Adrian A
10 mart. 2026, 16:00
Consens în Capitală. Daniel Băluță s-a împăcat cu Ciprian Ciucu. Proiectul comun pe care îl au cei doi (VIDEO)

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că există un consens cu Ciprian Ciucu privind fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, o măsură considerată esențială pentru rezolvarea problemelor sistemului de termoficare din Capitală.

Criza căldurii din Capitală i-a împăcat pe Ciucu și Băluță

Daniel Băluță a afirmat că, în ciuda aparențelor, există un dialog constructiv între administrația locală și actorii politici, orientat spre identificarea unor soluții pentru funcționarea corectă a orașului. Potrivit acestuia, o serie de măsuri importante pentru Capitală urmează să fie discutate într-o ședință programată vineri, la care vor participa reprezentanții partidelor politice și primarul general, Ciprian Ciucu.

Băluță a explicat că două aspecte sunt esențiale în acest moment pentru stabilizarea sistemului de termoficare. Primul vizează problema datoriilor istorice pe care Societatea de Transport București și Termoenergetica le au către bugetul de stat și către ELCEN, iar al doilea fuziunea ELCEN cu Termoenergetica.

„În ciuda aparențelor, există un dialog constructiv orientat către soluții. De altfel, ați văzut că împreună cu celelalte partide politice, împreună cu primarul general, avem vineri o ședință în care foarte multe elemente importante, ce țin de funcționarea corectă a orașului sunt prezente și am convingerea că vor fi votate de toți.

În acest moment, sunt două elemente importante: pe de-o parte datoriile istorice, pe care STB, respectiv Termoenergetica le au către bugetul de stat, respectiv către ELCEN.

A doua chestiune foarte importantă pe care o susțin: fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, fără de care nu o să se rezolve niciodată această problemă a termoficării în oraș.

Atât PSD, cât și PNL, cât și celelalte partide politice întreprind eforturi susținute pentru a pune în practică această solicitare care este destul de veche. Garantat există un consens vis-a-vis de această fuziune.”, a declarat Daniel Băluță.

