CTP, despre demisia lui Dacian Cioloş din USR: A plecat pentru că a văzut că dispare politic. Procesul de autodistrugere al USR a fost riguros realizat de propriii membri

După lui Dacian Cioloș de a părăsi partidul USR – și de a fonda un nou partid care se va numi REPER, reacțiile vechilor susținători ai USR au început să apară.

Cristian Tudor Popescu spune că Cioloş pleacă din partid pentru că „nu a reuşit să-şi facă propriul cerc restrâns” şi pentru că „a văzut că dispare politic”. Partidul „se îndreaptă spre dispariţia politică sau irelevanţă politică”, a concluzionat ziaristul la emisiunea la care este invitat permanent.

„Eu i-am votat pe oamenii ăştia în 2019, la alegerile europarlamentare – USR se numeau atunci. Chiar am crezut, atunci, pentru scurtă vreme, au avut grijă să mă liniştească, să mă dezamăgească rapid. Dar pentru scurtă vreme am crezut că ar putea să fie o soluţie. De altfel, am spus atunci că îi votez pentru că nu ştiu ce-o să facă. În ce-i priveşte pe PSD şi pe PNL, am zis că pe-ăştia îi ştiu. USR mi-au demonstrat acum ce ştiu să facă.”

Cioloș, „ plecat pentru că a văzut că dispare politic. Că nu reuşeşte să-şi impună oamenii. Nu reuşeşte să-şi facă el cercul intern restrâns. Acum auzim de la diverşi membri USR PLUS ce spun unii despre alţii. Procesul de autodistrugere al USR a fost riguros realizat de propriii săi membri. Se îndreaptă spre dispariţia politică sau irelevanţă politică, tocmai despre care vorbea Dacian Cioloş. Ăsta e lucrul cel mai grav pentru că se leagă de comportamentul coaliţiei de guvernare”, a mai spus gazetarul.

Nici foștii colegi ai lui Dacian Cioloș nu au fost foarte încântați de decizia acestuia

Cristian Tudor Popescu nu este însă singurul care a comentat decizia lui Dacian Cioloș de marți. Și foștii colegi ai europarlamentarului – Primărița Sectorului 1 – Clotilde Armand și deputatul USR – Iulian Bulai au comentat public, pe rețelele de socializare, gestul lui Dacian Cioloș.

Clotilde Armand a ales să-i transmită un mesaj care are legătură chiar cu numele ales pentru noul partid – REPER: „În momentul în care alegi să fugi în plină luptă, în momentul în care îți abandonezi toți camarazii de pe front înseamnă că n-ai nici un REPER.”

Iulian Bulai i-a urat succes fostului său coleg de partid spunând că PSD și PNL se bucură de decizia sa.