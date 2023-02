Democrație ”made in Romania”: Politicianul greșește, jurnalistul plătește. Precedentul periculos creat de CNA: Cum a ajuns să fie amendat B1 TV pentru că spune adevărul ”prea mult” despre ministrul Bode. Dezvăluirile, în emisiunea „Bună, România!” (VIDEO)

Decizia Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) de a amenda postul de televiziune B1 TV pentru că Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir au vorbit ”prea mult” (orice ar fi însemnat asta) despre Lucian Bode (PNL), ministrul de Interne, a creat un val de indignare în spațiul public. Nu amenda în sine a scandalizat, cât precedentul pe care CNA l-a creat astfel. Practic, libertatea de exprimare în România e pusă de acum sub semnul întrebării.

Oameni numiți de politicieni decid cât să vorbească jurnaliștii despre respectivii politicieni

„Niciuna dintre acuzațiile formulate nu a fost de natură să stea în picioare în fața unei verificări coerente și noi considerăm că ieri am asistat la un proces politic cu grave consecințe asupra libertății de exprimare a noastră, în particular. S-a simțit o presiune instituțională din partea CNA, exceptând trei membri CNA, a căror prestanță a fost de natură să ofere credibilitate instituției. O instituție, de altfel, demnă de pus sub semnul întrebării nu doar după ziua de ieri, ci în general”, a susținut Răzvan Zamfir, la începutul ediției de miercuri a emisiunii „Bună, România!”.

Acesta a ținut să precizeze că nu toți membrii CNA au validat decizia de sancționare a postului B1 TV.

De precizat că membrii CNA sunt numiți politic, au rang de secretar de stat și aparat propriu. Practic, niște oameni puși de politicieni cu mâna au ajuns să stabilească ce și cât trebuie să vorbească jurnaliștii despre politicienii care le-au dat această putere. Atât membrii CNA, cât și politicienii care i-au numit în aceste funcții sunt plătiți din bani publici, adică și din banii pe care jurnaliștii îi plătesc statului sub formă de taxe și impozite.

După verdictul scandalos dat de CNA, întrebarea legitimă care se pune e ce va face instituția de acum încolo și mai ales anul viitor, când sunt toate cele patru tipuri de alegeri.

Nu e vinovat politicianul care greșește, e vinovat jurnalistul care vorbește

Celor doi jurnaliști B1 TV li s-a reproșat că au vorbit prea mult despre ministrul Lucian Bode, fapt care nu avea cum să nu se întâmple, în contextul în care acesta chiar este subiect principal al mai multor scandaluri din ultima vreme:

principal în a convinge politicienii austrieci de faptul că granițele noastre sunt sigure. Nu a reușit și astfel am ratat intrarea în Schengen.

Sub conducerea lui Bode a fost făcută o licitație cu dedicație pentru ca 600 de mașini să fie livrate Poliției Române de către firma unui prieten de-ai președintelui Klaus Iohannis.

Bode a fost personaj principal în cel mai recent chiar universitatea care i-a conferit titlul de doctor susținând că teza sa e . Mai mult, Bode singur a întreținut tot acest scandal, apelând la prin care să blocheze verdictul de plagiat.

Bode a făcut mai multe în diverse instituții din subordine

Însă membrii CNA n-au considerat că vinovat e ministrul Bode, care a greșit de atâtea ori și nu are onoarea de a-și da demisia, ci jurnaliștii care vorbesc ”prea mult” despre faptele sale.

Discuția începe în a patra oră, la minutul 4:

Răzvan Zamfir a susținut că membrii CNA i-au întrebat insistent dacă ei au vorbit la fel de mult și despre ceilalți politicieni, iar un membru CNA a întrebat dacă au discutat la fel despre fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă (președintele USR).

De precizat că asupra lui Drulă nu au planat acuzațiile similare ce planează asupra lui Bode. În schimb, cazurile de plagiat ale lui Nicolae Ciucă sau Sorin Cîmpeanu, de exemplu, au fost tratate în aceeași termeni, deci nu a existat niciun dublu standard. Analize critice au vizat, de altfel, politicieni de la absolut toate partidele, mai ales miniștrii, în funcție de subiectele aflate pe agenda publică. De exemplu, în ediția de miercuri a emisiunii „Bună, România!” au fost analizate critic noile declarații ale președintelui PSD, Marcel Ciolacu.

Zamfir a punctat că ședința CNA de ieri trebuie să ajungă în vizorul instituțiilor internaționale.

Bode a refuzat mereu să-și susțină punctul de vedere. Oare de ce?

De precizat că ministrul Lucian Bode mereu a fost solicitat să intervină în emisiunile „Bună, România!”, pentru a susține propriul punct de vedere. A fost sunat în direct de mai multe ori și i s-au trimis numeroase mesaje pe WhatsApp. Dar nu a intrat în direct să vorbească. Oare de ce?

„Am pus pe Facebook mesajele pe care i le-am trimis continuu dlui Bode, l-am sunat în direct.

Telespectatorii noștri probabil ascultă sub o stare de siderare pentru că știu câte eforturi am făcut ca să auzim și punctul de vedere al dlui Bode.

Nu e plauzibil să faci acest reproș acestei emisiuni, care cu asta se ocupă – o stare de disperare în a contacta oameni despre care vorbește”, a susținut Radu Buzăianu.

Membrii CNA acuză jurnaliștii că nu separă faptele de opinie în timp ce ei nu separă faptele de opinie

Celor doi jurnaliști li s-a mai reproșat că nu au separat faptele de opinie. Că acest lucru NU este adevărat o demostrează emisiunile „Bună, România!” care pot fi vizionate de oricine pe de pe site-ul B1TV.RO, precum și pe a postului de știri.

De altfel, membrii CNA n-au putut da nici măcar un singur exemplu în care au fost amestecate faptele cu opiniile.

Mențiuni importante

Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, cel care a propus sancțiunea, a fost solicitat să-și expună punctul de vedere în emisiune. Acesta a transmis prin mesaj că nu poate interveni, deoarece e în avion înainte de decolare. „Oricum, vizavi de deciza CNA de ieri, adoptată de plenul Consiliului, ne putem pronunța doar în același for”, a mai comunicat acesta. Asta deși Jucan a mai intervenit în emisiunea „Bună, România!” acum câțiva ani.

Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir au primit sute de mesaje din partea oamenilor, jurnaliști, dar nu numai, care s-au solidarizat cu ei și, mai ales, cu dreptul jurnaliștilor de a-și face meseria și de a spune adevărul. pe subiect a avut și organizația ActiveWatch.

„Nu ne spune nicio instituție a statului, formată din oameni trimiși de partide acolo, cât să vorbim, despre cine, atât timp cât vorbim adevărul!”, a dat asigurări Răzvan Zamfir.