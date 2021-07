Demisii în USR Iași după alegerile cu scandal: „Plec din Uniunea celor care puteați să Salvați România, dar n-ați făcut-o”

După alegerile interne din USR-PLUS Iași, marcate de acuzații grave de fraudă prina șa numita metodă a autobuzului, tot mai mulți membri și-au prezentat demisiile.

Demisii în USR Iași după alegerile cu scandal

Săptămâna trecută, Ștefan Tanasă, subprefect de Iași, a fost „ales” președintele organizației județene, spre nemulțumirea a zeci de persoane.

Printre cei care au decis se plece din USR-PLUS Iași se numără Anca Lupu, care și-a anunțat demisia din „uniunea celor care ar fi putut să salveze România, dar n-au facut-o”, joi, 1 iulie. Aceasta a făcut parte din alianță timp de 3 ani și trei luni.

“Aceasta este demisia mea din uniunea celor care ar fi putut să salveze România, dar nu au făcut-o

După 3 ani și 3 luni în politică, cu “oameni noi”, afirm in cunostinta de cauza ca USR PSD, PNL , UDMR sunt aceeasi mizerie.

Pentru putinii oameni decenti care mai raman pe aici: va spun ca, dupa atata vreme si dupa atatea sperante spulberate pentru un viitor macar demn , nu mai vreau sa ma mint.

E clar ca a ramane in USR inseamna a alege una din cele doua parti: pe ce a aflata la putere ( pentruc are iti trebuie meritocratie, adica minciuna, lacomie, lipsa de transparenta, nepotism si voturi aranjate cu metoda autobuzul) sau pe cealalta, a complicilor (pentru ca e clar ca asta inseamna a ramane intr-o situatie in care voit sau nu, faci jocul celeilalte parti).

Cat despre valorizarea, in interiorul partidului, a femeilor interesate de egalitate de gen si reprezentativitatea electoratului majoritar al patriei, a fost egala cu 0….Plec din Uniunea celor care puteați să Salvați România, Dar n-ați făcut-o”, a scris plină de dezamăgire Anca Lupu.

Cosette Chichirau nu a mai candidat pentru șefia USR Iași de teamă că va pierde usturător

Amintim faptul că deputata Cosette Chichirau nu a mai candidat de frică sa nu piardă alegerile în fața lui Tănasă care deține controlul organizațiilor locale, în special asupra celor din mediul rural

Deputatul Cosette Chichirău a pierdut total controlul asupra USR Iasi. Dupa ce consilierul local Cezar Baciu i-a tulburat serios planurile de a deveni primar, trecand de partea lui Mihai Chirica, Chichirău a pierdut si sefia organizatiei judetene.

Deputata Cosette Chichirăua anunțat că nu mai vrea să candideze pentru conducerea organizației USR PLUS Iași, invocând faptul că vrea să se concentreze pe activitatea sa la nivel central. În realitate, însă, Chichirău ar fi luat această decizie pentru că nu ar mai avea sprijinul pentru a-și asigura reconfirmarea la conducerea organizației județene. Acest lucru este confirmat și de o sursă din USR Iași, care susține că Chichirău nu mai candidează pentru că vrea să evite un eșec usturător.

”Cosette Chichirău nu e omul care să lase puterea din mână de bunăvoie. Puterea ei acum este șefia filialei județene a USR Iași. Faptul că nu mai candidează pentru un nou mandat este fiindcă a estimat că nu-l poate obține și nu fiindcă nu și-ar dori să fie în continuare președintă. Renunță la confruntare fiindcă vrea să evite un eșec usturător. Declară că vrea să candideze la Biroul Național și de aceea renunță la președinția filialei județene. O poveste. Ea nu a reușit să intre în BN nici când era USR singur, fără PLUS – acum șansele sunt și mai mici. George Țăranu din filiala Iași a luat atunci mai multe voturi decât ea. Așadar, nu are cum să fie acesta motivul renunțării”, precizează sursa citată.

Potrivit acesteia, Cosette Chichirău ar avea șanse foarte mici să câștige șefia organizației USR PLUS Iași pentru că nu ar putea obține toate voturile de la USR și încă ceva de la PLUS astfel încât să-și asigure victoria.