retras oficial și și-au declarat susținerea pentru alți candidați. După ora 21:00, se așteaptă și primele exit-polls care vor oferi o imagine asupra rezultatelor votului.

Tags:
