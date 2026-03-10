UPDATE: Nicușor Dan s-a răzgândit. A convocat CSAT-ul. Întrunirea va avea loc mâine (DOCUMENT OFICIAL)

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru miercuri. Asta după ce acum câyeva ziel anunța că nu e nevoie de nicio ședință CSAT.

De ce s-a răzgândit Nicușor Dan cu privire la CSAT

Ședința CSAT, convocată de Nicușor Dan, are loc în contextul evoluțiilor de securitate din lume și este legată de situația din Orientul Mijlociu dar și de o potențială criză a petrolului și combustibililor.

Iar evenimentele se îngrămădesc peste președintele Nicușor Dan. În decurs de doar câteva ore ama aflat că Statele Unite discută posibilitatea dislocării unor avioane militare la , ca parte a pregătirilor pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu, dar și că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vine joi la București.

„Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc miercuri, 11 martie 2026, ora 09:30, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Situația din Orientul Mijlociu. Implicații pentru România;

Evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România;

Analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.”, arată comunicatul dat de Administrația Prezidențială.

Ce spunea șeful statului despre convocarea CSAT

Doar acum cinci zile, la Varșovia, Nicușor Dan părea decis să nu convoace nicio ședință CSAT. Spunea atunci, , că situația nu reprezintă în acest moment un pericol direct și imediat pentru România.

„Legat de situația din Orientul Mijlociu, nu am convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării și nu-l vom convoca cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat, direct pentru România. În schimb, evident că toată lumea din structurile tehnice cooperează.

În schimb, evident că toată lumea din structurile tehnice cooperează și am toate rapoartele de la structurile militare.