Deputatul AUR Dumitru Focșa, după ce și-a agresat soția: Incidentul a fost generat de ea, prin gelozie extremă / Am văzut o dorință a ei de a se răzbuna pe mine, intrând în casa unui pesedist pentru ajutor

Deputatul AUR Dumitru Focșa a prezentat propria versiune asupra reclamat de soția sa la Poliție. El a dat vina pe femeie, spunând că și-a pierdut răbdarea din cauza crizelor ei de gelozie. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie. Focșa a avut ieșiri agresive și în Parlamentul României.

Focșa spune că a cedat din cauza crizelor de gelozie ale soției

Dumitru Focșa a susținut că și-a pierdut răbdarea după o lungă perioadă în care soția sa a avut mai multe izbucniri de gelozie. Cum meseria de parlamentar îl ține mult timp departe de casă și-l pune în situații în care trebuie să se pozeze cu diverse persoane, femeia a început să aibă tot felul de bănuieli, toate neîntemeiate, a scris el, .

Deputatul a negat apoi faptul că și-ar fi lovit soția în prezența fetiței pe care au adoptat-o.

„Însă, puseurile de gelozie ale soției erau tot mai apăsătoare, fapt ce mă împovăra și mă destabilizau tot mai rău în activitatea mea. Aproape toate aceste puseuri de gelozie ale soției, erau urmate de „fuga la mama” spre a se aduna sau reculegere, spunea ea”, a continuat Focșa.

El a insistat că incidentul din noaptea de 4 spre 5 ianuarie e „condamnabil și regretabil” și i-a cerut iertare soției.

Pe de altă parte, Focșa spune că totul a pornit de la gelozia ei: „Incidentul generat de soție prin gelozie extremă, după ce la ultima plecare de acasă (eu nefiind prezent!), în 27 decembrie 2022, cu revenire în 31 decembrie seara, care s-a lăsat cu sustragerea telefonului alocat de Parlament de pe care a virat suma de 3000 lei din banii alocați cabinetului parlamentar (din suma forfetară!), a sădit in inima mea neincredere și am blocat acesul la telefoanele mele. Asta a produs și mai mare frustrare pentru ea”.

Ce a spus deputatul AUR despre noaptea în care și-a bruscat soția

Acesta a explicat apoi ce s-a întâmplat în noaptea respectivă. Niciunul nu dormea deoarece băiatului pe care soția îl are din precedenta căsătorie îi era rău, el suferind de o tulburare obsesiv compulsivă.

„La ora 00.00 trebuia să-i administreze medicația băiatului dar acesta intrase într-o compulsie care dura de mai bine de o oră și jumătate. Nimeni nu dormea. Am intervenit și cerut să nu mai stea după Victor să-și termine compulsiile că nici fata nu poate dormi. Asta se cam tot repeta în ultima vreme. Trebuia oprit din „starea lui de statuie”, date acele pastile și apoi putea să fie lăsat să-și continue compulsia. Atunci am primit o replică de genul:”vezi-ți de curvele tale!”, înșirând persoane cu care eu nu am nimic în comun decât că am dat un „Like” la un comentariu lăsat pe pagina mea de FACEBOOK, vina mea era ca eu nu verific ce poze au acele doamne sau fete prin profil, unele fiind mai sumar îmbrăcate,…sau de ce am dat aprecieri și acolo prin postările lor.

Aceste reproșuri repetate și la care se tot revenea, chiar dacă împreună conveneam de fiecare dată, să nu se mai repete,(la fiecare revenire a soției acasă), m-a făcut să fac un gest regretabil: am luat-o de după gât și i-am strigat în față că nu mai rezist, nu mai pot, căci, cu „gândirea din capul ei mă face și pe mine cu capul!”….și am tras-o cu fruntea ei către fruntea mea. Din disperare, din durerea că nu sunt înțeles de ea, am făcut acest gest într-un mod nu foarte elegant, ba chiar brutal. Atât a fost tot! Nu știu nici acum, și regret că nu m-am stăpânit, cum de am putut face asta, dar eram complet devastat de atâtea reproșuri însoțite de plecări repetate, ciclic cam de 2-3 ori pe lună se tot repeta asta de doi ani.

Dacă printre vorbele mele, mai mult stigate, „tu cu capul ăsta mă înnebunești de cap!”, dupa ce am făcut asta de două ori, ea a fugit spre telefonul din dormitor strigând că sună la 112, dar acolo, la ușa dormitorului a mai fost o busculadă și a fost atinsă și de ușa camerei, atunci am văzut că-i sângerează nasul”, a povestit Focșa.

Fetița s-a speriat și a început să țipe, iar el a vrut s-o calmeze, timp în care femeia „a reușit să fugă în curtea vecinului, membru PSD, și să-i alarmeze. Un vecin cu care suntem in relații excelente”.

El a mai scris că a văzut la soția sa „o dorință a ei de a se răzbuna pe mine, intrând în casa unui pesedist pentru ajutor. Soția acestuia fiind în Biroul OL PSD Lumina”.

Dumitru Focșa a mai precizat că va demisiona din parlamentul României doar dacă partidul său, AUR, îi va cere acest lucru.

Precizăm că Dumitru Focșa e deputat în Parlamentul României din partea AUR și e vicepreședinte în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii.

AUR nu-l dă afară pe Dumitru Focșa din partid

că a demarat o anchetă internă și că l-ar putea lăsa fără funcții în partid pe Focșa. Comunicatul formațiunii, însă, nu menționează nimic despre o posibilă excludere.

„Suntem ferm împotriva oricărei forme de violență fizică sau psihologică. Credem că familia este un sanctuar care trebuie apărat de manifestări agresive, iar autoritățile sunt obligate să cerceteze și să soluționeze neîntârziat acest gen de incident”, a transmis AUR.

, liderul AUR, să-l dea afară din partid pe Focșa și a amintit că AUR este singura formațiune care, anul trecut, NU a votat în Parlament declarația de susţinere a egalităţii de şanse în România.