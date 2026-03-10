B1 Inregistrari!
Surse: PSD ar fi decis să accepte adoptarea bugetului în Guvern, dar pregătește modificări ulterior. Ce plan au social-democrații

Ana Maria
10 mart. 2026, 13:59
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Bugetul de stat pentru 2026, în impas. Ce nemulțumiri are PSD față de proiect
  2. Bugetul de stat pentru 2026, în impas. Există riscul să fie blocat în Guvern?
  3. Când ar putea decide PSD dacă rămâne în Coaliție
  4. Ce planuri are PSD după adoptarea bugetului

Liderii partidelor din Coaliția de guvernare se întâlnesc din nou marți, de la ora 16, pentru a continua discuțiile privind bugetul de stat pentru 2026, în contextul unor diferențe de opinie între premier și partenerii de guvernare.

Principala dispută se referă la suma destinată pachetului de sprijin social. În forma actuală a proiectului, Ministerul Finanțelor a prevăzut 1,7 miliarde de lei pentru ajutoarele acordate pensionarilor, mamelor și copiilor. Social-democrații consideră, însă, că această sumă este insuficientă și solicită 3,4 miliarde de lei.

Bugetul de stat pentru 2026, în impas. Ce nemulțumiri are PSD față de proiect

Reprezentanții PSD susțin că alocarea propusă de Ministerul Finanțelor nu acoperă măsurile sociale pe care partidul dorește să le includă în buget.

Pachetul de sprijin vizează mai multe categorii vulnerabile, iar social-democrații insistă pentru o finanțare mai mare. Cu toate acestea, potrivit unor surse, PSD nu intenționează să blocheze adoptarea bugetului în Guvern: „Vom cere miniștrilor PSD să avizeze și așa bugetul, ca să poată fi adoptat în Guvern și vom decide duminică dacă venim cu amendamente în Parlament”.

Liderii partidului ar prefera, însă, potrivit Antena 3 CNN, ca divergențele să fie rezolvate în cadrul negocierilor din Coaliție: „Am prefera să evităm asta și să ne înțelegem azi”.

Bugetul de stat pentru 2026, în impas. Există riscul să fie blocat în Guvern?

Anterior, liderii social-democrați avertizaseră că miniștrii PSD ar putea refuza să avizeze proiectul de buget dacă solicitările partidului nu sunt luate în considerare.

De asemenea, Sorin Grindeanu a creat un sondaj pe canalul lui de Facebook Messenger, cu următoarea întrebare: „Să voteze PSD pentru un buget făcut fără Pachetul Social Integral, care taie 50% din investițiile locale și confiscă la centru 25% din banii comunităților locale?”. Până acum, 244 de membri au votat NU, iar 71 au votat DA.

În prezent, potrivit acelorași surse politice, PSD ar putea permite adoptarea bugetului în Guvern, urmând ca eventualele modificări să fie propuse ulterior în Parlament, sub forma unor amendamente.

Săptămâna trecută, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că România „va avea buget în luna martie”.

Când ar putea decide PSD dacă rămâne în Coaliție

În paralel cu negocierile privind bugetul, conducerea PSD pregătește și o consultare internă legată de viitorul Coaliției.

Potrivit unor surse din partid, în weekendul 21–22 martie ar urma să fie convocat un Consiliu Politic Național lărgit, în care membrii PSD vor decide dacă formațiunea continuă guvernarea alături de Ilie Bolojan și dacă menține colaborarea cu USR.

Duminică ar urma să fie stabilite întrebările care vor fi supuse votului în cadrul acestei reuniuni.

Ce planuri are PSD după adoptarea bugetului

După finalizarea procesului legislativ pentru bugetul pe 2026, social-democrații intenționează să readucă în discuție tema impozitării progresive.

După ce trece legea bugetului reluăm discuțiile privind impozitarea progresivă”, au mai transmis sursele citate.

