De ce pleacă medicii din țară și cum pot fi convinși să rămână? Medicul și deputatul Andrei Baciu (PNL) a demarat un studiu pentru a afla soluțiile de a ține în țară tinerii medici

George Lupu
27 aug. 2025, 21:30
Andrei Baciu/ Sursa foto: Facebook

Exodul medicilor a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru sistemul medical românesc, iar în ultimii 20 de ani zeci de mii de profesioniști în halat alb au ales să profeseze în străinătate. Estimările arată că peste 25.000 de medici au părăsit România, iar realitatea este cu atât mai îngrijorătoare cu cât jumătate dintre cei sub 35 de ani se gândesc să facă același pas.

Pentru a înțelege mai bine cauzele acestui fenomen și pentru a identifica soluții concrete, deputatul liberal Andrei Baciu a anunțat demararea primului studiu dedicat studenților la Medicină și medicilor tineri din România și diaspora.

„Lansăm astăzi primul studiu dedicat studenților la Medicină și medicilor tineri din România și diaspora! Vrem să aflăm direct de la voi: care sunt adevăratele motive pentru care medicii tineri își fac bagajele și aleg să plece? Ce anume ar face din România o alternativă reală de luat în calcul?”, a scris parlamentarul PNL pe Facebook.

Chestionarul online, disponibil pe site-ul respectpentrumediciitineri.ro, se adresează studenților și rezidenților români sub 35 de ani, din țară și din străinătate. Andrei Baciu subliniază că analiza răspunsurilor va reprezenta un punct de plecare util pentru politici publice solide: „Nu vorbe, nu lozinci. Ne-a ajuns cuțitul la os și este nevoie ca de aer de politici publice reale și măsuri concrete cu impact.”

Studiul va fi realizat de către tineri specialiști în sociologie și medicină de la Universitatea din București și UMF „Carol Davila” din București. Proiectul beneficiază, de asemenea, de implicarea rectorilor unor universități de medicină din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova și Târgu Mureș, dar și a organizațiilor studențești din marile centre universitare.

Deputatul liberal mărturisește că a trecut personal prin experiența emigrării, lucrând ca medic rezident în Franța, în chirurgie cardiovasculară: „A fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Am învățat enorm, am văzut tehnologii și metode extraordinare. Și, cu toate astea, am ales să mă întorc în România. Să aduc aici ce am învățat acolo”. El a spus că încearcă să pună umărul astfel încât țara noastră să facă mai mult pentru specialiștii în medicină și pentru sistemul medical, iar România „să devină un loc unde medicii tineri aleg să rămână, nu să plece.”

