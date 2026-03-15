Decizie fermă anunțată de USR. Nu depune și nu votează amendamente la bugetul de stat pe 2026

Decizie fermă anunțată de USR. Nu depune și nu votează amendamente la bugetul de stat pe 2026

Ana Beatrice
15 mart. 2026, 22:06
Decizie fermă anunțată de USR. Nu depune și nu votează amendamente la bugetul de stat pe 2026
Sursă Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Cuprins
  1. Ce spune USR despre amendamentele la buget și riscul unei instabilități politice
  2. Cum se poziționează USR față de taxe, deficit și amendamentele la buget

Uniunea Salvați România a anunțat, duminică seară, că nu va depune amendamente la Legea bugetului. Formațiunea a precizat și că nu va susține la vot niciun amendament. USR le cere partenerilor din coaliție să își respecte angajamentele asumate.

În același timp, acuză Partidul Social Democrat că „se joacă din nou cu chibriturile” și avertizează că deficitul bugetar provocat de Marcel Ciolacu nu a fost încă stins.

Ce spune USR despre amendamentele la buget și riscul unei instabilități politice

„Amenințarea de a vota amendamente la buget care ar crește din nou cheltuielile publice este o iresponsabilitate. Faptul că PSD cochetează deschis cu o majoritate cu extremiștii pentru a le trece arată că nu le pasă de românii îngrijorați de creșterea prețurilor. Instabilitatea politică pe care o poate declanșa o astfel de mișcare va lovi în primul rând în oamenii pe care PSD pretinde că vrea să-i protejeze.”, a se arată comunicat de presă al formațiunii.
De asemenea, USR transmite că direcția pe care o propune este clară: „Mai mulți bani în buzunare, mai multe produse în coșul de cumpărături. Pentru ca oamenii să simtă asta, trebuie să tragem frâna de mână la cheltuielile statului și să deschidem larg ochii la cheltuirea banilor pe care îi avem. Anii trecuți, guvernele au încercat scamatorii: au împrumutat mai mult decât le permitea plapuma și au aruncat cu banii fără să rezolve pe termen lung vreo problemă a oamenilor. Iar nota de plată a debandadei o plătim acum cu toții.”

Cum se poziționează USR față de taxe, deficit și amendamentele la buget

Uniunea Salvați România susține că a transmis deja un mesaj clar, nu acceptă noi creșteri de taxe pentru cetățeni. Formațiunea respinge introducerea impozitului progresiv. De asemenea, avertizează că nu susține majorarea îndatorării țării peste 6,2% din PIB, considerând că o astfel de decizie ar împovăra generațiile viitoare.

În acest context, USR anunță că nu va depune și nici nu va vota amendamente la Legea bugetului de stat pentru anul 2026. Reprezentanții partidului cer tuturor partenerilor din coaliția de guvernare să își respecte angajamentele asumate prin acordul politic semnat în urmă cu mai puțin de un an.

Politică
Sorin Grindeanu: „Vom vota bugetul dar în condițile noastre, nu ale domnului Bolojan”
Politică
O nouă ordonanță intră în vigoare de săptămâna viitoare în România, anunță premierul Ilie Bolojan: „Măsurile au impact în 3 domenii”
Politică
PSD se reunește duminică pentru a decide strategia privind bugetul pe 2026
Politică
Ciucu își face podcast: „Îmi propun și o țintă – până la sfârșitul anului să fie în top 20 podcasturi din România” (FOTO)
Politică
Claudiu Târziu, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: „Opoziția a căzut într-o capcană. AUR sigur e deranjat de eticheta de anti-americani” / Singurul deputat al ACT a votat „pentru” (VIDEO)
Politică
Bolojan critică boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională: „Nu poți să generezi acțiuni care afectează copiii”
Politică
Primarul din Galați, vicelider în PSD, ‘blesteme’ pentru Bolojan: „Vedea-v-aș primar încă o dată!”
Politică
Premierul Ilie Bolojan anunță măsuri pentru „a atenua” prețurile la carburanți
Politică
Scenarii în PSD pentru debarcarea lui Ilie Bolojan. Se poate ajunge până la moțiune de cenzură. PSD ar apela chiar la Nicușor Dan
Politică
Bolojan, întrebat dacă Guvernul ia în calcul să scadă acciza la carburanți: „E bine să fim rezervați, să nu acționăm ca niște piromani economici” (VIDEO)
