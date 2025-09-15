B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Un deputat AUR susține că pământul românesc e furat de străini: „Dobrogea este vândută la sac, iar pământul ajunge pe vapoare spre Spania”

Un deputat AUR susține că pământul românesc e furat de străini: „Dobrogea este vândută la sac, iar pământul ajunge pe vapoare spre Spania”

George Lupu
15 sept. 2025, 21:58
Sursa foto: Sorin-Titus Muncaciu/Facebook
Cuprins
  1. Ce a scris deputatul AUR despre pământul din Dobrogea
  2. Ce alte informații false au circulat masiv în mediul online
  3. George Simion: Nu vom ceda niciun metru din România

O nouă teorie a conspirației a fost lansată de un deputat AUR, după ce în vară s-a viralizat în mediul online informația că francezii ne fură aurul și apa din Lacul Vidraru.

Ce a scris deputatul AUR despre pământul din Dobrogea

Deputatul AUR Sorin-Titus Muncaciu a anunțat că pămâtul românesc din Dobrogea este furat ilegal și trimis pe vapoare în Spania.

Potrivit deputatului AUR, O firmă minieră extrage argilă caolinoasă şi o transportă prin Portul Constanţa către fabricile de porţelan din Spania.

“România nu mai are conducători, ci complici la jaf! Dobrogea este vândută la sac, iar pământul românesc ajunge pe vapoare spre Spania!

Trag un puternic semnal de alarmă extrem de grav: În Dobrogea, pământul românesc este excavat, încărcat în camioane și exportat în Spania, cu avize ilegale și cu sprijinul tacit al instituțiilor statului.

Nu vorbim doar despre o afacere dubioasă, ci despre un act de trădare națională tolerat de autorități.

Este inadmisibil ca Agenția pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu, primării și consilii locale să devină parteneri de afaceri ai mafiei miniere, în loc să fie apărătorii legii”, a scris deputatul Sorin-Titus Muncaciu pe Facebook.

Ceea ce mite să spună deputatul AUR este că România aduce pământ de flori, de răsaduri, de grădină în general, din alte țări. Pământul este adus din Germania, Slovenia sau Cehia și vândut în supermarketuri sau în magazinele de bricolaj și grădină.

Aproape toate marile lanțuri de magazine de bricolaj și grădină din România vând „Pământ universal pentru flori Compo 40 l”, scrie newsweek.ro.

Sorin Titus Muncaciu este medic și a trăit mulți ani în SUA.

El a muncit din 1992 până în 2019 ca medic în SUA. Deputatul primește o pensie de 3.000 dolari din SUA.

Ce alte informații false au circulat masiv în mediul online

Noua teorie a conspirației lansată de deputatul AUR face parte din ciclul mesajelor false de tipul “străinii ne fură țara” care au inundatul internetul în ultimele luni.

Una dintre cele mai distribuite informații în mediul online și îmbrățișată masiv de electoratul partidelor suveraniste a fost cea porivit căreia francezii iau apa din Lacul Vidraru pentru a o duce în Franța.

Mesaje precum: „Franţa decapitează Vidraru” sau „Resursele României furate pentru profit străin” au inundat internetul.

Alţii au mers şi mai departe. Au creat imagini cu inteligenţă artificială care arată deja apă îmbuteliată şi etichetată în Franţa.

Postările îndeamnă la mobilizare generală şi la oprirea secării lacului, pentru a nu ne pierde resursele. Ba chiar. unele imagini arată lacul deja secat.

„Grăbiţi-vă, vine cineva. Aurul nu le ajunge, fură şi apa” au fost mesajele transmise pe internet.

În realitate, lacul a început să fie golit treptat pentru lucrări de retehnologizare.

George Simion: Nu vom ceda niciun metru din România

Mesaje similare au fost transmise și de George Simion. Liderul AUR, a transmis în urmă cu câteva luni un mesaj în care susține că Nicușor Dan este președinte doar pentru o parte dintre români.

Acesta a subliniat că AUR nu va ceda niciun metru din România și a sugerat că partidele pro-europene urmăresc să facă asta.

„Cât timp Nicușor Dan insistă că unele partide sunt pro-europene și altele nu, atunci el e doar președintele unei părți a populației. E președintele PSD, PNL, USR și UDMR!

Nu vom ceda niciun metru din România noastră”, a scris George Simion pe Facebook.

