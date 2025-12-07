B1 Inregistrari!
Alegeri București. Nicușor Dan: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine. Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție" (VIDEO)

Alegeri București. Nicușor Dan: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine. Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție” (VIDEO)

Ana Maria
07 dec. 2025, 10:06
Alegeri București. Nicușor Dan: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine. Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție” (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Pentru ce a votat Nicușor Dan
  2. Cum vede Nicușor Dan importanța alegerilor locale
  3. Ce spune Nicușor Dan despre experiența de a vota ca simplu cetățean
  4. Care sunt proiectele importante pentru următorii ani în București

Nicușor Dan, președintele României, a mers duminică dimineață să voteze la aceeași secție din Sectorul 5 unde obișnuia să voteze și înainte de a deveni șef de stat. El le-a transmis bucureștenilor un apel clar de a ieși la urne, indiferent de opțiunile politice, pentru ca primarul ales să beneficieze de o legitimitate cât mai mare.

Pentru ce a votat Nicușor Dan

„În primul rând, vreau să-i invit pe bucureșteni să iasă la vot indiferent de opțiunile pe care le au. E un proces democratic, e important ca primarul care va fi ales să aibă în spate un număr cât mai mare de voturi pentru a avea legitimitate în deciziile pe care le ia. Eu, personal, ca de fiecare dată, am votat pentru o Românie în Occident. Deci pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un oraș pe care-l cunosc de foarte mult timp și pentru care am militat mult timp, cunoscând tentațiile care sunt la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție și, în special, de zona de mafie imobiliară, care este extrem, extrem de tentantă la Primăria Capitalei.”, a declarat Nicușor Dan.

Cum vede Nicușor Dan importanța alegerilor locale

Președintele a caracterizat scrutinul drept unul simbolic, care, însă, oferă o direcție în politica națională.

„Sunt niște alegeri pentru București. Întotdeauna, chiar dacă sunt niște alegeri pe 2 ani, 2 ani și jumătate, sunt niște alegeri simbolice, care dau o direcție pe politica națională, dar nu mai mult de atât. Adică avem niște partide care au avut niște candidați la nivel local de București, dar coaliția n-are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta.”

Întrebat dacă va rezista coaliția de guvernare a acestor alegeri, Nicușor Dan a spus încrezător: “Sunt absolut convins”.

Ce spune Nicușor Dan despre experiența de a vota ca simplu cetățean

Întrebat și cum e să voteze în calitate de simplu cetățan și că votează la aceeași secție de votare ca până acum, chiar dacă a devenit președinte, Nicușor Dan a răspuns râzând:

“De mult n-am mai votat pentru altcineva în afară de mine, asta veți să mă întrebați”.

Care sunt proiectele importante pentru următorii ani în București

Președintele a spus și care sunt cele mai importante proiecte pe care ar dori să le continue următorul primar al Bucureștiului, în următorii doi ani și jumătate.

El a amintit de referendumurile organizate pentru probleme esențiale ale Capitalei:

“Nu întâmplător am organizat în urmă cu un an un referendum și, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu un an jumătate, după alegerile locale, am spus că e obligatoriu să facem acest referendum pe două probleme esențiale: Una, pe bani, pentru că din această împărțire nefericită a bugetului între Primăria Capitalei și sectoare, avem un deficit de infrastructură. Deci este nevoie de bani pentru mari proiecte de infrastructură, linii de tramvai, tramvaie, autobuze, inclusiv rețele, fire de contact, toate lucrurile care țin de transportul public, termoficare, bineînțeles, mulți bani pentru mari lucrări de infrastructură. Pe de o parte, pe de altă parte, să concentrăm decizia pe urbanism la Primăria Capitale pentru că, în felul ăsta, și societatea și dumneavoastră, presa, să vă uitați într-un singur loc atunci când apar abuzuri urbanistice”, a mai spus președintele.

