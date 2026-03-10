Premierul Ilie Bolojan intră în război cu Avocatul Poporului. Șeful Guvernului merge la CCR. Acuzații directe pentru Renate Weber

Ilie Bolojan s-a enervat după ce Renate Weber a constestat a CCR măsurile din reforma administrativă adoptate de Guvern. Premierul merge și el la Curtea Constituțională cu argumente împotriva contestației .

Ilie Bolojan, atac direct la Renate Weber

„Vom depune la Curtea Constituțională argumentele în susținerea celor patru măsuri contestate de Avocatul Poporului în pachetul de reformă administrativă. Avocatul Poporului are dreptul constituțional să facă o asemenea sesizare, dar este prima dată în ultimii trei ani când exercită această prerogativă.

Este, desigur, dreptul Avocatului Poporului să sesizeze . Dar eu cred cu tărie că aceste măsuri nu încalcă prevederi constituționale, ci reprezintă opțiuni de politici publice menite să crească disciplina administrativă și bugetară, dar și siguranța cetățenilor.

Nu putem avea o administrație mai bună și o țară mai sigură fără să creăm și condițiile necesare, inclusiv în legislație, pentru asta.”, scrie Ilie Bolojan pe Facebook, arătând voalat că Renate Weber pare să fi răspuns la o comandă politică.

Argumentele lui Bolojan împotriva lui Renate Weber

Funcționari partajați între două primării

Prima măsură vizează posibilitatea ca un funcționar public să lucreze, cu normă parțială, pentru două primării de comună, pentru a rezolva problema lipsei de personal calificat în localitățile mici.

„În multe localități mici, un funcționar nu are de lucru cu normă întreagă. Altora le este greu să își găsească oameni calificați pe anumite posturi. Un urbanist, de exemplu, nu are ce face cu normă întreagă la o primărie mică. Soluția propusă încearcă să reducă cheltuielile de personal, fără să afecteze activitatea primăriilor”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că măsura ar putea permite atragerea de specialiști în mediul rural și îmbunătățirea serviciilor publice.

„Este doar o posibilitate pe care primăriile o pot folosi pentru a fi mai eficiente și pentru a valorifica pe deplin pregătirea funcționarilor.”

Certificat fiscal și pentru cumpărători

O altă prevedere contestată introduce obligația ca și cumpărătorii de imobile sau mijloace de transport să prezinte certificat de atestare fiscală, nu doar vânzătorii.

„Până acum, doar vânzătorul avea această obligație. Este de bun-simț ca un cumpărător care are bani pentru achiziții importante să își plătească obligațiile față de comunitate înainte de a face noi investiții.”, a transmis premierul.

Reținerea unei părți din prestațiile sociale

Guvernul propune și posibilitatea ca autoritățile locale sau agențiile de inspecție socială să poată reține până la o treime din anumite beneficii sociale în cazul persoanelor care au datorii către stat.

„Este corect ca un cetățean să primească ajutoare, dar să nu contribuie deloc la funcționarea și dezvoltarea comunității în care locuiește? Este în regulă să ai doar drepturi, fără să te achiți de minime obligații?”, susține Ilie Bolojan.

Suspendarea permisului pentru neplata amenzilor

Cea de-a patra măsură vizează suspendarea permisului de conducere pentru șoferii care nu plătesc amenzile de circulație într-un termen stabilit de lege.

„În România se încasează doar 40% dintre amenzile de circulație. Deci 6 din 10 persoane amendate nu plătesc. Nu este vorba doar despre sume importante pierdute de la buget.

Este vorba despre eficiența diminuată a unor măsuri de disciplinare a traficului în țara cu cel mai mare număr de accidente rutiere cu victime din Uniunea Europeană. Cine rămâne mereu nepedepsit se va simți liber să încalce legea din nou.”, a afirmat premierul.