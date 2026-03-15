Uniunea Salvați România a anunțat, duminică seară, că nu va depune amendamente la Legea bugetului. Formațiunea a precizat și că nu va susține la vot niciun amendament. USR le cere partenerilor din coaliție să își respecte angajamentele asumate.

În același timp, acuză Partidul Social Democrat că „se joacă din nou cu chibriturile” și avertizează că deficitul bugetar provocat de Marcel Ciolacu nu a fost încă stins.

„Amenințarea de a vota amendamente la buget care ar crește din nou cheltuielile publice este o iresponsabilitate. Faptul că PSD cochetează deschis cu o majoritate cu extremiștii pentru a le trece arată că nu le pasă de românii îngrijorați de creșterea prețurilor. Instabilitatea politică pe care o poate declanșa o astfel de mișcare va lovi în primul rând în oamenii pe care PSD pretinde că vrea să-i protejeze.”, a se arată .

De asemenea, USR transmite că direcția pe care o propune este clară: „Mai mulți bani în buzunare, mai multe produse în coșul de cumpărături. Pentru ca oamenii să simtă asta, trebuie să tragem frâna de mână la cheltuielile statului și să deschidem larg ochii la cheltuirea banilor pe care îi avem. Anii trecuți, guvernele au încercat scamatorii: au împrumutat mai mult decât le permitea plapuma și au aruncat cu banii fără să rezolve pe termen lung vreo problemă a oamenilor. Iar nota de plată a debandadei o plătim acum cu toții.”

Cum se poziționează USR față de taxe, deficit și amendamentele la buget

Uniunea Salvați România susține că a transmis deja un mesaj clar, nu acceptă noi pentru cetățeni. Formațiunea respinge introducerea impozitului progresiv. De asemenea, avertizează că nu susține majorarea îndatorării țării peste 6,2% din PIB, considerând că o astfel de decizie ar împovăra generațiile viitoare.

În acest context, USR anunță că nu va depune și nici nu va vota amendamente la Legea bugetului de stat pentru anul 2026. Reprezentanții partidului cer tuturor partenerilor din coaliția de guvernare să își respecte angajamentele asumate prin acordul politic semnat în urmă cu mai puțin de un an.